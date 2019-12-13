К чему приведёт ослабление доллара. Валентин Катасонов
19:13. 13 декабря 2019 179 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Банки и кредиты. Кто стоит за ОПЕК
Доктор экономических наук Валентин Катасонов о том, что происходит на финансовых рынках мира. Какие тенденции можно проследить, что происходит в нашей стране.
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/k-chemu-privedyot-oslablenie-dollara-valentin-katasonov
Ну как обычно, ослабение доллара приведёт к девальвации рубля и руку на отсечение дадут, что не так.