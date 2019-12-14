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Из 68 фильмов с господдержкой окупились 8

15:43. 14 декабря 2019 109 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Из 68 фильмов с господдержкой окупились 8

По результатам за одиннадцать месяцев текущего года, из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Среди них — "Т-34", "Бабушка легкого поведения 2", "Миллиард", "Любовницы", "Трезвый водитель", "Давай разведемся!", "Верность" и "Балканский рубеж".

https://ria.ru/20191214/1562392270.html – цинк

Из окупившихся смотрел "Т-34", "Миллиард" и "Балканский рубеж".

"Балканский рубеж" нормальный, отвращения не вызвал, есть сильные сцены. Видимо по соотношению окупаемости и качества, это действительно лучший фильм уходящего года из отечественных, хотя там тоже есть к чему придраться.
"Миллиард" полная шляпа.
"Т-34" – кинокомикс, который разваливается ближе к концу.

В целом, и качество гос.поддержки (особенно в вопросе возвратности средств) и качество выпускаемых фильмов оставляют желать лучшего.
Не открою большого секрета, если скажу, что с гос.поддержкой кино надо что-то делать, в особенности с вопросом возвратности средств и внимательным изучением вопроса о том, куда дают государственные деньги.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5496945.html

Метки: кино

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