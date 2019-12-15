Единственный кавалер шести медалей «За отвагу»

Медаль «За отвагу» была одной из самых ценимых и уважаемых наград Великой Отечественной войны. Даже того, кто был награжден ею всего один раз, однополчане уважали и признавали за отчаянно храброго и умелого воина. Между тем были красноармейцы — правда, всего несколько человек за всю войну — которые совершили столько подвигов, что каждого из них наградили этой медалью пять раз. Но и им не удалось «дотянуться» до рекорда Семена Васильевича Грецова. Этот боец был награжден медалью «За отвагу» целых шесть раз — единственный за всю Великую Отечественную войну.

Однако самое интересное и поразительное тут, как водится, в деталях. Грецов вовсе не был молодым богатырем-разведчиком или десантником (наверняка большинство из нас представляет самых отчаянных героев той войны именно так). На самом деле в 1941 году, когда он начал свой боевой путь, Грецову было уже сорок лет. Первоначально призвали его в артиллерию, но здесь Семен Васильевич провоевал недолго — получил ранение, едва не остался без ног… Его почти уже решили комиссовать, но он уговорил-таки оставить его на фронте — пусть не строевым, пусть санинструктором, звание не героическое, но тоже необходимое…

И вот именно в этом-то «негероическом» звании он и «заработал» все шесть медалей «За отвагу». Потому что санинструкторы вовсе не сидели в тылу и при госпиталях. Их задачей было вытаскивать с поля боя раненых бойцов. Да не просто вытаскивать, а вместе с личным оружием — было такое предписание. Вынес бойца без оружия — того гляди, под трибунал улетишь: боец-то — может, предатель или трус, оружие свое бросил специально… Поэтому, кстати, санинструкторы предпочитали заниматься своим делом без оружия, максимум с пистолетом или револьвером, если удавалось их добыть. Враг-то подскочит или нет, чтобы от него отстреливаться, а вот тащить на себе раненого и его винтовку или автомат — придется гарантированно, куда тут ещё свою винтовку тянуть. И без того попробуй-ка под непрерывным огнем противника эвакуировать в тыл того раненого…

Так вот, свою первую медаль «За отвагу» Грецов получил в Мгинской операции — тогда он вынес с поля боя 26 раненых бойцов с личным оружием. Сказать, что это не героизм, язык не повернется. А потом были другие бои и операции, в которых он спасал бойцов — один раз 18 человек за бой, потом в четырех последующих боях — 25, 23, 12 и 18 человек соответственно. За каждый из этих боев Грецов получил по медали «За отвагу». Язык не повернется сказать, что они были не заслужены.

Шестую медаль «За отвагу» Семен Грецов получил 23 апреля 1945 года в боях за населенный пункт Лихтенберг, под шквальным огнем фашистов, он вынес с поля боя 18 солдат и офицеров.

Всего за время войны Семен Васильевич вынес с поля боя 122 человека. Это только учтенные официально — те раненые, кого он эвакуировал вместе с их личным оружием. А было и много других — тех, кому он оказал первую помощь на поле боя и, возможно, тем спас жизнь.

Самое интересное, что Грецова за все это время, пока он был санинструктором (а Великую Отечественную войну он прошел до конца закончил в Берлине), ни разу не ранили. Единственное его ранение за всю войну — то в 1941м, после которого его едва не комиссовали…

После Победы Грецов вернулся на родину, работал каменщиком, а на День Победы надевал свой пиджак, с 6-ю медалями «За отвагу», у единственного человека в мире!.. Все шесть медалей в настоящее время хранятся в Старооскольском краеведческом музее.

Источник: https://nstarikov.ru/edinstvennyj-kavaler-shesti-medalej-za-otvagu-111264