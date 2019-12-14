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Генезис элит. Какие люди пролезают наверх? А. Бузгалин

10:53. 14 декабря 2019 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Что такое социализированный капитализм и является он выходом. Что сейчас происходит в левом движении, может ли из этого получиться новый массовый подъём. Как планетарно происходит плавный переход между капитализмом и социализмом. Об этом и многом другом беседуют Сергей Правосудов и профессор МГУ, доктор экономических наук Александр Бузгалин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=woM6nD3lcDY

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