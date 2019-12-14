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«Демонизация семьи – путь к катастрофе»: Политолог показал, как рушат будущее России

19:16. 14 декабря 2019 97 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: Царьград.ТВ

Политолог Николай Стариков раскритиковал информационное поле, которое создают журналисты, разрушая будущее России. Стариков привел в пример заметку пятигорского СМИ «Говорун» о проверке систем отопления. В небольшом тексте журналисты заявили, что сотрудники оперативных служб проверяют людей из «группы риска». В нее попали ведущие асоциальный образ жизни, одинокие пенсионеры и многодетные. Стариков заявил, что «демонизация семьи – путь к демографической катастрофе».

Николай Стариков на своем сайте рассказал о том, как в информационном пространстве создают негативный образ семьи. По словам политолога, складывается впечатление, что семья — самое опасное место на свете. На это работают и обсуждение нового закона «о домашнем насилии», и «рядовые» заметки в прессе.

В пример Стариков привел материал из пятигорского СМИ «Говорун». Журналисты рассказывали о проверке систем отопления, газового оборудования и электросетей. В материале говорилось, что сотрудники экстренных служб посещали людей из «группы риска». Сюда попали те, кто ведет асоциальный образ жизни, одинокие пенсионеры, инвалиды, малоимущие и многодетные семьи. Стариков возмутился, как легко журналисты поставили многодетных родителей в один ряд с алкоголиками.

«Отношение, тональность, сам смысл публикаций в малых СМИ изменится, как только поменяется общая тональность информационного поля. Когда одной из приоритетных задач для губернаторов и чиновников уровнем поменьше будет помощь многодетной семье. Есть в многодетной семье проблема? Помогите. Решите. Окажите помощь», - подчеркнул Стариков.

Он написал, что чиновники должны не выписывать штрафы и «отбирать детей за отсутствие йогурта в холодильнике», а помочь многодетным. Возможно, к этому стоит привлечь бизнес, волонтеров, общественные структуры. Должен поменяться «взгляд государства на многодетные семьи». Стариков заявил, что «демонизация семьи – путь к демографической катастрофе».

Источник: https://nstarikov.ru/demonizacija-semi-put-k-katastrofe-politolog-pokazal-kak-rushat-budushhee-rossii-111336

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4 4
    Корчагин Владимир 14 декабря 2019 в 19:27

    Нам не нужны подсказки СОРОСА и его приближенных как растить своих детей . Крепкая семья – это крепкое государство!!! ПОСТАВИМ ЗАСЛОН АМЕРИКАНСКИМ ПОДОНКАМ, МЕЧТАЮЩИМ РАЗВАЛИТЬ НАШЕ ГОСУДАРСТВО!!!

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