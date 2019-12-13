Пожар на авианосце “Адмирал Кузнецов” потушен

Коротко по пожару на авианосце "Адмирал Кузнецов".1. Пожар сегодня потушили. Сейчас откачивают воду из отсека, где произошло возгорание. В общем сложности пожар продолжался около суток.2. Причиной пожара по предварительным данным стали нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ – искры от сварки попали в отсек с мазутом (по другом информации, на тряпки пропитанные мазутом, которые не убрали из отсека), что привело к возгоранию.3. При тушении пожара погиб офицер службы живучести корабля. Отравился угарным газом. Еще одного погибшего обнаружили сегодня днем (до этого считался пропавшим без вести). Еще 14 человек пострадали (в основном отравление продуктами горения, хотя есть и травмы), один из них в тяжелом состоянии.4. Объем ущерба нанесенного кораблю будет устанавливать государственная комиссия. Через некоторое время должны объявить, насколько велик ущерб кораблю и как это скажется на планах по его ремонту и модернизации.5. По факту произошедшего заведено уголовное дело по поводу нарушения техники безопасности.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5495036.html