Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки.

Важное уточнение этой истории пришло от CNN : "Хотя аккаунты выдавали себя за американцев со всех сторон политического спектра, многие были едины в своем несогласии с кандидатурой бывшего вице-президента Джо Байдена, сообщает Graphika, компания по расследованию социальных сетей, которую Facebook попросил проанализировать аккаунты".

Начнем с того, что если бы каждый россиянин получал хотя бы по десять долларов за каждый попавшийся ему американский, латвийский, эстонский и особенно украинский аккаунт в российских соцсетях, который (иногда на ломаном русском) поливает грязью россиян и Владимира Путина, то мы бы все стали миллионерами. Во-вторых, как всегда, доказательств того, что это были действительно результаты государственной или даже частной российской операции, мы не увидим. Но забавно понаблюдать за особенностями фейсбук-статистики: если верить исследователям Facebook, то получается, что Иран воздействует на американские выборы в три раза активнее, чем Россия. Впрочем, Байден об этом упоминать не будет, ибо если говорить про иранское вмешательство, то Байдену избиратели сразу же припомнят "иранскую ядерную сделку", при которой он был вице-президентом, а также жесткую антииранскую политику Дональда Трампа, за что его критикуют политики-демократы.

Впрочем, и без Ирана реакция подписчиков Байдена в твиттере оказалась, мягко говоря, не восторженной.

Самые популярные комментарии в ответ на байденовский призыв просят "прекратить это". Отчаявшийся сторонник Демократической партии пишет, обращаясь к Байдену: "Не могли бы вы прекратить наведение жути по поводу "красной угрозы" и снять свою кандидатуру, прежде чем мы закончим еще четырьмя годами Трампа?!"