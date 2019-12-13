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Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году (ФОТО, ВИДЕО)

21:58. 13 декабря 2019 75 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос работников автомобильного концерна «Камаз», что стало для главы государства самым знаменательным событием в уходящем году, затруднился выделить таковое из множества произошедших, но выразил уверенность, что в 2020-м таким станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Этот диалог состоялся в ходе визита Путина на крупнейший двигательный завод в городе Набережные Челны в пятницу, 14 декабря. В эти дни прославленное предприятие празднует своё 50-летие.

«Уходящий год был таким трудовым, я бы сказал. Важно ещё проанализировать все, что произошло за год уходящий, и после этого можно будет сказать, что же было самым важным событием в жизни страны и в жизни каждого человека», — сказал он во время общения с работниками «Камаза», пояснив, что в начале нового дня конец предыдущего уже забывается.

«Очень много идёт прямо с колес», — также заявил Владимир Путин.

«Могу сказать, что будет самым важным на следующий год. Это 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, это совершенно очевидно для всех нас», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, он обратился с тёплыми словами в адрес коллектива знаменитого на весь мир завода:

«Но я вам хочу сказать: то, что вы делаете, это очень здорово. Страна может гордиться такими коллективами, как ваш, и такими предприятиями. Вот вы реально своими руками, талантами своими укрепляете страну. Это не пустые слова, не болтовня. Проходишь по цехам – сразу чувствуешь, что мы живем в такой стране, которая самодостаточна, имеет будущее. Это очень здорово», — похвалил он собравшихся людей.

«Мы же каждый на своем месте делаем свою работу и по сторонам особо не очень и смотрим. Но я могу сказать, что то, что вы делаете, это реальный, серьезный, большой вклад в развитие всей страны. Спасибо вам большое», — подытожил президент. 

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Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1576262305

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 221 181
    Valeriy Bondarik 14 декабря 2019 в 12:31

    …З Д Р А В С Т В У Й Т Е…

    А ведь господин Путин Прав!
    ->Важнейшим Событием в 2020-м Будет – 75-ти летие Победы!
    Той, Победы НАШИХ Предков,Благодаря которой – Мы Живём!
    ““““““““““““`
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    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 14-12-19.

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