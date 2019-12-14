«Мемориал» не хочет жить по закону

Напомню предысторию событий: 28 октября 2019 года прокуратурой Центрального района города Твери было вынесено предписание о демонтаже двух мемориальных досок установленных на фасаде здания Тверского государственного медицинского университета (в 30-50-е годы в здании находилось Управление НКВД по Калининской области).

Доски были установлены в память о советских гражданах, ставших жертвами политических репрессий и в память польских офицеров якобы тайно расстрелянных в подвалах здания в 1940 года. Общее число поляков определено «Мемориалом» и составляет 6 295 человек. Подробнее о предписании прокуратуры вы можете узнать из статьи “Почему прокуратура вновь заинтересовалась расстрелом поляков в Калинине?“.

Хотим жить в правовом государстве!

У сотрудников общества «Мемориал» своя логика, сильно отличающаяся от логики большинства людей. Жить они хотят в правовом государстве, но законные требования прокуратуры исполнять не желают. Вопрос о демонтаже досок «замыливается», в ход идут различные инструменты давления — от «пожалейки» до неприкрытых угроз.

“Само наличие Государственного мемориального комплекса «Медное», имеющего международный статус, подтверждает полное признание российской властью факта расстрела захороненных здесь польских граждан. Почему же прокуратура Центрального района г. Твери вдруг усомнилась в том, что признано на государственном уровне? “, — Сергей Глушков, глава полькой комиссии общества «Мемориал».

Нет, уважаемый господин Глушков. Не признано. Вы ведь в правовом государстве живете и должны знать, что виновность определяет не исполнительная власть, ни законодательная. Даже прокуратура не определяет. Определяет виновность власть судебная.

Мнение Горбачева или Медведева (мной лично уважаемого, а потому в конфронтацию со ст. 319 УК РФ — оскорбление представителя власти — не вступаем) является их личным мнением. А вот государственное мнение отражено в следующих строках:

«Катынские события не были признаны российским военным преступлением. Факт гибели в результате расстрела доказан только в отношении 1803 польских военнопленных (в Катыни и Медном)», — третий меморандум Министерства юстиции РФ направленный в Европейский суд по правам человека.

Вы обратили внимание, что признанием вины тут и не пахнет. Есть только доказанный факт расстрела 1803 поляков. Минюст не может указать даже предположительного виновника их смерти! Почему? Да потому, что именно суд должен вынести такое решение, а не Президент или Генеральный прокурор. Всё остальное является лишь политической шелухой и соответствует текущему моменту…

Депутаты, помогите!

Изначально вопрос «замылился». Борцы за законность предписание не исполнили. Собрали топонимическую комиссию, судили-рядили и пришли к «шедевральному» решению — таблички пусть висят, пусть народ знает о зверствах сталинских палачей.

Осталось малость — «Найти в архивах документальное подтверждение расстрелов поляков в здании бывшего управления НКВД». Это «документальное подтверждение» можно искать до китайской пасхи.

Сей хитро-мудрый «ход конем» не устроил прокурорских работников. Не знаю, что стало катализатором событий, но подзабытое событие получило второе дыхание. Правозащитники кинулись за защитой от «злобных» прокурорских к депутатам.

7 декабря Тверское отделение международного историко-просветительского общества «Мемориал» опубликовало обращение к депутатам Тверской городской Думы.

Оканчивается послание сакраментальной фразой: «Тем самым вы предотвратите общественное и политическое противостояние в городе Твери».

По материалам сайта tver.kp.ru

Источник: https://nstarikov.ru/memorial-ne-hochet-zhit-po-zakonu-111332