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Картонные пепелацы, смятое сопло, киношные подделки

19:13. 13 декабря 2019 220 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
ЛуАфа СРА. Картонные пепелацы, смятое сопло, киношные подделки, юморная песенка



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4787949.html

Метки: NASA, американцы, колмогоров, ложь, луна, Россия, ссср, США, фальсификация

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