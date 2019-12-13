О WADA, большом спорте и спортивных чиновниках
11:15. 13 декабря 2019 98 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Марьяна Наумова о санкциях против российского большого спорта.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5494122.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5494122.html
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Жизнь есть смена желаний; то же самое с погодой — когда идёт шторм, я желаю, чтобы был штиль, когда пришел штиль, я мечтаю о сильном ветре.