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Алексей Борисов. Секреты строительства египетских пирамид

09:27. 13 декабря 2019 192 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Интересный грамотный докладчик о технологиях Древнего Египта.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4787134.html

Метки: Египет, символ, скляров, технологии, управление, цивилизация

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 23145 20197
    Вячеслав 13 декабря 2019 в 13:49

    Балабол какой-то… Гор не убивал Сета, а лишь кастрировал его… Говорящий сам признался, что не знает, зачем пирамиды были построены нашими предками… А построены они были для аккумулирования энергии – с помощью которой функционировали межзвёздные врата и осуществлялась связь с вайтмарами… Строительные материалы размягчались посредством произнесения определённых мантр, создаваемые блоки, через телекинез, поднимались в воздух и опускались в нужное место… Скоро под одной из лап Сфинкса откопают информационную пластину, тогда человечество узнает всю правду… А пока правительство Египта не разрешает делать этого…

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