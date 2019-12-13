Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки.
00:23. 13 декабря 2019 120 просмотров 16 коммент. Опубликовал: BlackCat
Экс-вице-президент и кандидат в президенты США на выборах 2020 года Джо Байден выступил с экстренным видеобращением, в котором заявил, что "дни тирании Путина будут закончены". Содержание этого искрометного обращения к американскому народу и российскому лидеру:
"Ребята, вы слышали новости? Снова Путин и русские пытаются вмешаться в наши выборы, в то, кто будет президентом. На этот раз объектом их внимания стал я. Потому что Путин знает: если я стану президентом США, дни его тирании и попыток угрожать Соединенным Штатам и Восточной Европе будут закончены. Я буду ему противостоять. Он — человек, который занимается буллингом, так же как наш президент (Трамп). И я знаю, что он не хочет (чтобы я был президентом), но вот что я вам скажу: когда я буду президентом, все изменится. Господин Путин, американский народ определяет результат своих выборов, а не вы".
Может показаться, что традиции антироссийского политического дискурса требуют добавить к этому видеовоззванию традиционную формулу "а вот мой электронный кошелек". И это правильная интуитивная догадка, потому что в конце видео появляется призыв пожертвовать хотя бы несколько долларов на избирательную кампанию самого Байдена. Призыв делиться деньгами апеллирует к эмоциям американских патриотов: "Пошлите сигнал Путину, скиньтесь по пять долларов". Нельзя не заметить, что есть более эффективные и экономически выгодные способы послать сообщение российскому президенту: несколько почтовых марок стоят точно дешевле пяти долларов, и использовать бывшего вице-президента США в качестве почтальона совершенно не обязательно. Но дело, конечно, не в "месседже Путину", а в том, что американский политический класс все-таки решил превратить выборы 2020 года в геополитический референдум: граждан США пытаются убедить, что перед ними стоит выбор между Байденом и Путиным. Несложно даже догадаться, что могло послужить вдохновением, ибо те, кто наблюдал за выборами на Украине, помнят яркий лозунг "Або Порошенко, або Путин" ("Или Порошенко, или Путин"), с которым тогда действующий президент Украины с треском провалил свою избирательную кампанию.
Источник: https://ria.ru/20191025/1560182882.html?utm_medium=referral&utm_source=infox.sg&utm_campaign=exchange
Новость запоздалая, но это пазл в картину. Все идет “по плану”.
Конечно, сохранность (возрастная) и активность кандидатов вызывает чуйство уважения к медицине и их образу жизни в Пиндосии, но в целом американскому народу можно посочувствовать – снова маразматически – склерозная компашка старперов карабкается.
АМЕРО-КОЗЛОДОИ ЛЕГЛИ ПОЛНОСТЬЮ ПОД ЖИДОВНИ ,И БОЛЬНЫХ ОТ ЛЕВКЕМИИ ЖИДО-БАНКИРАФ !
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Йосиф- черный таракан, обосрался НА Окраины РУСИ- и сейчась хочет играть роль спасителя амерокозлов на земле Сев.Индианских племен !
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1
№30 User_4501 Вчера, 19:48
Наипервейший источник всякого зла на Земле – иудаизм, и поэтому самым радикальным методом борьбы с ним является тот, который ещё в XVI в. предлагал Мартин Лютер:
- Синагоги должны быть сожжены;
- Талмуд и другие писания иудаизма – сожжены;
- Надо заставить евреев добывать свой хлеб честным трудом;
- Надо отобрать у жидов всё, что они награбили, и изгнать из страны на все времена;
- Надо поставить иудаизм вне закона;
- Надо запретить ростовщичество.
2
http://mignews.com/news/arabisrael/world/060319_81952_55211.html?utm_source=24smi&utm_medium=referral&utm_term=12808&utm_content=2129697&utm_campaign=1011
ФАТХ в сети заявила о жестоком отношении евреев к русским
В недавнем посте в Facebook партия ФАТХ председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса поделилась историей о том, что евреи во время Холокоста были готовы похоронить российских граждан, чтобы спасти себя.
Об этом в среду, 6 марта сообщает The Times of Israel.
Публикация содержала три изображения массовых захоронений времен Второй мировой войны вместе с текстом из мемуаров русского заключенного, в котором, как утверждается, подробно рассказывалось о том, как русские отказались от нацистских инструкций о том, чтобы похоронить евреев живыми, но евреи были готовы выполнить тот же приказ против русских.
Фотографии и история были опубликованы вместе с несколькими другими фотографиями под заголовком “Это важные документы, которые следует рассмотреть”.
“В 1941 году немцы заставили нас копать в земле глубокие ямы. Когда мы закончили делать то, что они хотели, они привели группу евреев, бросили их в ямы и приказали нам их похоронить. Мы отказались совершить этот зверский акт”, – якобы написал бывший заключенный.
“Таким образом, немцы приказали бросить нас вместо евреев и приказали похоронить нас. Евреи начали поливать нас грязью без колебаний. Грязь почти накрыла нас, но немцы остановили их и вывели нас. Мы были удивлены, когда немецкий командир крикнул на нас: “Я просто хотел, чтобы вы знали, кто такие евреи и почему мы их убиваем!””.
Для предполагаемого аккаунта не было предоставлено никаких источников.
По данным издания, пост был опубликован 27 февраля группой Media Watch, неправительственной организацией в Иерусалиме.
“Одно антисемитское послание, выраженное ПА, заключается в том, что евреи являются источником всего зла в мире и что они обладают злыми чертами характера и поэтому должны быть устранены на благо всего человечества”, – говорится в заявлении группы.
“ФАТХ решил опубликовать текст без комментариев”, – добавила группа. “Он не осудил эту историю за то, что изображал евреев злыми, эгоистичными и неблагодарными. И при этом это не дистанцировалось от оправдания нацистским командиром убийства евреев в Холокосте, основанного на антисемитской клевете, согласно которой евреи определяются этими чертами характера”.
3
подавляющее число психопатов на планете и подавляющее большинство извращенцев — евреи.
Данный медицинский факт отметил ещё итальянский врач-психиатр Чезаре Ломброзо.
И да, мне было крайне удивительно узнать недавно (из публикации на еврейском сайте), что каждый пятый (!!!) еврей-ашкеназ (польско-германского происхождения) имеет врождённые генетические болезни, передающиеся по наследству! Об этом я даже статью написал “Люди! Соблюдайте “закон бумеранга”, чтобы вас не постигла участь евреев!!!”.
4
Fatah posts story claiming Jews were willing to bury Russians alive in WWII
Facebook page of PA president’s party publishes passage from unsourced Russian memoir that recounts how Jewish people allegedly agreed to brutally kill others to save themselves
By Stuart Winer 6 March 2019, 12:40 am 1
https://www.timesofisrael.com/fatah-posts-story-claiming-jews-were-willing-to-bury-russians-alive-in-wwii/
5
Еврейската война срещу бялата раса:
Реч на еврейските равини в Будапеща, 1952 г – “Ние евреите открито ще се разкрием пред расите от Азия и Африка. Мога да кажа, че сега се е родило последното поколение от бели деца. Нашата «Контролна комисия» ще унищожи между-расовите напрежения, ЗАБРАНЯВАЙКИ НА БЕЛИТЕ ХОРА ДА СЕ СЪВОКУПЯВАТ С БЕЛИ. Белите жени задължително трябва да се чифтосват с черни мъже, а белите мъже да се съвокупяват само с черни жени. Така бялата раса ще изчезне чрез смесването на тъмното с бялото, означаващо краят на белия човек, и от нашия най-опасен враг ще стане само спомен. След това ние ще навлезем в ерата «Pax Judaica» (Еврейско господство) от десет хиляди години на мир и изобилие за евреите. Тогава нашата еврейска раса ще се въздигне в безспорният лидер, управляващ цялата планета. Чрез нашия висш еврейски интелект, ние ще господстваме над масите от тъмнокожи народи”.
Анти-Архипелаг
23 юли 2016,
10:59 отговори
А причины конфронтации коренятся в следующем: 1.Ни кто не желает иметь над собой уродов (иногда в буквальном смысле), которые грязными пальцами указывают, кому и чем быть, не являясь при этом положительными примерами. 2.Ни кто не желает терпеть падение нравов, которое специально устраивают для всего остальных те, кто считает себя по происхождению (см. «Протоколы сионских мудрецов») или богатству в праве ставить условия другим людям. 3.Имеются теории, люди, которыые эффективнее и человечнее западного (еврейского) праха, с его ссудными процентами и монетизацией любви. Геволюционная ситуация созгела, как говорил товарищ Бланк… Приступим к геноциду?Вальцман (со товарищи) объявил России войну:отказ от русского языка, капитуляция ЛНР и ДНР, возврат Крыма-Евреи крепко взялись за славянский мир: резня в Одессе напоминает геноцид
Не потянут те, кто надеется на успех. Их “знания” сейчас открыты любому, освободившему свое сознание. Даром и безвозмездно. Это и был “тест” свыше – что они сделают, получив знания. И вместо того, чтобы передать их всем, они сокрыли их и подменили особенно сильно проявленным католицизмом. Их эгрегор ослаб и рассыпается на глазах. И единственный их шанс на выживание – признание того, что они ничем не лучше других, ибо лучше спускаться “на парашюте”, нежели чем падать вниз гордо и безрассудно. Их “парашют” – это отработка добром всего того, что было сотворено ими в противоположности. Не все евреи темные люди. Те, кто осознал – поступают правильно. Можно сколько угодно пытаться “заигрывать” с людьми, но против высших сил они бессильны.
Теперь Байден всех спасет. Это все так ужасно.
Икона уходящей эпохи правящих элит. Один из последних крупных оплотов корпоратократии. Маску нужно быстрее строить свои космические корабли. Гренландия им в помощь, как заповедник для “престарелых былых лидеров”.
Я не догоняю, черный, что вы хотели ?
Ответить Вам. И сделал это.
А у меня все хорошо получилось, так расслабление пошло. Половина в тумане.
Ничего американцы уже не сделают и украинцы тоже.
Сейчас самое интересное что внутри России планируется по деньгам и кадрам.
http://predskazanie.kiev.ua/
В результате такого открытого, наглого воровства национальный долг Англии перед еврейскими банкирами за четыре года вырос практически в шестнадцать раз
«…Так вот, довольно скоро новоявленный король Вильгельм III согласно планам Архонтов втянул Англию в весьма дорогостоящую войну с Францией. Помимо того, что в этом кровопролитии пострадал народ двух держав, это ещё и сильно истощило финансовые ресурсы обеих стран, особенно Англии. Но этого-то финансового разорения Архонты и добивались. Благодаря настойчивой инициативе Вильгельма III, британское казначейство вынуждено было взять взаймы у еврейских банкиров 1,25 миллиона британских фунтов, и не просто взять эти деньги, но из-за огромного правительственного долга согласиться на невыгодные им условия займа в пользу еврейских банкиров. В результате такой невыгодной для англичан сделки появился первый частный Центральный банк, названный «Английским банком». Именно этот банк согласно кабальным для Англии условиям займа имел право аккумулировать национальный долг, собирать необходимую сумму путём прямого налогообложения английского народа, давать кредит в размере 10 фунтов бумажными деньгами на каждый хранимый фунт в золоте, устанавливать золотое содержание бумажных денег. Вследствие этого при капиталовложениях банка в 5% банковские процедуры стали приносить 50% доход. В результате такого открытого, наглого воровства национальный долг Англии перед еврейскими банкирами за четыре года вырос практически в шестнадцать раз. И мало того, что за всё это в полном смысле расплачивался английский народ, так ещё в условиях подобной задолженности государства Архонты теперь свободно влияли на политические процессы в стране, как Хозяева этой страны. Вскоре и на Монетном дворе Англии появились их люди, в том числе и небезызвестный вам Исаак Ньютон…»
Продолжение для заинтересовавшихся тут: http://predskazanie.kiev.ua/
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Системное ростовщичество. От средневековья до наших дней
Католики в ростовщичестве: судный день ссудных денег.
http://martinis09.livejournal.com/169461.html
Если проанализировать систему функционирования ссудных денег и процветающее в ней ростовщичество от средневековья до наших дней, то условно можно выделить два периода – «католический» (средневековый) и протестанско-иудейский (начиная с «эпохи просвещения» и по современное время).
Экономическая и финансовая активность Средневековой Европы резко спала с распадом Римской империи. С VII по XI века, когда Запад испытывает дефицит драгоценных металлов, подъем финансовой активности региона и создание первых финансовых центров произошел за счет захватнических войн крестоносцев, инспирированных забывшей про основы религии католической церковью, сросшейся с италийскими (ломбардскими) ростовщиками[1].
При этом первый значительный приток драгоценных металлов в Западную Европу, когда золотые монеты снова получают хождение, произошел в начале 13 века во время «четвертого крестового похода»: после того, как в конце XII века Византия выдворила венецианских ростовщиков, последние, пользуясь неофициальной папской поддержкой, толкнули крестоносцев на разграбление православного Константинополя. На месте прежней Византии возникает Латинская Империя (1204-1261).
Венецианские ростовщики профинансировали крестоносцев и обеспечили их перевозку своими кораблями. По договору, заключённому между дожем Венецианской республики Энрико Дандоло, графом Балдуином Фландрским и другими предводителями крестоносцев, было установлено, что из владений Византийской империи будет образовано государство, во главе которого будет поставлен избранный император, он получит часть Константинополя и четверть всех земель империи, к венецианцам перейдет половина города[3], а остальное достанется крестоносцам.
Всего же захватчики «нашли столько серебра, золота и разных драгоценностей в домах цареградских жителей, что из бедняков вдруг сделались богачами. В храме Святой Софии крестоносцы изрубили на части и разделили между собой святой престол, слитый из золота с драгоценными каменьями, сорвали все украшения, захватили священные сосуды и утварь. Они навьючивали сокровища в храме и поднимали ударами копий вьючных животных, когда они скользили и падали на мраморном помосте: кровь животных и другие нечистоты оскверняли святилище. Развратная женщина пела непристойные песни и плясала на горнем месте».
После этого Византия уже так и не смогла вновь подняться… Зато вывезенное из Константинополя золото закладывает основу мощи основных банков Северной Италии[2] – Ломбардии и Венеции. Последняя уже в 1227 г. на корню скупая пшеницу в Апулии, оплачивала ее золотыми слитками. В Европе новый золотой венецианский дукат и флорин, начинают играть очень важную роль, исторически сопоставимую разве что с афинскими драхмами (мы вернемся к ним дальше). Во Франции Людовике IX Святом (1226-1270) закрепляет обращение золотых монет…
Между тем, феодалы, собираясь еще в первые крестовые походы, изначально остро нуждались в фондах, чтобы экипировать себя и свой отряд. Наиболее удачливым захватчикам было необходимо переправить на родину награбленное. Попадая в плен, они нуждались и в обеспечении переводов сумм выкупов в Азию или Африку. При этих условиях часть крестоносцев стала крупнейшими банкирами-олигархами эпохи.
БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ
Никакое ДЖО – он же ЙОСИФ- из “боговыбранных ” от Дьявола ! И етим все сказано !
Давайте братя русские мои , называть вещи своими наст. именами!
——–
(Прошу извинения от кудринята, чубайсята,щенята, грефчики,Ротенбургчики, Алишер Османчики , и остальная палитра не очень “Гусские “, проживающие на безкрайных русских степях ! )
Предупреждения Бенджамина Франклина о евреях.
Возможно, наиболее обличающие обвинения еврейства содержались в знаменитом выступлении Бенжамина Франклина на Конституционном Собрании в 1787 году в Филадельфии. В одном из наиболее анти-еврейском отрывке своей речи он произнёс:
Я полностью согласен с генералом Вашингтоном в том, что мы должны защитить эту молодую нацию от коварного влияния. Эта угроза, джентльмены, евреи.
В какой бы стране евреи не оседали бы в значительном количестве, они всегда понижали моральный уровень, обесценивали коммерческие связи, отделялись и не ассимилировались, глумились и пытались разрушить религию, на которой была основана нация, не исполняя правил; они строили государство в государстве и противодействуя, пытались задушить страну в финансовом отношении, как было в случае Испании и Португалии. Более 1700 столетий евреи оплакивают свою печальную долю потому что они были изгнаны с их родины, как они называют Палестину. Но, джентльмены, отдайте им её и они сразу же найдут причину чтобы не возвращаться. Почему? Да потому что они вампиры, а вампиры не живут с вампирами. Они не могут жить только среди самих себя. Они должны кормиться за счёт христиан и других людей не своей расы.
Если не исключить их из Соединенных Штатов по конституции, менее чем за 200 лет они будут кишеть здесь в таком количестве, что поглотят нашу землю и изменят наше правительство, за которых мы Американцы проливали кровь, отдавали свои жизни и рисковали своей свободой.
Если вы не исключите их, менее чем за 200 лет наши потомки будут работать на полях, чтобы преумножить им состояния, в то время как они будут потирать руки в своих конторах. Я предостерегаю вас, джентльмены, если вы не исключите евреев навсегда, ваши дети проклянут вас на ваших могилах.
Евреи это азиаты, и где бы они не родились и как бы много поколений не жило бы вдалеке от Азии, они никогда не изменятся. Их идеи не соответствуют американским и никогда не будут даже если они проживут десять поколений среди нас. Леопард не может изменить пятна на своей шкуре. Евреи азиаты и угроза этой стране если их впустить, и Конституционному Собранию следует исключить их.
Замечания Франклина были записаны в части Записки дружеских бесед за круглым столом во время перерывов , дневника Чарльза Коутсворта Пинкни представителя Южной Каролины. Pickney (1746-1825) присутствовал на Собрании как делегат и он собрал особенно выдающиеся отрывки речей и докладов, которые позднее опубликовал в своём дневнике.
Возможно, лучшее доказательство пророчества Франклина, как любого пророчества, в его исполнении. То что Бенджамин Франклин предвидел как зловещую угрозу в 1787 году, сегодня, немногим более 200 лет, стало вызывающей боль реальностью.
Источник: http://fishki.net/2359237-skandal-v-shvejcarii-mestnyj-otely-potreboval-ot-evreev-dvazhdy-prinimaty-dush.html © Fishki.net
горизонт Сегодня, 16:07
“Разложите молодёжь – и вы победите нацию! Это наш девиз. Мы лишим ваше общество молодёжи, растлив её сексом, роком, насилием, алкоголем, курением, наркотиками, то есть лишим ваше общество будущего. Мы ударим по семье, разрушая её, сократим деторождение. Гитлер был глупым мальчиком. Он действовал напрямую, открыто. И пришлось выполнять неимоверно большую работу – миллионы сжечь, расстрелять, закопать и тому подобное. Он оставил кровавые следы. Мы действуем более хитро: у нас не будет следов. Сократить деторождение хотя бы наполовину – это уничтожить в год 2-3 миллиона русских без всяких физических затрат. Не надо печей, патронов, могил. И нет следов. Не родился. Нет и виновных. Создадим для преступников условия жизни лучше, чем для рабочего *****, из тюрем будем выпускать уголовников, чтобы стало больше убийств, грабежей, нестабильности. Амнистия будет касаться только воров и убийц, короче, всех, кроме осуждённых по статье за «разжигание межнациональной розни», что заменяет сейчас закон об антисемитизме. Посеем среди народа страх. Страх за жизнь, которая станет ничего не стоить, страх за рабочее место, которое каждую минуту может быть отобрано, страх за будущее ваших…
Страхом и будем править.”
текст речи Менахема М. Шнеерсона
Источник: http://politikus.ru/v-rossii/101521-fsb-zaderzhala-69-ekstremistov-v-moskve-i-oblasti.html
Politikus.ru
https://politikus.ru/v-rossii/116427-vnov-osvobozhdennyy-segodnya-dosrochno-osvobozhden-polkovnik-kvachkov.html
№91 такиДа 8 февраля 2019 08:46
После падения власти императоров на западе Римской империи, с правителями Франкского государства у евреев сложились хорошие отношения еще при Меровингах, а при Каролингах эти отношения еще более окрепли – франкские князья постоянно занимали у еврейских финансистов средства, даруя им за это многочисленные привилегии. Такие же сердечные отношения сложились у евреев и с Омейядами, в чьем государстве они занимали высшие посты. В качестве примера можно привести Хасдая ибн-Шапрута, бывшего первым министром халифата.
Дело в том, что христианское законодательство того периода сильно ограничивало права христиан на обладание рабами-христианами и категорически запрещало это иудеям. Примерно такие же ограничения существовали в мусульманском законодательстве в отношении рабов-мусульман, поэтому евреи могли торговать только рабами-язычниками. В VIII в., когда началась широкая транссредиземноморская работорговля, все славяне были еще язычниками, поэтому их земли и стали основным источником поступления рабов на рынки христианской Европы и арабского мира.
Основной объем славянской работорговли осуществлялся евреями через торговую корпорацию Рахдания. Ее база находилась на юге франкской Галлии в районе городов Арль и Марсель. Согласно данным нумизматики, славянские земли в качестве рынка рабов были открыты рахданитами примерно в середине VIII в. Еврейские купцы покупали рабов-славян за арабские серебряные монеты – дирхемы.
Мы имеем подробное описание торговых путей рахданитов, дошедшее до нас благодаря арабскому автору Ибн Хордадбеху, В своем сочинении «Книга путей и стран», написанном между 840-ми и 880-ми гг., он сообщает следующее:
«Путь еврейских купцов Рахдания. Они говорят по-арабски, по-персидски, по-гречески, по-франкски, по-испански и по-славянски. Они путешествуют с востока на запад и с запада на восток по суше и морю. Они привозят с запада евнухов, рабынь, мальчиков, парчу, шкуры бобров и другие меха, сабли и мечи. Они садятся на корабли во Франкии на Западном [Средиземном] море и высаживаются в ал-Фараме [порт в Египте]. Здесь они навьючивают свои товары на животных и идут в ал-Кулзум [порт на Красном море]. Потом они садятся на корабли на Восточном [Красном] море и плывут от ал-Кулзума в ал-Джар и Джудду. Потом они идут в Синд, Индию и Китай… Иногда они выбирают путь позади Греции через землю славян и потом в Хамлидж [Итиль], город хазар.
Как видим, Ибн Хордадбех описывает два пути, по которым рахданиты везли рабов, – южный (из Франкского государства через Египет и дальше на восток) и северный (через Хазарию и Среднюю Азию). Однако южный путь описан им не полностью – Ибн Хордадбех не знал о его первом отрезке, о том, как рабы попадали в район Марселя, где их грузили на корабли. К счастью, другие источники позволяют нам восстановить этот путь достаточно подробно.
Основным районом, из которого на запад поступали славянские рабы, было славяно-германское пограничье. Захваченных во время столкновений славян бавары продавали евреям, которые везли их для продажи на запад.
Как известно, после смерти епископа Великой Моравии и одного из апостолов славян Святого Мефодия его ученики были схвачены противниками славянской литургии и проданы в рабство. Как сообщает житие одного из этих учеников – Святого Наума, проданы они были именно еврейскому работорговцу, который и погнал их по дороге через Альпы в Венецию, где собирался погрузить на корабли и отвезти для продажи в арабские земли. К счастью для учеников Кирилла и Мефодия, в Венеции их увидел чиновник греческого императора и выкупил у еврея. Если бы не эта счастливая случайность, плоды трудов просветителей славян погибли бы и славянской культуре был бы нанесен непоправимый ущерб.
Часть рабов из Испании поступала далее в Северную Африку, а также через Антиохию и Багдад в Ирак и Иран, но основная их часть все же оставалась в Испании.
В арабской Испании славянские рабы-сакалиба уже в IX в. составляли значительную прослойку населения. Большая часть их подвергалась кастрации, о чем подробно повествует арабский географ ал-Макдиси. Он пишет, что из франкских земель славян привозили в порт Печина, где их покупали купцы-евреи и везли в город Лусену, абсолютное большинство жителей которого в средние века также составляли евреи. Там специально подготовленные люди подвергали рабов кастрации. Это была трудная и болезненная операция, рабы – в абсолютном большинстве дети – часто умирали. Поэтому цена на кастрированного раба была примерно в 4 раза выше, чем на некастрированного. Однако, как сообщает итальянский хронист Лиутпранд Кремонский, работорговцы из Франкского государства не хотели терять большие прибыли и поэтому в самом Франкском государстве, в городе Вердене, создали целую фабрику по производству евнухов из славянских рабов, которые уже кастрированными и по более высокой цене продавались далее в Испанию.
В Омейядском халифате славяне-евнухи служили, главным образом, в гаремах халифов, причем не только как охранники. В странах арабского мира в средние века педерастия была настолько широко распространена, что считалась фактически нормальным способом половых отношений. По этой причине славянские мальчики, которым давали арабские имена типа Йумн (Счастье), Бишр (Веселье), Наджа (Спасение) и т.д., ценились в гаремах халифов очень высоко.
Кроме гаремов, сакалиба составляли также отборную часть халифского войска. В Кордове, столице арабской Испании, уже при эмире ал-Хакаме (796-822) существовал 5-тысячный корпус мамалик (славянских воинов-рабов). При халифе Абд-ар-Рахмане (912-961), по одной из переписей населения, в одной только Кордове насчитывалось 13750 славянских рабов. Эти цифры дают некоторое представление о размахе той работорговли, которую вели еврейские купцы.
Единого Мирового Правительства – Новый Мировой Порядок с объединенной церковью и денежной системой под их управлением.
Источник: http://politikus.ru/events/35158-yuvenalnyy-ad-russkie-deti-v-norvegii-stanovyatsya-dobychey-geev.html
Politikus.ru
1-Немногие люди знают, что Единое Мировое Правительство начало создавать свою «церковь» в 1920-30 годах, ибо оно осознает необходимость дать отдушину для естественной потребности человечества в религиозной вере, и поэтому оно учредило «церковную» организацию, чтобы направить эту веру в желательное для себя русло.
(2) Полное разрушение национального самосознания и национального достоинства.
(3) Разрушение религий, и в особенности Христианства, за единственным исключением – своей созданной религии, упомянутой выше.
(4) Контроль за каждым человеком без исключения путем использования средств управления сознанием, а также посредством того, что Бжезинский назвал «технотроникой», которая создаст человекоподобных роботов и такую систему террора, по сравнению с которой красный террор Феликса Дзержинского будет выглядеть как детская игра.
(5) Полное прекращение всякого промышленного развития и производства электроэнергии на ядерных станциях в так называемом «постиндустриальном обществе с нулевым ростом». Исключение составят компьютерная промышленность и индустрия обслуживания. Сохранившаяся промышленность Соединенных Штатов будет перенесена в такие страны, как Мексика, где имеется в изобилии рабский труд. Безработные, которые появятся в результате разрушения промышленности, либо станут наркоманами, потребляющими героин или кокаин, либо станут цифрами в статистике процесса уничтожения, который сегодня известен под названием «Глобал-2000» (Global 2000).
(6) Легализация наркотиков и порнографии.
(7) Сокращение населения больших городов по сценарию, отработанному режимом Пол Пота в Камбодже. Интересно отметить, что планы геноцида для Пол Пота были разработаны здесь, в Соединенных Штатах, одним из исследовательских центров «Римского клуба». Интересно также, что Комитет в настоящее время стремится вновь привести к власти в Камбодже полпотовских убийц.
(8) Прекращение всех научно-исследовательских работ, за исключением тех, которые Комитет считает полезными. Основные усилия должны быть направлены против использования ядерной энергии в мирных целях. Особую ненависть вызывают эксперименты по холодному термоядерному синтезу, которые в настоящее время всячески дискредитируются и высмеиваются Комитетом и подчиненной ему прессой. Создание реакторов на основе холодного термоядерного синтеза не оставило бы камня на камне от концепции Комитета об «ограниченных природных ресурсах». С помощью таких энергетических установок при правильном их использовании можно создавать любые вещества и материалы из самых обычных горных пород. Возможности применения реакторов холодного термоядерного синтеза поистине беспредельны, и они могут принести человечеству такие блага, о которых люди пока не имеют даже отдаленного представления.
(9) Путем ограниченных войн в развитых странах, а в странах третьего мира – посредством голода и болезней, осуществить к 2000 году уничтожение 3 миллиардов человек – тех, которых они называют «бесполезными едоками». По этому вопросу Комитет 300 поручил Сайрусу Вэнсу написать доклад о том, как лучше всего осуществить этот геноцид. Работа эта вышла под названием «Отчет Глобал 2000» (Global 2000 Report) и была одобрена и принята в качестве руководства к действию правительством США в лице президента Картера, а также госдепартаментом США в лице тогдашнего госсекретаря Эдвина Маски. Согласно положениям «Глобал 2000» население США к 2050 году должно быть сокращено до 100 миллионов человек.
(10) Ослабить моральный дух нации и деморализовать рабочий класс созданием массовой безработицы. По мере сокращения рабочих мест вследствие политики нулевого промышленного роста, проводимой «Римским клубом», деморализованные и разочарованные рабочие пристрастятся к алкоголю и наркотикам. Молодежь страны посредством рок-музыки и наркотиков будет побуждаться к бунту против существующего порядка, в результате чего будут подорваны и в конце концов разрушены основы семьи. Комитет 300 поручил Тавистокскому институту подготовить проект плана по достижению этих целей. Тависток в свою очередь поручил эту работу Стэнфордскому университету, где под руководством профессора Уиллиса Хармона и был составлен этот план, получивший затем известность как «Заговор Эры Водолея».
(11) Не допускать того, чтобы народы сами решали свою судьбу, искусственно создавая с этой целью различные кризисные ситуации с последующим «управлением» этими кризисами. Это ослабит и деморализует население до такой степени, что в условиях слишком широких возможностей выбора массы людей просто впадут в апатию. В США уже создано специальное агентство по управлению кризисами. Оно называется «Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями» (FEMA), о нем я впервые публично сообщил в 1980 году. Далее по ходу книги будет представлена более обширная информация о FEMA.
(12) Создание новых культов и продолжение поддержки уже действующих, которые включают в себя таких гангстеров от рок-музыки как группа грязного дегенерата Мика Джаггера «Роллинг Стоунз» (группа, пользующаяся особым почитанием среди европейской «Черной аристократии»), а также все рок-группы, созданные Тавистоком, начиная с «Битлз». Продолжение распространения культа христианского фундаментализма, основанного Дарби, прислужником «Британской Ост-индской компании». В действительности этот культ будет направлен на усиление сионистского государства Израиль посредством идентифицирования приверженцев культа с евреями через миф о «богоизбранном народе», а также путем значительных денежных пожертвований на то, что приверженцы культа ошибочно считают благим религиозным делом, направленным на усиление христианства.
(14) Содействие распространению таких религиозных культов, как «Братья-мусульмане», мусульманские фундаменталисты различных толков, сикхизм, а также проведение экспериментов с убийствами по образцу «Сыновей Сэма» Джима Джонса. Следует отметить, что покойный аятолла Хомейни был креатурой шестого отделения военной разведки Британской разведслужбы, известного под названием МИ-6 (MI-6), о чем я писал в 1985 году в работе «Что на самом деле произошло в Иране».
(15) Распространение идей «религиозного освобождения» по всему миру с целью подрыва существующих религий и особенно христианства. Это началось с «иезуитской теологии освобождения», которая привела к падению режима Сомосы в Никарагуа, а сегодня происходит разрушение Сальвадора, находящегося уже 25 лет в состоянии «гражданской войны», Коста Рики и Гондураса. Одной из наиболее активных организаций, распространяющих так называемую теологию освобождения, является прокоммунистическая «Миссия Марии Кнолл» (Mary Knoll Mission). Этим объясняется то пристальное внимание средств массовой информации к убийству в Сальвадоре несколько лет назад четырех так называемых монахинь Марии Кнолл. Эти четыре монахини были подрывными агентами коммунистов, и их деятельность была подробно отражена в документах правительства Сальвадора. Американские информационные агентства и пресса наотрез отказались публиковать или комментировать многочисленные документы, имевшиеся у правительства Сальвадора, в которых были доказательства того, чем же на самом деле монахини «Миссии Марии Кнолл» занимались в стране. Мария Кнолл действует во многих странах, она играла ведущую роль в распространении коммунизма в Родезии, Мозамбике, Анголе и Южной Африке.
(16) Создание всеобщего кризиса в мировой экономике и порождение всеобщего политического хаоса.
(17) Взятие под контроль всей внешней и внутренней политики Соединенных Штатов.
(18) Оказание самой полной поддержки наднациональным организациям, таким как Организация объединенных наций (ООН), Международный валютный фонд (МВФ), Банк международных расчетов (БМР), Мировой суд, а также, насколько это возможно, лишить местные учреждения влияния, постепенно сводя на нет их роль или передав их под эгиду ООН.
(19) Внедрение подрывных агентов во все правительства и ведение деятельности, направленной на разрушение суверенной целостности стран, изнутри этих правительств.
(20) Организация всемирного террористического аппарата и ведение переговоров с террористами везде, где имеет место террористическая деятельность. Следует вспомнить, что именно Бенито Кракси убедил правительства Италии и США начать переговоры с «Красными бригадами», похитившими премьер-министра Моро и генерала Доциера (General Dozier). Кстати сказать, генерал Доциер получил приказ не разглашать того, что с ним произошло. Если он нарушит молчание, из него несомненно сделают «ужасный назидательный пример» наподобие того, который Киссинджер сделал из Альдо Моро, Али Бхутто и генерала Зия Уль Хака.
(21) Установление контроля над образованием в США с целью полного и окончательного его разрушения.
Источник: http://politikus.ru/events/35158-yuvenalnyy-ad-russkie-deti-v-norvegii-stanovyatsya-dobychey-geev.html
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