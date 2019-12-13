«Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил в среду законопроект, который обязывает американского госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной – спонсором терроризма»

Некоторые (не будем показывать пальцами, потому что их и так все знают), конечно, уже понесли «Ну всё, теперь признают, теперь санкциями задавят» и так далее.

Но нет.

Во-первых, ежу понятно, что данная инициатива исходит от «демократов». И является частью предвыборной борьбы.

Во-вторых, ежу понятно, что направлена она не против России, а против Трампа. Чтобы в случае отказа Трампа её подписывать, орать «смотрите, он защищает этих ужасных русских».

Трамп пытается как-то снизить накал в отношениях с РФ (с планами в идеале настроить её против Китая, в корне нереалистичными). Поэтому хочет нарастить объём взаимной торговли (хоть с кем-то!). И такие инициативы ставят палки в колёса его планам.

То есть Демпартия преследует свои узкокорпоративные цели в ущерб общегосударственным интересам. Надеюсь, хоть это ни для кого не сюрприз?

В-третьих, в Республиканской партии тоже не дураки сидят (или дураки, но не настолько). И даже если данный законопроект пройдёт через нижнюю палату – Сенат, – контролируемую демократами, то он не пройдёт через верхнюю, где большинство у республиканцев.

Опять же, не потому что республиканцы так любят Россию (хотя, согласно последним опросам, 54% избирателей республиканцев положительно относятся к России и Путину), а из тех же соображений логики избирательной кампании.

И, в-четвёртых, Трамп при любых раскладах очень сильно не захочет такое подписывать, потому что это мешает его текущей стратегии.

Теперь, когда мы разобрались, что объявление России «страной – спонсором терроризма» крайне маловероятно (для этого вообще нет никаких законных оснований), рассмотрим, как в теории можно ответить на подобные враждебные действия.

Признать США спонсором терроризма. Тем более что в их случае это будет очевидная правда (американская разведка создала и поддерживала запрещённые в РФ «Аль-Каиду» и «ИГИЛ», как и ряд других террористических организаций). Наложить санкции на американские корпорации, действующие на территории Российской Федерации. Прежде всего тех, чей уход с российского рынка не представляет никакой угрозы национальной безопасности и/или экономической стабильности.

Начиная со всяких «Кока-Кол» и «МакДональдсов». Как вы думаете, сколько пройдёт времени, пока их место займут конкуренты? Я вот уверен, что это произойдёт очень быстро (а корпоративные боссы будут очень «благодарны» американскому политикуму).

Признать американскую прокси «Украина» террористическим государством. С подачей в международный розыск на всё руководство этого незаконного образования. Чтобы никакие Аваковы ни в какие Парижи летать не могли, пусть сидят в своём болоте.

После этого любые попытки оказывать помощь Украине – давать ей кредиты, оружие или даже просто жужжать в её поддержку – будут автоматически приравниваться к поддержке терроризма.

Как там, топ-менеджмент МВФ давно не привлекался по уголовным делам? Со времён Стросс-Кана?

Впрочем, третий пункт можно (и нужно) запустить в действие независимо от того, примет Конгресс данный акт, или нет.

На самом деле возможностей испортить жизнь американскому бизнесу у России никак не меньше, чем наоборот. И, на мой взгляд, если вдруг (в что я слабо верю) Конгресс будет близок к принятию такого идиотского решения, то нужно будет действовать на опережение.

Потому что «если драка неизбежна, то нужно бить первым»(с)

Александр Роджерс

Источник: https://oko-planet.su/first/547499-ssha-sponsor-terrorizma.html