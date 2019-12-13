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В Баку заявили, что Армения на переговорах предлагала «план Лаврова»

00:12. 13 декабря 2019 54 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

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Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров комментируя процесс мирного урегулирования карабахского конфликта заявил, что на переговорах с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном обсуждаются «конкретные и реальные моменты», отметив, что с армянской стороны появлялись различные документы, последним из которых является «план Лаврова».

«План Лаврова» — это результат плотных дискуссий, где-то два года назад в Москве. Но он все равно основывается на «мадридских принципах». Есть заявление сопредседателей МГ ОБСЕ от 9 марта 2019 года, в котором как раз определено видение посредников для движения вперед в переговорах», — цитирует Мамедъярова «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, суть плана очень простая – поэтапная — «на первом этапе вывод войск (из Арцаха – ред.), возвращение азербайджанского населения, обеспечение безопасности, налаживание коммуникаций».

В связи с этим глава азербайджанского МИДа отметил, что предложение Азербайджана армянской стороне можно охарактеризовать как «мир с перспективой процветания».

Ранее РУСАРМИНФО сообщило, что Эльмар Мамедъяров заявил, что новая встреча с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном по вопросу нагорно-карабахского урегулирования пройдет в январе 2020 года.

Источник: https://rusarminfo.ru/2019/12/12/v-baku-zayavili-chto-armeniya-na-peregovorax-predlagala-plan-lavrova/

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