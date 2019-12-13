Алексей Борисов. Секреты строительства египетских пирамид

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Балабол какой-то… Гор не убивал Сета, а лишь кастрировал его… Говорящий сам признался, что не знает, зачем пирамиды были построены нашими предками… А построены они были для аккумулирования энергии – с помощью которой функционировали межзвёздные врата и осуществлялась связь с вайтмарами… Строительные материалы размягчались посредством произнесения определённых мантр, создаваемые блоки, через телекинез, поднимались в воздух и опускались в нужное место… Скоро под одной из лап Сфинкса откопают информационную пластину, тогда человечество узнает всю правду… А пока правительство Египта не разрешает делать этого…