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США успешно испытали баллистическую ракету наземного базирования после выхода из ДРСМД (ВИДЕО)

09:20. 13 декабря 2019 104 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
США успешно испытали баллистическую ракету наземного базирования после выхода из ДРСМД (ВИДЕО) | Русская весна

В США прошли успешные испытания баллистической ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена американо-российским договором РСМД. Испытание ракеты прошло на авиабазе «Ванденберг» в Калифорнии.

Глава Пентагона США Марк Эспер опубликовал кадры старта на своей странице в Twitter. На кадрах виден момент запуска ракеты с земли и ее полет.

«Сегодня Управление стратегических сил успешно протестировало прототип обычной баллистической ракеты наземного базирования. Поздравляем объединенную команду Gov-Industry за переход от концепции к запуску менее чем за 9 месяцев», — написал Марк Эспер.

Глава Пентагона также заявил, что обычно на подобные испытания уходит около 24 месяцев.

Напомним, Штаты в одностороннем порядке вышли из ДРСМД 2 августа 2019 года, что фактически положило конец договору. Россия в качестве ответной меры также приостановила свое участие в договоре.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1576218008

Метки: Новости

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