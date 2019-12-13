Ванга: “Россия вновь станет великой империей”.
...Здравка Янева, невестка Ванги: «Она говорила: „На Земле будет мир 1000 лет, когда восьмой подпишет. И потом наступит мир на 1000 лет“...
|№
|Срок
|Фото
|Имя, отчество, фамилия,
(Годы жизни),
Подпись
|Срок полномочий
|Срок в годах и месяцах
|Действующие Председатели Правительства
|1
|1
|Борис Николаевич Ельцин
(1931—2007)
|10 июля 1991
|9 августа 1996
|4 года 7 месяцев 9 дней
|И. С. Силаев
О. И. Лобов
Б. Н. Ельцин
Е. Т. Гайдар
В. С. Черномырдин
С. В. Кириенко
В. С. Черномырдин
Е. М. Примаков
С. В. Степашин
В. В. Путин
|2
|9 августа 1996
|31 декабря 1999[1]
|3 года 4 месяца 22 дня
|2
|1
|Владимир Владимирович Путин
(род. 1952)
|7 мая 2000
|7 мая 2004
|4 года
|М. М. Касьянов
В. Б. Христенко
М. Е. Фрадков
В. А. Зубков
|2
|7 мая 2004
|7 мая 2008
|4 года
|3
|1
|Дмитрий Анатольевич Медведев
(род. 1965)
|7 мая 2008
|7 мая 2012
|4 года
|В. В. Путин
|4
|3
|Владимир Владимирович Путин
(род. 1952)
|7 мая 2012
|7 мая 2018
|6 лет
|В. А. Зубков
Д. А. Медведев
|4
|7 мая 2018
|Действующий президент
Срок истекает: 7 мая 2024
Семь президентских сроков почти пройдено.
"Придет время чудес, и наука сделает большие открытия в области нематериального..... Все скрытое золото выйдет на поверхность, но уйдет вода . Так предопределено" .
"Мы — свидетели судьбоносных событий на Земле. Двое самых крупных лидеров в мире пожали друг другу руку и поставили свои подписи, дабы доказать, что сделали первый шаг к достижению всеобщего мира . Но пройдет еще много времени. Утечет еще много воды. Придет Восьмой, и он подпишет окончательный мир на планете."
"Скоро придет в мир древнейшее учение. Меня спрашивают: «Скоро ли придет это время?» Нет, не скоро. Еще Сирия не пала!".
"Все растает, словно лед, только одно останется нетронутым - слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву . Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира"..."Россия вновь станет великой империей, прежде всего империей духа". "Как орел воспарит Россия над землею, - буквальные слова бабы Ванги, - и осенит всю землю своими крыльями. Ее духовное первенство признают все, в том числе и Америка ."
" Снова придет Христос в белых одеждах, - пророчила Ванга. - Наступает время, когда определенные души почувствуют возвращение Христа своим сердцем . Вначале он явится России, потом - всему миру ."
" Все религии упадут. Останется лишь одно: Учение Белого Братства. Как белый цветок, покроет оно Землю, и благодаря этому люди спасутся . "
"Новый человек под знаком Нового Учения явится в России, и он будет править Русью всю жизнь ...Новое учение придёт из России - это самое древнее и самое истинное учение - распространится по всему миру и придёт день, когда все религии в мире исчезнут и их заменит это новое философское учение Огненной Библии.
Россия - прародительница всех славянских государств, и те, что отделились от неё, скоро вернутся к ней в новом качестве. В Россию вернётся социализм в новой форме, в России будут крупные коллективные и кооперативные сельские хозяйства, и снова восстановится бывший Советский Союз, но союз уже новый. Россия будет крепнуть и расти, никому не дано остановить Россию, нет такой силы, которая смогла бы сломить Россию. Россия всё сметёт на своём пути, и не только сохранится, но и станет единоличной безраздельной "хозяйкой мира", и даже Америка в 2030-х годах признает полное превосходство России. Россия вновь станет сильной и могучей настоящей империей, и вновь станет называться по старому древнему имени Русь.
"Придет день, когда ложь исчезнет с лица земли, не будет насилия и воровства. Прекратятся войны, оставшиеся в живых будут знать цену жизни и будут оберегать ее ."
" Не случайно, ничто не случайно, – предупреждала живущих ясновидящая Ванга. – Потому я и говорю всем людям, что наше сознание должно перестраиваться на доброту. И это не только пожелание. Земля вступает в новый отрезок времени, который можно охарактеризовать как время добродетелей. Это новое состояние планеты не зависит от нас, оно наступает, хотим мы этого или нет. Новое время потребует нового мышления, другого сознания, качественно новых людей , чтобы не нарушалась гармония во Вселенной ."
Источник: https://pikabu.ru/story/yasnovidyashchaya_vanga_rossiya_vnov_stanet_velikoy_imperiey_1454949
Главное всегда что-то придумывать и обещать.
…”Придет время чудес, и наука сделает большие открытия в области нематериального….. Все скрытое золото выйдет на поверхность, но уйдет вода . Так предопределено” . – речь о изучении энергетик человека, о переходе эзотерики и практик из субкультуры в научно обоснованное русло.
…Двое самых крупных лидеров в мире пожали друг другу руку и поставили свои подписи, дабы доказать, что сделали первый шаг к достижению всеобщего мира . Но пройдет еще много времени. Утечет еще много воды. Придет Восьмой, и он подпишет окончательный мир на планете.” – события нашего времени. Трамп и Путин договариваются через Лаврова. Всеобщий мир возможен лишь при кооперации мировых лидеров для борьбы с конгломератом корпораций и банков. ВТО, МВФ, ВТ. Ну и, конечно же, ФРС.
…Скоро придет в мир древнейшее учение – речь о знаниях и практиках работы с “невидимыми мирами”, называемыми славянами Навью и Правью. Учение о взаимодействии трех миров и единении в человеке, как системе координат в этих мирах.
…Еще Сирия не пала! – Сирия практически пала, но ВС РФ помогли спасти её от полного разгрома. …Сирия падет, но победитель будет не тот…
…Слишком много принесено в жертву – события наших дней. В том числе внутренняя политика в России, требующая порой достаточно жесткого подхода.
…Ее духовное первенство признают все, в том числе и Америка – речь о новом научно-религиозном учении, объединяющем все сферы жизнедеятельности человека, где догмы будут заменены логическим научным и философским обоснованием.
…Снова придет Христос в белых одеждах – речь идет о так называемом “аватаре” – человеке, который в духовном и научном развитии существенно будет превосходить своих современников. Не буквально Иисус.
…Все религии упадут. Останется лишь одно: Учение Белого Братства. Как белый цветок, покроет оно Землю, и благодаря этому люди спасутся . “- речь о научно-религиозном и филосовском учении, основой которого будет ценность жизни в свете развития и процветания цивилизации. И превзойдет оно лишь потому, что будет логически обосновано и практически доказуемо логическими примерами.
…Новое учение придёт из России – это самое древнее и самое истинное учение – все новое – хорошо забытое старое. Для России это будет – Славь. Потому и славяне.
…Россия – прародительница всех славянских государств, и те, что отделились от неё, скоро вернутся к ней в новом качестве. В Россию вернётся социализм в новой форме, в России будут крупные коллективные и кооперативные сельские хозяйства, и снова восстановится бывший Советский Союз, но союз уже новый. – речь о высокой значимости территории России в сфере сельского хозяйства с учетом утери плодородных территорий в силу техногенного и экологического фактора. Россия будет житницей Мира, именно поэтому сельское хозяйство будет столь важно. Те, кто понимают это – уже сейчас начинают развивать это направление.
…Придет день, когда ложь исчезнет с лица земли, не будет насилия и воровства. Прекратятся войны, оставшиеся в живых будут знать цену жизни и будут оберегать ее .” – потому что будул логически осознавать важность жизни. И смогут осознать это в силу внутреннего развития и выхода сознания на новый уровень осознания мироустройства.
Ну что ж, нас ждут чудесные следующие 4 года. С чем я всех и поздравляю.
«Будет третья мировая, грядет апокалипсис».
«Весной на востоке начнется война, которая через пять лет разрушит Европу. Когда Европа опустеет, никто там жить не будет».
«Шестнадцатый год – пустая Европа, холодная».
«Зло вырвется из-под земли и разрушит все на своем пути».
«И пойдет отравленный дождь. И животные погибнут, и рыбы. Деревья засохнут…”
«После конца света спасутся лишь те, кто избавится от злобы и зависти. Кто сможет стать другим. Ничего не спасет, ни побег в другие страны, ни деньги, только чистота изнутри».
…Будет третья мировая, грядет апокалипсис».-
Уже идет, но она не “горячая”. На данном этапе так называемая новомодным словом – гибридная война.
…«Весной на востоке начнется война, которая через пять лет разрушит Европу. Когда Европа опустеет, никто там жить не будет».
В 2014 году произошел госпереворот на Украине, в 2019 году Европу раздирают противоречия. Европа децентрализована и теряет свою силу.
…«Шестнадцатый год – пустая Европа, холодная»-
2030 год.
…«Зло вырвется из-под земли и разрушит все на своем пути».-
Речь о глобальном катаклизме. Есть потенциал смещения плит и извержения крупного вулкана в США. Название, думаю, говорить не нужно.
…«И пойдет отравленный дождь. И животные погибнут, и рыбы. Деревья засохнут…”-
О территории, которая пострадает от извержения. США то недаром ринулись в Южную Америку.
…«После конца света спасутся лишь те, кто избавится от злобы и зависти. Кто сможет стать другим. Ничего не спасет, ни побег в другие страны, ни деньги, только чистота изнутри»-
Речь о том, что против взявшего оружие появится другой, взявший его для обороны. Останутся лишь те, кто силой Разума и Света сможет остановить противостояние и взаимное уничтожение. Россия в данном случае будет “в стороне”.
Ещё год белой металлической крысы наступит 31 декабря у христиан, а у православных христиан по старому стилю, но тоже 31 декабря. Вот что за бред? Но все в это верят. И уже расписано, что там будет у петуха, у собаки и прочих 12 друзей Оушена, осла и Трубадура. Хоть бы фазы Луны смотрели и в каком знаке зодиака их созвездие. Тем более високосный год несёт несчастья.