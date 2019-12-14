Из 68 фильмов с господдержкой окупились 8
15:43. 14 декабря 2019 109 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Из 68 фильмов с господдержкой окупились 8
По результатам за одиннадцать месяцев текущего года, из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Среди них — "Т-34", "Бабушка легкого поведения 2", "Миллиард", "Любовницы", "Трезвый водитель", "Давай разведемся!", "Верность" и "Балканский рубеж".
https://ria.ru/20191214/1562392270.html – цинк
Из окупившихся смотрел "Т-34", "Миллиард" и "Балканский рубеж".
"Балканский рубеж" нормальный, отвращения не вызвал, есть сильные сцены. Видимо по соотношению окупаемости и качества, это действительно лучший фильм уходящего года из отечественных, хотя там тоже есть к чему придраться.
"Миллиард" полная шляпа.
"Т-34" – кинокомикс, который разваливается ближе к концу.
В целом, и качество гос.поддержки (особенно в вопросе возвратности средств) и качество выпускаемых фильмов оставляют желать лучшего.
Не открою большого секрета, если скажу, что с гос.поддержкой кино надо что-то делать, в особенности с вопросом возвратности средств и внимательным изучением вопроса о том, куда дают государственные деньги.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5496945.html
Рублём нельзя мерять кино. Мне т 34 понравился, а балканский рубеж не очень, параграф 58 навеяло. Госпаддержка это заказ, что нужно то и сделали я так понимаю.