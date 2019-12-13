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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 декабря 2019

16:43. 13 декабря 2019 158 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В Москве задержаны боевики ИГИЛ, готовившие теракты (ФОТО, ВИДЕО)

В Москве задержаны боевики ИГИЛ, готовившие теракты (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД России задержали в Москве боевиков ИГИЛ, готовивших теракты.

Преступников задержали на праздничной столичной улице, украшенной гирляндами и фигурами оленей. Суд избрал в отношении двух гражданин РФ и трёх уроженцев стран Центральной Азии меру пресечения в виде заключения под стражу. 

В ходе обыска у подозреваемых изъяты средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГИЛ*. Кроме того, в результате проведенных следственных действий обнаружен принадлежащий бандитам схрон, из которого изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

В настоящее время сотрудники ФСБ и МВД продолжают оперативно-разыскные мероприятия.

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*запрещенная в РФ террористическая организация

В Москве задержаны боевики ИГИЛ, готовившие теракты (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Российско-турецкий патруль в сирийском городе Хасаке

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Подмога с Кавказа в Сирии: армянские военные и чеченские волонтёры помогают армии России (ФОТО)

Подмога с Кавказа в Сирии: армянские военные и чеченские волонтёры помогают армии России (ФОТО) | Русская весна

Проведение гуманитарных акций в Сирии стало хорошей традицией российских военнослужащих. Центр по примирению враждующих сторон старается подойти разносторонне к проблеме и предоставить помощь максимально нужную в эту минуту для обычных сирийцев.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Поэтому 12 декабря прошла очередная гуманитарная акция от ЦПВС в районе Мушарка города Алеппо.

«Этот район множество раз подвергался обстрелам боевиков “Джебхат ан-Нусра”*, тяжелое положение некоторых жителей не может не вызывать боль в сердце», — рассказал военкору «РВ» один из офицеров, принимавших участие в мероприятии.

Российские военнослужащие в данной ситуации не смогли остаться равнодушными и организовали совместно с общественным фондом имени Героя России Ахмата Кадырова раздачу продовольственных наборов и свежеиспеченного хлеба.

Жители района Мушарка получили более 400 продовольственных наборов, в которых есть все необходимые продукты питания: мука первого сорта, рис, сахар, чай и сгущенное молоко. 

Постоянная помощь российских военных жителям Сирии стала хорошим примером для других стран. Так, к российским военнослужащим присоединились армянские бойцы (см. фото), которые раздали жителям Алеппо муку.

Фонд имени Кадырова, в свою очередь, раздал нуждающимся тонну свежего хлеба.

Увидеть искренние улыбки детей и женщин — лучший результат, которого можно было добиться при проведении гуманитарной акции в таком «тяжелом» районе Алеппо.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.

Подмога с Кавказа в Сирии: армянские военные и чеченские волонтёры помогают армии России (ФОТО) | Русская весна
Подмога с Кавказа в Сирии: армянские военные и чеченские волонтёры помогают армии России (ФОТО) | Русская весна
Подмога с Кавказа в Сирии: армянские военные и чеченские волонтёры помогают армии России (ФОТО) | Русская весна
Подмога с Кавказа в Сирии: армянские военные и чеченские волонтёры помогают армии России (ФОТО) | Русская весна
Подмога с Кавказа в Сирии: армянские военные и чеченские волонтёры помогают армии России (ФОТО) | Русская весна
Подмога с Кавказа в Сирии: армянские военные и чеченские волонтёры помогают армии России (ФОТО) | Русская весна
Подмога с Кавказа в Сирии: армянские военные и чеченские волонтёры помогают армии России (ФОТО) | Русская весна
Подмога с Кавказа в Сирии: армянские военные и чеченские волонтёры помогают армии России (ФОТО) | Русская весна
Подмога с Кавказа в Сирии: армянские военные и чеченские волонтёры помогают армии России (ФОТО) | Русская весна
Подмога с Кавказа в Сирии: армянские военные и чеченские волонтёры помогают армии России (ФОТО) | Русская весна
Подмога с Кавказа в Сирии: армянские военные и чеченские волонтёры помогают армии России (ФОТО) | Русская весна
Подмога с Кавказа в Сирии: армянские военные и чеченские волонтёры помогают армии России (ФОТО) | Русская весна
Подмога с Кавказа в Сирии: армянские военные и чеченские волонтёры помогают армии России (ФОТО) | Русская весна
Подмога с Кавказа в Сирии: армянские военные и чеченские волонтёры помогают армии России (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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