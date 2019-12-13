Население России сокращается пугающими темпами, — демографы

Демографы делают неутешительные прогнозы: по итогам 2019 года Россию ждёт рекордная естественная убыль населения за последние 11 лет. Такой вывод специалисты сделали, опираясь на данные Росстата.

Издание РБК, со ссылкой на документы ведомства, сообщает, что с января по октябрь текущего года население страны сократилось на 259,6 тысяч человек.

По оценкам специалистов, к концу года убыль населения станет самой крупной с 2008 года, когда этот показатель составил 362 тысячи человек.

Демографы уверены, что в ближайшее время такую плачевную тенденцию не удастся изменить даже за счёт притока мигрантов.

Главной причиной стремительного сокращения населения России по-прежнему остаётся низкая рождаемость. С января по октябрь 2019 года в России родилось на 102,6 тысяч детей меньше, чем в прошлом году.

Падение рождаемости отмечается в 80 из 85 регионов страны. Своеобразным «лидером» по этому показателю оказалась Новгородская область (-22,6%).

Как отмечают специалисты, падение рождаемости напрямую связано с тем, что в России снизилось число женщин репродуктивного возраста. Сейчас в этом возрасте находятся те, кто был рождён в тяжёлые 1990-е годы. Ещё одна причина падения рождаемости заключается в том, что нынешнее поколение стало поздно рожать первенцев — в 25–34 года. Демографы отмечают, что в этом случае возможность родить второго и третьего ребёнка значительно сокращается.

Государственные задачи обеспечить естественный прирост населения по-прежнему актуальны, но как показывает действительность, являются малореалистичными. Показатели, утверждённые в новых Майских указах президента России 2019 года, направленные на обеспечение устойчивого роста населения, видимо достигнуты не будут.

Впрочем, специалисты утешают, что не всё так плохо — смертность в России тоже снижается, правда, значительно меньшими темпами: в январе—октябре 2019 года число умерших снизилось на 27 тыс. человек.

В правительстве РФ считают, что естественная убыль сменится приростом только в 2023–2024 годах.

«Негативная тенденция, которая сейчас складывается по естественной убыли населения, начнёт меняться в 2023–2024 годах», — отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

В Кремле уже отреагировали на неутешительные цифры Росстата. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал ситуацию с естественной убылью населения «очень неприятной».

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