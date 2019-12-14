Генезис элит. Какие люди пролезают наверх? А. Бузгалин

Что такое социализированный капитализм и является он выходом. Что сейчас происходит в левом движении, может ли из этого получиться новый массовый подъём. Как планетарно происходит плавный переход между капитализмом и социализмом. Об этом и многом другом беседуют Сергей Правосудов и профессор МГУ, доктор экономических наук Александр Бузгалин.



Приобрести билеты на Научно-просветительскую конференцию “СТАЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ”: https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…

Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B

Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/



#ДеньТВ #экономика #СМИ #потребление #капитализм #СССР #марксизм #Бузгалин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=woM6nD3lcDY