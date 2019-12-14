Чеченский министр Умаров: Мы Вас Русских любили за то, что вы любили своего Бога.



На заседании президиума общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор», которое было посвящено критике законопроекта о домашнем насилии, который продвигает про-соросовская группа Хьман Райт Вотч, которая в открытом письме спикеру СовФеда Валентине Матвиенко поблагодарила её за поддержку этого законопроекта, яркую речь произнес министр Чеченской республики Джамбулат Умаров, который обратился ко всем "Русским Братьям", которых он назвал государствообразующей нацией, с призывом.

... Я приехал сюда как ваш сподвижник, как гражданин, как человек ,у которого, кстати, тоже пятеро детей. Я приехал для того, что бы высказать вам свою боль. Я это сделаю очень коротко. Мы стоим с Вами и наблюдаем за Вами, Наши Русские Православные Братья.

Что вы творите с собой?

Куда вы дели то богатое наследство, то огромное духовное богатство?

По каким дорогам и тропам вы растеряли его?

В то время, когда мы, благодаря этому богатству, его свету, благодаря его надежности, шли за Вами и идем сегодня под великим знаменем огромной многонациональной державы. Мы ведь любили и любим Вас за то, что Вы любите Бога! А раз вы любите Бога, значит вы любите семью, значит вы любите чад своих.

Как можно без Вселенского Возмущения воспринимать что-либо, что идет "оттуда" ?

То, что пришло "оттуда" всегда воспринималось нами в штыки!

Помните еще униатские законы, которые в 15,16 веке сюда несли католики.

Мы Вас любили за то, что вы любили своего Бога. За то, что вы проливали реки, океаны крови для того, чтобы ваши Кресты сияли над Великой Россией! Потому что мы считали вас не просто народообразующей нацией. Мы вас считали великим верующим народом. И сейчас продолжаем считать великим верующим народом.

Я унесу от сюда два чувства- боли и надежды. Надежды, потому что глядя на ваши лица на то, как вы аплодируете своим ораторам(противникам вмешательства в семью), есть еще Надежда на Русь, на то, что мы еще будем гордо вставать на пьедесталы почета на любых аренах- культурных, спортивных, политических, каких угодно.

Будучи, мусульманами, чеченцами, кабардинцами, дагестанцами, якутами, калмыками [будем] говорить - Я Россиянин! Потому что каждый из нас за своими плечами, за своей спиной будет чувствовать братское родное дыхание нашего Дорогого Русского Брата. Потому что мы будем считать себя частью этой великой матрицы, этого великого духовного пространства!

Неужели так быстро забыли вы вопли своих старцев, своих подвижников, которые объединяли страну, которые канули там в казематах, когда ваш Патриарх Тихон вернул вам Патриаршество?

Неужели мало было крови, которой окроплена эта великая Земля для того, чтобы какой-то Вельзевул своими законами, своей гибкостью, своей лживостью, коварством своим, чтоб он привлек сюда своим красноречием античеловеческие, антисемейные, антитрадиционные, антирелигиозные, богоборческие законы, которые сегодня мы совершенно спокойно читаем и игнорируем, как будто все нормально? Как будто мы сегодня говорим о том, сколько мяса положено есть человеку, придерживающемуся диеты.

Это государство-образующий вопрос! Это архиважный вопрос!

Если мы допустим в свои сердца этого дьявола, этого лукавого, который буквально рвет нас на части, как[когда-то] Чеченскую Республику, мы с вами погибнем.

Мне несколько лет приходится оправдываться. Сначала я оправдывался. Потом я пошел в бой. Оправдываться не надо.

Сколько раз можно говорить, что для того, что бы не давать Чеченской Республике со своим лидером этих полезных импульсов Русскому Человеку, "они" обвиняют нас во всех грехах. Она говрят, что у нас там в подвала на дыбах мучаются представители нетрадиционных сексуальных ориентаций. Они говорят, что мы в пятнадцатом веке. Она говорят, что мы на своей программе. Они говорят, что мы дикие средневековые инквизиторы.

А мы говорим прочь от Чеченской Республики и России! "Прочь от чеченцев и от наших русских братьев" - вот что мы говорим.Мы хотим чувствовать это дыхание, о котором я вам говорил только что.

Мы своим детям рассказываем о ваших Великих Старцах и Священниках!

Мы рассказываем им о ваших Великих Воинах!

Мы рассказываем своим детям о ваших великих поэтах, писателя, философах, которые все воспевали Россию, великую Русскую Женщину! Кустодиевскую женщину!

Вы создатели "Домостроя" рукой великого попа Сильвестра так быстро, неужели так быстро, - я уже с надеждой это говорю, - растеряли эти жемчужины на пути к так называемому прогрессу!

Я очень надеюсь, что это не так. Потому что мусульмане смотрят на вас русских. Не только миллионы российских мусульман. Мусульмане Мира смотрят на вас[русские] ,как на настоящих мужчин, способных жениться, уважать своих жен, своих детей, содержать свои семьи и защищать свою страну.

Потому что Исламский Мир в этом страшном противостоянии с этим страшным либеральным сатаной единственным своим союзником видит Православие. А значит вас, Дорогие Мои Русские Братья!

Я очень надеюсь, что эти слова дойдет до сердца каждого из вас....

Источник: https://zen.yandex.ru/media/skuratov/chechenskii-ministr-umarov-my-vas-russkih-liubili-za-to-chto-vy-liubili-svoego-boga-5df4e8753642b600ac2395af