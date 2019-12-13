Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 декабря 2019

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД России задержали в Москве боевиков ИГИЛ, готовивших теракты.

Преступников задержали на праздничной столичной улице, украшенной гирляндами и фигурами оленей. Суд избрал в отношении двух гражданин РФ и трёх уроженцев стран Центральной Азии меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе обыска у подозреваемых изъяты средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГИЛ*. Кроме того, в результате проведенных следственных действий обнаружен принадлежащий бандитам схрон, из которого изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

В настоящее время сотрудники ФСБ и МВД продолжают оперативно-разыскные мероприятия.

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*запрещенная в РФ террористическая организация