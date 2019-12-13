Главная » Аналитика, Политика, События Настоящего

«Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил в среду законопроект, который обязывает американского госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной – спонсором терроризма»

11:37. 13 декабря 2019 90 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

original-10-1-768x549

Некоторые (не будем показывать пальцами, потому что их и так все знают), конечно, уже понесли «Ну всё, теперь признают, теперь санкциями задавят» и так далее.

Но нет.

Во-первых, ежу понятно, что данная инициатива исходит от «демократов». И является частью предвыборной борьбы.

Во-вторых, ежу понятно, что направлена она не против России, а против Трампа. Чтобы в случае отказа Трампа её подписывать, орать «смотрите, он защищает этих ужасных русских».

Трамп пытается как-то снизить накал в отношениях с РФ (с планами в идеале настроить её против Китая, в корне нереалистичными). Поэтому хочет нарастить объём взаимной торговли (хоть с кем-то!). И такие инициативы ставят палки в колёса его планам.

То есть Демпартия преследует свои узкокорпоративные цели в ущерб общегосударственным интересам. Надеюсь, хоть это ни для кого не сюрприз?

В-третьих, в Республиканской партии тоже не дураки сидят (или дураки, но не настолько). И даже если данный законопроект пройдёт через нижнюю палату – Сенат, – контролируемую демократами, то он не пройдёт через верхнюю, где большинство у республиканцев.

Опять же, не потому что республиканцы так любят Россию (хотя, согласно последним опросам, 54% избирателей республиканцев положительно относятся к России и Путину), а из тех же соображений логики избирательной кампании.

И, в-четвёртых, Трамп при любых раскладах очень сильно не захочет такое подписывать, потому что это мешает его текущей стратегии.

Теперь, когда мы разобрались, что объявление России «страной – спонсором терроризма» крайне маловероятно (для этого вообще нет никаких законных оснований), рассмотрим, как в теории можно ответить на подобные враждебные действия.

  1. Признать США спонсором терроризма. Тем более что в их случае это будет очевидная правда (американская разведка создала и поддерживала запрещённые в РФ «Аль-Каиду» и «ИГИЛ», как и ряд других террористических организаций).
  2. Наложить санкции на американские корпорации, действующие на территории Российской Федерации. Прежде всего тех, чей уход с российского рынка не представляет никакой угрозы национальной безопасности и/или экономической стабильности.

Начиная со всяких «Кока-Кол» и «МакДональдсов». Как вы думаете, сколько пройдёт времени, пока их место займут конкуренты? Я вот уверен, что это произойдёт очень быстро (а корпоративные боссы будут очень «благодарны» американскому политикуму).

  1. Признать американскую прокси «Украина» террористическим государством. С подачей в международный розыск на всё руководство этого незаконного образования. Чтобы никакие Аваковы ни в какие Парижи летать не могли, пусть сидят в своём болоте.

После этого любые попытки оказывать помощь Украине – давать ей кредиты, оружие или даже просто жужжать в её поддержку – будут автоматически приравниваться к поддержке терроризма.

Как там, топ-менеджмент МВФ давно не привлекался по уголовным делам? Со времён Стросс-Кана?

Впрочем, третий пункт можно (и нужно) запустить в действие независимо от того, примет Конгресс данный акт, или нет.

На самом деле возможностей испортить жизнь американскому бизнесу у России никак не меньше, чем наоборот. И, на мой взгляд, если вдруг (в что я слабо верю) Конгресс будет близок к принятию такого идиотского решения, то нужно будет действовать на опережение.

Потому что «если драка неизбежна, то нужно бить первым»(с)

Александр Роджерс

Источник: https://oko-planet.su/first/547499-ssha-sponsor-terrorizma.html

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 09 октября 2015
...Экс-заместитель председателя мониторингового комитета ПАСЕ от Грузии Элене...Нуланд. На слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США, политик сказала,...Нуланд. На слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США, политик сказала,......
Убийство Кеннеди за глобальные дела и шансы Трампа влезть в эту матрицу
...1952 году Кеннеди баллотировался в сенат и нанёс поражение своему ...с 1957 года — влиятельного комитета по иностранным делам. Джон Кеннеди был обладателем Пулитцеровской... расследования, проведенного ФБР, специальный комитет конгресса пришёл к выводу, что в...
В Сенате США договорились о новых санкциях в отношении России
...ТАСС Анатолий Бочинин/. Члены Сената Конгресса США в понедельник вечером ...журналистам сообщил председатель сенатского комитета по иностранным делам республиканец Боб Коркер....В аппарате верхней палаты Конгресса корреспонденту ТАСС также подтвердили...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 июля 2018
... правительство».Некоторые критики в Конгрессе и администрации говорят, что...что некоторые члены Конгресса или все члены «разведывательных комитетов» не знали...публично. В показаниях перед Комитетом по иностранным делам Сената в январе госсекретарь Кондолиза...
Бэкграунд, выпуск-305 за 25 мая 2013
...беспрецедентное событие. Ми нистерство иностранных дел Российской Федерации официально дезавуировало ... Сирию и которым американский конгресс с удовольствием выписывает все ...далее как 22 мая Комитет по иностранным делам сената США 15 голосами против...
Пометки на полях. Касьянов
...Немцова», Михаил Касьянов передал конгрессу США "список Немцова" подготовленный...с руководителями комитетов по иностранным делам сената и палаты представителей конгресса США, ...Каждый человек в представленном Конгрессу списке обладает большим политическим...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)