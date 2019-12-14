И «Диссернету», и академику Васильеву советуют посмотреть на себя в зеркало

Проректор Московского государственного института культуры Сергей Ипполитов рассказал «НГ» о том, как в России нужно бороться с научной недобросовестностью

В последние месяцы научное сообщество России наблюдает за очередным скандалом, возникшим в связи с активностью группы «Диссернет». Сначала её активисты обвинили в нечистоплотности 20% российских ректоров, затем опубликовали претензии к шести десяткам кандидатов на выборах РАН, среди которых оказалось немало член-корров, баллотирующихся в академики. Причем один из кандидатов умер, не выдержав шельмования, а обвинения против него научной экспертизой РАН не подтвердились. Теперь уже шквал критики обрушился на саму группу «Диссернет». Десятки ведущих СМИ страны высказались о ней негативно. Сегодня мнение по поводу происходящего журналисту Денису Писареву высказал проректор Московского государственного института культуры и издатель ряда научных журналов Сергей Ипполитов.

— Сергей Сергеевич, вы опубликовали ряд статей по вопросам научной добросовестности. Что скажете о проблеме фальсификаций в науке, плагиате и роли в борьбе с этим злом «Диссернета»?

— Ученые всегда понимали, что плагиат – это зло, за которое надо наказывать. Но сегодня очевидно, что это зло вчерашнего дня. В стране ежегодно защищается десять тысяч диссертаций, ежемесячно выходят тысячи научных журналов. Раньше ни Высшая аттестационная комиссия, ни редакции журналов не имели реальных инструментов борьбы с плагиатом. Даже защищенных диссертаций не было в электронном доступе. Не было и надежных компьютерных программ по сопоставлению текстов. Но и сейчас, к примеру, программа «Антиплагиат» не учитывает даты публикаций. Однако, эти проблемы близки к окончательному решению.

Судя по всему, плагиату осталось жить недолго. Это нарушение скоро смогут пресекать и редакции журналов, и советы по защите диссертаций в вузах, научных институтах.

В то же время шельмование отечественной науки, маскирующееся под «борьбу с фальсификациями», похоже, превратилась в последние годы в специфический бизнес. И заинтересованные лица изобретают новые виды нарушений, чтобы с ними побороться. В ход идут обвинения во «множественных публикациях», необоснованные упреки руководителям научных коллективов и их аспирантам. Выдвигаются нелепые претензии научным оппонентам и членам советов, где проходили защиты много лет назад, когда выявить плагиат было невозможно.

«Диссернет» – группа частных лиц, борющихся с плагиатом, вроде бы, во имя общественного блага. Эти люди в первых рядах изобретателей. Выдающиеся мастера. Однако, им стоило бы взглянуть на себя в зеркало и избавиться от двойных стандартов, ангажированности и манипуляций.

— В своих материалах вы упоминали о существовании «двойных стандартов» в сфере борьбы с плагиатом, расскажите чуть подробнее – что это за проблема и почему она важна? Можно ли привести конкретные примеры, много ли их?



— Заниматься оценкой чужих научных работ могут лишь люди с безупречной репутацией. К сожалению, сегодня мы наблюдаем иную картину. Частные лица из группы «Диссернет» в судьи не годятся. Недавно активисты «Диссернета» Михаил Гельфанд, Андрей Заякин и Андрей Ростовцев, не имеющие отношения к Академии наук, вдруг стали членами Комиссии по противодействию фальсификации научных исследований РАН. Однако собственная научная и публикаторская деятельность этих борцов с фальсификациями вызывает целый ряд серьезных вопросов.

Например, в докторской диссертации Андрея Ростовцева, защищенной в 1997 году, автор не указал своих соавторов. А их, как оказалось, около пятисот (!). При этом ни одной собственной, «сольной» работы Ростовцев к защите не представил. Мы задали вопрос председателю Комиссии РАН академику Виктору Анатольевичу Васильеву: как такое возможно, что в состав комиссии вошел деятель, грубо нарушивший пункты 14 и 20 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», требующих обязательного указания соавторов диссертационного исследования? Не находит ли академик Васильев в такой ситуации признаков плагиата?

Ответ Васильева был шокирующим: «Ваше утверждение о том, что в диссертации А.А. Ростовцева не упоминаются его соавторы, является неверным. Это следует из автореферата его диссертации, в котором приведен список публикаций с явным указанием на коллаборацию и отдельных соавторов. В таких случаях обычно личный вклад автора проясняется в дискуссии на защите. Есть ли у Вас основания считать, что в данном случае диссертационный совет принял, а ВАК утвердил диссертацию, не разобравшись тем или иным образом в этом вопросе? »

Основания есть, и очень серьезные. Вы спросите, а что же это за «коллаборация», о которой пишет академик Васильев? Очень просто: Ростовцев, указывая в автореферате опубликованные результаты диссертационного исследования, использовал следующее описание: «Коллаборация,… Ростовцев А.», где под словом «коллаборация» и скрыл от 40 до 480 «забытых» им соавторов. Трюк сработал.

Не очевидно ли, что Ростовцев выдает коллективный научный труд за свое личное достижение? Это ли не политика двойных стандартов, когда уважаемый академик Васильев, руководитель специально созданной комиссии РАН, в попытке выгородить Ростовцева, росчерком пера отправляет в мусорную корзину те самые требования ВАК, за исполнением которых так пристально следят и «Диссернет», и комиссия РАН?

— Стоит ли делать такие широкие обобщения, основываясь лишь на единичном случае некорректной защиты активиста «Диссернета»?

— Единичный случай? Отнюдь, типичный! К примеру, в 2015 году в МГУ под руководством члена комиссии РАН и основателя «Диссернета» доктора наук Михаила Гельфанда была защищена диссертационная работа. И научный руководитель Гельфанд, и оппоненты на тот момент времени являлись сотрудниками одной организации – МГУ, что прямо нарушает п. 22 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»: «Оппонентами не могут быть… работники… организаций, где работает соискатель ученой степени, его научный руководитель. Оппоненты должны являться работниками разных организаций». Мы задали В.А. Васильеву вопрос, не усматривает ли Комиссия РАН в этой ситуации признаков «договорной защиты». Ответ оказался не менее шокирующим: «Этот вопрос не является вопросом научной этики… Обратитесь в ВАК».

Вот так. То критикуют ВАК за недостаточную требовательность, чуть ли не в коррупции обвиняют, то прячутся за его спину. Зависит от того, что выгодно. Мы можем себе только представить, какая волна негодования, разоблачений и порицаний поднялась бы, окажись на месте деятелей «Диссернета» какой-либо чиновник или предприниматель. И таких примеров нарушений научной этики активистами «Диссернета», увы, много. Это касается и Андрея Заякина, кандидата наук, дважды опубликовавшего идентичный текст научной статьи в рецензируемых журналах, и теперь шельмующего член-корров РАН за «множественные публикации» от имени Комиссии РАН, и других диссернетовцев. Я писал об этих фактах в статьях, находящихся в открытом доступе.

— Но что же делать, ведь реформы необходимы, должен существовать инструментарий, позволяющий осуществлять независимую оценку результатов научных исследований?

Нужно совершенствовать государственные информационные системы. Тогда ВАК с плагиатом справится отлично. Когда-то Андрей Ростовцев написал слова, которые мне очень понравились, я даже сделал их эпиграфом к одной своей статье: «Любую реформу надо начинать с самоочищения. Иначе все разговоры – чистой воды болтовня». Действительно, реформы, ведущие к большей прозрачности оценки научных исследований, повышению их научного уровня, рациональному использованию бюджетных средств, выделяемых на науку, просто необходимы. Однако делать это должны люди с безупречной научной репутацией и по вполне понятным правилам, не терпящим исключений. А Андрею Ростовцеву и прочим активистам пожелаем поскорее приступить к самоочищению, это стало бы добрым началом.

Честно говоря, многих изумляет, что столь сомнительная публика вдруг получила статус комиссии РАН и устроила судилище над по-настоящему авторитетными учеными на выборах в Академию. Надеюсь, что РАН быстро разберется с происшедшим.