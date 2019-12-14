Спортобесие как национальная идея

В истории с изгнанием России с Олимпиад и прочих спортивных зрелищ есть и свои плюсы. Наконец-то можно честно взглянуть на российский спорт и задуматься: а нужен ли он нам в таком качестве? Зачем нам столько спортсменов в Госдуме? А там, глядишь, перестанем прятать неприглядную российскую действительность за ширмой дутых спортивных достижений…

Кого надо наказали

«Это нас за Крым наказывают», – уверены рядовые россияне, чиновники, диванные аналитики и прочие эксперты всех мастей. И во многом правы. Достаточно бросить взгляд на перекачанных американских теннисисток. Или на норвежских лыжников, поголовно страдающих астмой, и потому «вынужденных» пожизненно принимать лекарства.

Терапевтическое исключение, позволяющее лопать любые таблетки горстями – оно, как оказалось, для кого надо исключение, а для России – нечего болезни тут симулировать, идите вон, на скамейку запасных.

Понятно, что в грязной клоаке под названием «мировой спорт» хватает и взяток, и допинга, и других некрасивых историй. И от этого становится ещё обиднее. Как так – жульничают все, а наказали почему-то только Россию? Но в этом кроется первая ошибка нашего спорта: если тебе очень уж хочется играть с жуликами – изучи их правила, и играй по ним же. Иначе нечего было и за стол садиться.

А ещё неплохо бы сесть и изучить систему спорта стран-противников, и понять, как им удаётся выходить сухими из многочисленных допинг-скандалов, вместо того, чтобы заламывать руки.

За чей счёт банкет?

Для кого-то это будет откровением, но … в США, к примеру, НЕ СУЩЕСТВУЕТ никакого Министерства спорта. Там НЕТ специально назначенного человека, то бишь министра, который уполномочен докладывать главе государства о том, сколько медалей с Олимпиады привезли американские спортсмены в очередной раз.

Все крупные спортивные организации функционируют на общественных началах, живут на деньги крупных корпораций и спонсоров. Спорт в США – это коммерческая история, с миллиардными доходами (а не расходами) и с минимальным участием государства как такового – за исключением законотворчества. При этом на бюджет отдельных спортивных организаций мог бы неплохо жить десяток российских городов. Причём несколько лет.

В Великобритании картина отличается. Там есть должность министра, отвечающего за развитие спорта и культуры. Есть и государственная программа поддержки и развития спорта по всей стране, включая серьёзную господдержку спортсменов, которых готовят к Олимпиадам. Но, как и в США, большую роль играют бизнес-структуры и спонсорство. А государственные деньги англичане стараются тратить только на те виды спорта, где есть реальный шанс получить медали.

Кто-то скажет: у российского спорта тоже много спонсоров. Только в кого из попечителей ни ткни – всё сплошь госкомпании, РЖД или Газпром. А значит, российский спорт, по сути, живёт за счёт простого российского налогоплательщика, который в условиях жёсткого выживания готов бы забыть на время о медалях, да кто ж даст. А теперь будет вынужден платить ещё и за то, чего не будет: штрафы в WADA, уже выделенные деньги под две ближайшие Олимпиады, которые мы пропустим…

К слову, британская система – разумного сочетания господдержки и привлечённых средств – в Европе считается образцово-показательной. А вот система, где развитие спорта лежит исключительно на плечах государства, крайне уязвима по одной простой причине.

Попадись на допинге какой-нибудь американский пловец – все претензии будут к кому? Правильно, к частной лавочке. К конкретной федерации, существующей на спонсорские деньги. Но никак не к стране в целом.

Квазиэлита

Не удивительно, что при таких-то многомиллиардных вливаниях спорт в России стал больше, чем просто спортом. С его помощью делают карьеры в политике. Нигде в мире вы не найдёте такого количества бывших спортсменов в местном парламенте или во главе регионов, как в России.

Конечно, среди наших спортсменов во власти много умников и умниц, да и просто хороших людей. Но, согласитесь, что-то не то в стране с социальными лифтами, коль все кадровые дыры нужно в срочном порядке затыкать людьми из спорта. Чрезмерно большое количество политических – да и не только – карьер через спорт – прямое следствие отсутствия в России политических элит как таковых.

Из 450 депутатов Госдумы, 17 – люди со спортивным прошлым. Из них три биатлониста, два хоккеиста, боксёры и даже один ватерполист. И только один депутат-спортсмен не имеет отношения к «Единой России» – тоже, кстати, повод задуматься.

Ладно бы, если бывшие олимпийские чемпионы шли в Госдуму помогать своей профессиональной делянке… в 90% случаев, законотворческая деятельность таких депутатов касается чего угодно, только не спорта.

Например, дважды депутат, боксёр Николай Валуев крайне озабочен здоровьем российских животных и экологией, а также в своё время активно выступал за повышение пенсионного возраста. Ещё один прославленный российский боец, Буйвасар Сайтиев, стал депутатом в 2016 году и за это время успел приложить руку к 31 законотворческой инициативе. В их числе – законопроект о патриотическом воспитании и противодействии США, который, впрочем, отклонили.

Две гимнастки, уже, к счастью, покинувшие стены парламента, Светлана Хоркина и Алина Кабаева, до думских рекордов коллег не дотягивают. На счету Хоркиной – всего 8 законопроектов, Кабаева принимала участие в разработке лишь пяти, включая скандальный «Закон Димы Яковлева» о запрете на усыновление российских сирот гражданами США.

К тому же, в Госдуму попадают лучшие представители спортивной элиты. Прочие регулярно мелькают на страницах жёлтых изданий или фигурируют в криминальной хронике. Так себе элитка, прямо скажем.

Точечный удар

Разумеется, после 2014 года Запад ищет любую возможность ударить по России, и в первую очередь – по её элите. А уж если там сплошь бывшие спортсмены – сам Бог велел бить именно туда.

Кроме того, некоторые инсайдеры напрямую связывают допинговый скандал с желанием прикрыть чьи-то ну очень громкие фамилии – тех, кто пришёл в политику именно через спорт. Громкие настолько, что цена в 4 года отстранения показалась кому-то разумной. Очень жаль, кстати, что эти фамилии не перебежчик Родченков, ни WADA так и не опубликовали. Но это уже отдельная история…

По сути, все эти годы большой спорт был для России сублимацией, виртуальной реальностью, заменителем настоящих достижений. Удар Запада – если это и впрямь был результат заговора мировых элит против России – рассчитан очень точно: из рук Кремля выбит очень мощный пропагандистский ресурс «спортобесия», который весьма эффективно использовался внутри страны. Куда теперь навострит лыжи отечественный большой спорт и куда потечёт вся наша псевдоэлита – можно лишь догадываться.

Через четыре года проверим.

Екатерина Петрова