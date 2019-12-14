«Демонизация семьи – путь к катастрофе»: Политолог показал, как рушат будущее России

Политолог Николай Стариков раскритиковал информационное поле, которое создают журналисты, разрушая будущее России. Стариков привел в пример заметку пятигорского СМИ «Говорун» о проверке систем отопления. В небольшом тексте журналисты заявили, что сотрудники оперативных служб проверяют людей из «группы риска». В нее попали ведущие асоциальный образ жизни, одинокие пенсионеры и многодетные. Стариков заявил, что «демонизация семьи – путь к демографической катастрофе».

Николай Стариков на своем сайте рассказал о том, как в информационном пространстве создают негативный образ семьи. По словам политолога, складывается впечатление, что семья — самое опасное место на свете. На это работают и обсуждение нового закона «о домашнем насилии», и «рядовые» заметки в прессе.

В пример Стариков привел материал из пятигорского СМИ «Говорун». Журналисты рассказывали о проверке систем отопления, газового оборудования и электросетей. В материале говорилось, что сотрудники экстренных служб посещали людей из «группы риска». Сюда попали те, кто ведет асоциальный образ жизни, одинокие пенсионеры, инвалиды, малоимущие и многодетные семьи. Стариков возмутился, как легко журналисты поставили многодетных родителей в один ряд с алкоголиками.

«Отношение, тональность, сам смысл публикаций в малых СМИ изменится, как только поменяется общая тональность информационного поля. Когда одной из приоритетных задач для губернаторов и чиновников уровнем поменьше будет помощь многодетной семье. Есть в многодетной семье проблема? Помогите. Решите. Окажите помощь», - подчеркнул Стариков.

Он написал, что чиновники должны не выписывать штрафы и «отбирать детей за отсутствие йогурта в холодильнике», а помочь многодетным. Возможно, к этому стоит привлечь бизнес, волонтеров, общественные структуры. Должен поменяться «взгляд государства на многодетные семьи». Стариков заявил, что «демонизация семьи – путь к демографической катастрофе».