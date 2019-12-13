«Молодежка ОНФ» раздала пострадавшим 48 тонн овощей.

Участники региональных команд «Молодежки ОНФ» с 8 по 15 декабря оказывают адресную помощь жителям Иркутской области, которые из-за наводнения остались без урожая. Группы работали в наиболее отдаленных районах Иркутской области – Тулунском и Тайшетском. За неделю роздано 48 т овощей в 16 населенных пунктах.

Адресную помощь активисты «Молодежки ОНФ» оказывали малообеспеченным жителям поселков и деревень, одиноким пенсионерам и инвалидам, многодетным семьям. Помощь производилась из расчета на человека: 30 кг картофеля, 30 кг лука и 40 кг моркови.

«Сначала ребята из «Молодежки ОНФ» привезли нам дрова на зиму, а теперь – овощи. Это огромная помощь, за что мы вам очень благодарны. У нас семья большая – восемь детей. В прошлые годы мы копали по 200 мешков картошки, а в этом – урожай погиб. Такая помощь как нельзя вовремя, для нас это спасение», – подчеркнула Ирина Каминская из села Гадалей.

Для оказания помощи сформировано несколько групп, в которых собрались участники команд из разных регионов страны. На многих данная поездка произвела сильное впечатление.

«Честно скажу, я думал, что таких проблем нет ни у кого в России. Как оказалось, в этих деревнях в глубинке Сибири очень много проблем, люди нуждаются в продуктах питания, овощах. Урожай погиб, компенсацию получили далеко не все. Денег на заготовку овощей на зиму нет. Мне и раньше приходилось сталкиваться и видеть разные проблемы людей, но то, что происходит здесь, в Сибири, я вижу впервые», – поделился впечатлениями участник команды «Молодежка ОНФ» Равидин Абдурагимов.

«Эта поездка была сложной в моральном плане. Больно видеть, как радуются люди простой картошке, говорят о том, что теперь они не будут голодать. Много слез и много улыбок… сквозь слезы. Всего не передать. Говорю большое спасибо нашим ребятам, которые с рассвета и до поздней ночи развозили нуждающимся людям овощи. Спасибо тем, кто в Москве работал и жил по иркутскому времени. В эту поездку мы увидели первые результаты: положительные решения по обращениям и просьбам жителей. И знаете, пообщавшись с людьми в разных деревнях Иркутской области, я отчетливо понимаю, теперь это не только общественная, но и моя личная история», – поделился заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

За две предыдущие недели группы «Молодежки ОНФ» заготовили 700 куб. м дров для нуждающихся. Была организована работа нескольких мобильных юридических бригад, которые консультировали жителей по вопросам имущественных прав, получению выплат и компенсаций, а также другим темам правовой защиты. Затем было принято решение помочь жителям, лишившимся урожая, в отдаленных деревнях и селах Иркутской области и организовать доставку и раздачу картофеля, моркови и лука.

Источник: https://molodezhka.onf.ru/news/molodezhka-onf-razdala-postradavshim-48-tonn-ovoshchey/