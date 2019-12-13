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О WADA, большом спорте и спортивных чиновниках

11:15. 13 декабря 2019 98 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Марьяна Наумова о санкциях против российского большого спорта.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5494122.html

Метки: марьяна наумова, мутко, родченков, санкции, спорт, фетисов

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