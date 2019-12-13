К чему приведёт ослабление доллара. Валентин Катасонов

Концептуал СМИ Банки и кредиты. Кто стоит за ОПЕК

Доктор экономических наук Валентин Катасонов о том, что происходит на финансовых рынках мира. Какие тенденции можно проследить, что происходит в нашей стране.



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