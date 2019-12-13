Ванга: “Россия вновь станет великой империей”.

...Здравка Янева, невестка Ванги: «Она говорила: „На Земле будет мир 1000 лет, когда восьмой подпишет. И потом наступит мир на 1000 лет“...

Семь президентских сроков почти пройдено.

"Придет время чудес, и наука сделает большие открытия в области нематериального..... Все скрытое золото выйдет на поверхность, но уйдет вода . Так предопределено" .



"Мы — свидетели судьбоносных событий на Земле. Двое самых крупных лидеров в мире пожали друг другу руку и поставили свои подписи, дабы доказать, что сделали первый шаг к достижению всеобщего мира . Но пройдет еще много времени. Утечет еще много воды. Придет Восьмой, и он подпишет окончательный мир на планете."



"Скоро придет в мир древнейшее учение. Меня спрашивают: «Скоро ли придет это время?» Нет, не скоро. Еще Сирия не пала!".

"Все растает, словно лед, только одно останется нетронутым - слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву . Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира"..."Россия вновь станет великой империей, прежде всего империей духа". "Как орел воспарит Россия над землею, - буквальные слова бабы Ванги, - и осенит всю землю своими крыльями. Ее духовное первенство признают все, в том числе и Америка ."



" Снова придет Христос в белых одеждах, - пророчила Ванга. - Наступает время, когда определенные души почувствуют возвращение Христа своим сердцем . Вначале он явится России, потом - всему миру ."



" Все религии упадут. Останется лишь одно: Учение Белого Братства. Как белый цветок, покроет оно Землю, и благодаря этому люди спасутся . "



"Новый человек под знаком Нового Учения явится в России, и он будет править Русью всю жизнь ...Новое учение придёт из России - это самое древнее и самое истинное учение - распространится по всему миру и придёт день, когда все религии в мире исчезнут и их заменит это новое философское учение Огненной Библии.



Россия - прародительница всех славянских государств, и те, что отделились от неё, скоро вернутся к ней в новом качестве. В Россию вернётся социализм в новой форме, в России будут крупные коллективные и кооперативные сельские хозяйства, и снова восстановится бывший Советский Союз, но союз уже новый. Россия будет крепнуть и расти, никому не дано остановить Россию, нет такой силы, которая смогла бы сломить Россию. Россия всё сметёт на своём пути, и не только сохранится, но и станет единоличной безраздельной "хозяйкой мира", и даже Америка в 2030-х годах признает полное превосходство России. Россия вновь станет сильной и могучей настоящей империей, и вновь станет называться по старому древнему имени Русь.



"Придет день, когда ложь исчезнет с лица земли, не будет насилия и воровства. Прекратятся войны, оставшиеся в живых будут знать цену жизни и будут оберегать ее ."



" Не случайно, ничто не случайно, – предупреждала живущих ясновидящая Ванга. – Потому я и говорю всем людям, что наше сознание должно перестраиваться на доброту. И это не только пожелание. Земля вступает в новый отрезок времени, который можно охарактеризовать как время добродетелей. Это новое состояние планеты не зависит от нас, оно наступает, хотим мы этого или нет. Новое время потребует нового мышления, другого сознания, качественно новых людей , чтобы не нарушалась гармония во Вселенной ."

Источник: https://pikabu.ru/story/yasnovidyashchaya_vanga_rossiya_vnov_stanet_velikoy_imperiey_1454949