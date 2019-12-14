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Образ будущего в возрождении Человека Русского мира. Воспитание и образование. Часть четвёртая.

14:20. 14 декабря 2019 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Круглый стол 12-11-2019г.
Образ будущего в возрождении Человека Русского мира. Воспитание и образование. Часть четвёртая.

Участники Алексей Орлов, Александр Соколов, Олег Чагин, Валентин Назаров.

Воспитание и образование.
1. Каким должен быть человек для заявленных целей.
2. Среда для развития человека.
3. Изменение ценностей за одну жизнь.
4. Школа в прошло и будущая.
5. Формирование опыта и культуры.
6. Особенности мозга в воспитании.
7. Семья.
8. Критерии становления в Человека.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QXCUbiJC930

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