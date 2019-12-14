Не факт! Адмирал Ушаков. «Совершенная победа»

Конец июля 1791 года. Четвертый год идет русско-турецкая война. России нужна победа на море – полная, окончательная, совершенная. Тем временем, у мыса Калиакра стоит на якоре огромный турецкий флот. 31 июля прямо на него выходит Черноморский флот под началом контр-адмирала Федора Ушакова. Предстоит генеральная баталия. Турецкий адмирал Сеит-Али, в прошлом – алжирский пират, дал султану клятву, что он приведет к нему русского Ушак-пашу в цепях. По числу кораблей и пушек турки превосходят почти вдвое. Турецкие корабли быстроходнее и маневреннее русских. Наконец, турецкий флот стоит с наветренной стороны, да еще и под защитой береговых батарей. Любой другой адмирал в такой ситуации предпочел бы не рисковать флотом и просто уйти. Любой – но только не Ушаков. Вопреки здравому смыслу, рискуя карьерой и честью, он начинает сражение. Так, как этого не делал еще никто и никогда. Ведущий программы «НЕ ФАКТ» Андрей Бурковский выяснит: правда ли, что в крайне опасной ситуации при мысе Калиакра адмирал Ушаков, тем не менее, был уверен в победе? Действительно ли Ушаков избежал военного суда только благодаря покровительству Потемкина? И на самом ли деле адмирал Федор Ушаков разрушил старую линейную тактику морского боя и создал новую, маневренную?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IdXm6L3Ej6E