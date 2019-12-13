Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году (ФОТО, ВИДЕО)
Российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос работников автомобильного концерна «Камаз», что стало для главы государства самым знаменательным событием в уходящем году, затруднился выделить таковое из множества произошедших, но выразил уверенность, что в 2020-м таким станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Этот диалог состоялся в ходе визита Путина на крупнейший двигательный завод в городе Набережные Челны в пятницу, 14 декабря. В эти дни прославленное предприятие празднует своё 50-летие.
«Уходящий год был таким трудовым, я бы сказал. Важно ещё проанализировать все, что произошло за год уходящий, и после этого можно будет сказать, что же было самым важным событием в жизни страны и в жизни каждого человека», — сказал он во время общения с работниками «Камаза», пояснив, что в начале нового дня конец предыдущего уже забывается.
«Очень много идёт прямо с колес», — также заявил Владимир Путин.
«Могу сказать, что будет самым важным на следующий год. Это 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, это совершенно очевидно для всех нас», — подчеркнул российский лидер.
Кроме того, он обратился с тёплыми словами в адрес коллектива знаменитого на весь мир завода:
«Но я вам хочу сказать: то, что вы делаете, это очень здорово. Страна может гордиться такими коллективами, как ваш, и такими предприятиями. Вот вы реально своими руками, талантами своими укрепляете страну. Это не пустые слова, не болтовня. Проходишь по цехам – сразу чувствуешь, что мы живем в такой стране, которая самодостаточна, имеет будущее. Это очень здорово», — похвалил он собравшихся людей.
«Мы же каждый на своем месте делаем свою работу и по сторонам особо не очень и смотрим. Но я могу сказать, что то, что вы делаете, это реальный, серьезный, большой вклад в развитие всей страны. Спасибо вам большое», — подытожил президент.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1576262305
…З Д Р А В С Т В У Й Т Е…
А ведь господин Путин Прав!
->Важнейшим Событием в 2020-м Будет – 75-ти летие Победы!
Той, Победы НАШИХ Предков,Благодаря которой – Мы Живём!
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_Если конечно “фундамент”его власти,Т.Н.”ед-ро”ССня -
не отменит(или НЕ уменьшит Значение Победы)этот Праздник…
[Но наверное В Данном случае - Путин НЕ станет тем, КЕМ Стал...
после принятия ИМ...ГЕНОЦИДНОГО-закона о пенсионерах...
т.е. он НЕ станет "УТИЛИЗАТОРОМ" Памяти Победы!]
““““““““`
_Ему уже Пора – Принимать Меры для ОТСТРАНЕНИЯ этой “ед-ро”ССни
от власти,иначе,как Говорят…”ОНИ” Путина Отстранят…Готовятся…
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 14-12-19.