«Допингистка в законе». Симона Байлз как символ цинизма современного спорта

Решение WADA об отстранении России на четыре года от крупнейших международных соревнований, как оказалось, устроило далеко не всех. Пока в РФ многие рассматривают подобную меру как несправедливую, на Западе её считают недостаточно жестокой. В Великобритании подумывают о подаче жалобы в Спортивный арбитражный суд с требованием лишить россиян права соревноваться даже в нейтральном статусе.

Издание Daily Mail сообщает, что атлеты США готовят демарши против россиян на Олимпиаде-2020. Если кто-то из российских спортсменов выиграет медаль на Играх, американцы намерены покинуть церемонию награждения, либо жестами выразить свой протест.

«Чудесное» средство

Пока честные атлеты изливают праведный гнев на «бессовестных русских», хочется вспомнить о человеке, который выступит на Олимпиаде-2020 и наверняка завоюет там одну и ли даже несколько золотых медалей.

В октябре 2019 года на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте американка Симона Байлз завоевала свою 24-ю медаль на подобных турнирах. Тем самым она стала абсолютной рекордсменкой, побив достижение белоруса Виталия Щербо, выигравшего 23 медали чемпионатов мира. 22-летняя гимнастка переписала на себя почти все рекорды, существующие в этом виде спорта. Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, в том числе 5-кратная победительница в абсолютном первенстве. Дебютировав на взрослом уровне в 2013 году, Симона за шесть лет превратила спортивную гимнастику в вид спорта, где существует она и все остальные.

Кажется, американка проигрывает только тогда, когда сама этого хочет — просто для того, чтобы к виду спорта не пропадал интерес. Девочка из неблагополучной семьи, мать которой страдала алкоголизмом, пережившая домогательства тренера, стала звездой мирового спорта — прекрасная, вдохновляющая история! Если бы не одно «но», о котором знают все, но при этом стыдливо прячут глаза. В сентябре 2016 года хакерская группа Fancy Bears Hack Team опубликовала документы Всемирного антидопингового агентства, из которых следует, что Симона Байлз в августе 2016 года сдала положительный тест на запрещённый психостимулятор метилфенидат.

Конвенция о психотропных веществах ООН описывает метилфенидат как Schedule II (контролируемое психотропное вещество). В США метилфенидат также классифицирован как контролируемая субстанция, допустимая к медицинскому применению, но имеющая высокие шансы неправильного использования из-за его потенциала в развитии эффекта привыкания. В России препарат внесён как психотропное вещество в список I (наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, оборот которых в Российской Федерации запрещён в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации). Постановлением от 25 октября 2014 № 1102 запрещены и все производные метилфенидата. В Великобритании и Новой Зеландии за незаконное хранение и продажу этого препарата грозит уголовная ответственность. Торговцы, к примеру, могут оказаться за решёткой на срок до 14 лет.

Всемирному антидопинговому агентству (WADA) крайне не понравилось то, что эти данные оказались в широком доступе. Это расценили как «вмешательство в частную жизнь».

Почему ей можно допинг?

Дело в том, что Симона Байлз — одна из тех, кто имеет так называемое «терапевтическое исключение» на прием запрещенных препаратов.

«У меня синдром дефицита внимания и гиперактивности, и я принимала лекарства с детства. Пожалуйста, поймите, я верю в чистый спорт. Я всегда следовала антидопинговым правилам и буду делать это дальше, потому что честность необходима в спорте и очень важна для меня», — написала Симона Байлз в Twitter после публикации хакеров.

Проблема заключается в том, что диагноз «синдром дефицита внимания и гиперактивности» — вещь крайне спорная. Специалисты ведут дискуссию о нём с 1970-х годов и к общему мнению так и не пришли. Многие медики полагают, что такой патологии не существует вовсе. Лечение СДВГ сильнодействующими психостимуляторами крайне популярно в США, но в ряде стран такую практику считают ошибочной. Например, в 2010 году в Австралии было опубликовано исследование о безрезультатности и неэффективности лечения СДВГ стимуляторами. Исследование охватывало людей, за которыми наблюдали на протяжении 20 лет.

Препарат, который принимает Симона Байлз, позволяет подавить эмоциональные переживания и обеспечить предельную концентрацию внимания. С самого начала карьеры в большом спорте американка прославилась своими «железными нервами», дающими ей преимущество над соперницами в ключевые моменты соревнований. Вот только эти «железные нервы» имеют чисто фармацевтическое происхождение. «Терапевтические исключения» чаще всего выдаются спортсменам на период восстановления после травмы или болезни.

Однако Симона принимает сильнодействующий препарат на протяжении многих лет непрерывно.

Доминируй, унижай. А виноваты будут русские

Защитники американки доказывают, что «терапевтическое исключение» просто уравнивает девушку со здоровыми соперницами. Но колоссальное доминирование Симоны просто кричит о том, что это не так.

В 2016 году американка взяла паузу в карьере, а вернувшись летом 2018 года, снова стала обыгрывать всех в одну калитку. Международная федерация гимнастики считает, что все происходящее абсолютно честно и законно.

Что касается соперниц Симоны Байлз, то они в кулуарах выражают надежду, что после очередного разгрома всего и всех на Играх-2020 американка пресытится победами и уйдет на покой. Тогда, возможно, женская спортивная гимнастика вновь станет спортом, а не тем, чем она является сейчас. Никогда еще ни в одном виде спорта настолько явно не доминировал человек, чьи успехи основаны на применении фармацевтики. «Химическая Симона», девушка-робот — это триумф цинизма спортивных функционеров, ратующих за «чистый спорт».

Нам снова и снова будут рассказывать о «бесчестных русских», лишивших медалей «настоящих чистых атлетов». Пока россияне, униженные до крайней степени, будут влачить жалкое существование под нейтральным флагом, на пьедестале почета под звуки американского гимна будет улыбаться Симона Байлз — истинный символ двуличности, продажности и политизированности современного спорта.

На обложке: Симона Байлз выполняет упражнения на брусьях. © / Алексей Филиппов / РИА Новости

Источник: https://nstarikov.ru/dopingistka-v-zakone-simona-bajlz-kak-simvol-cinizma-sovremennogo-sporta-111341