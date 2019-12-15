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Александр Проханов: Мы восстанавливаем русскую историю

17:16. 15 декабря 2019 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Изборский клуб

Памятник царю Ивану Грозному был установлен 7 декабря 2019 года в городе Александров Владимирской области на набережной реки Серая. Он стоит там, где в эпоху опричнины находилась царская резиденция. Именно в Александровскую слободу удалился в 1564 году из Москвы царь. И именно здесь в 1565 году он объявил о создании опричнины.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, мероприятие вызвало огромный интерес не только у местных жителей. Среди участников были замечены общественные деятели, а также представители культурной среды, специально приехавшие из Москвы. В частности, на церемонию прибыла делегация Изборского клуба во главе с его руководителем Александром Прохановым. В тот же день эта организация провела в Александрове выездное заседание, темой которого стала роль Ивана Грозного в русской истории и смыслах, которые, зародившись тогда, приобретают новую актуальность в наше время.

По сложившейся традиции, ключевой доклад произнес Александр Проханов. Речь его, как всегда, была с одной стороны завораживающе поэтична, с другой — предельна точна и понятна.

«Один из самых глубинных и истинных русских кодов, которые позволяют русскому человеку и народу двигаться по бесконечному историческому пути, является упование на чудо, — считает он. — Чудо, которое нельзя объяснить и подвергнуть рациональному осмыслению, является содержанием всего русского миросознания. Без чуда невозможно понять русскую историю! »

Проханов напомнил, что 400 лет русский народ и царь Иван Грозный были отделены друг от друга. «Что за диверсия произошла в таинственном русском времени, из которого вырезали целый драгоценный фрагмент, имя которому «Эпоха и время царя Ивана IV»? » — задается вопросом он.

По мнению Проханова, теперь удалось срастить разорванные фрагменты, провести операцию. «Мы не герои, не провидцы, мы — ремонтники», — отмечает он.

Глава Изборского клуба убежден, что день установки памятника Ивану Грозному — чудесный. «Это день волшебный! И приход, возвращение царя к своему народу приготовляет нас к великим испытаниям, — полагает он. — Мне говорили мои друзья, работающие на Уралвагонзаводе, где выпускаются лучшие в мире танки, что там ведутся разговоры о том, чтобы новый танк, ещё секретный, ещё не вышедший из тени, ещё не вставший на конвейер, но уже сконструированный и прошедший испытания на полигонах, назвать «Иван Васильевич Грозный». В свое время, в Великую Отечественную войну, был создан великий танк «Иосиф Сталин», который громил фашистские «тигры». Друзья, я хочу, чтобы вы прониклись этим великим таинством, которое сегодня состоялось».

Источник: https://nstarikov.ru/aleksandr-prohanov-my-vosstanavlivaem-russkuju-istoriju-111354

Метки: чит.клуб

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