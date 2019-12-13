Александр Проханов: Танк «Иван Грозный»

В городе Александрове, в Александровской слободе, открыт памятник царю Ивану Васильевичу Грозному. Грозный царь перекочевал сюда из Москвы во время боярских неурядиц, и отсюда семнадцать лет он правил великим государством. На эти семнадцать лет Александрова слобода стала столицей государства Российского, о чём свидетельствует Александровский Кремль — его прекрасные храмы, крепостные стены и башни.

Открытие памятника было торжественным. Сошёлся весь город, приехали гости: казачество, патриотические организации, православное братство. Памятник работы скульптора Василия Селиванова хорош, выразителен. Царь Иван выполнен в экспрессивной манере. Кажется, металл трепещет от его страсти, негодования, от стремления сотворить великое царство.

Среди возбуждённых голосов, рукоплесканий, колокольного звона чудилось что-то таинственное, необъяснимое. Чувство неразгаданного сопровождало открытие монумента. Это было не просто городское торжество, не просто культурно-историческое событие. Здесь витало что-то ещё: огромное, сверхисторическое, что превращало открытие памятника в таинство, в мистерию.

В русской истории проложен огромный световод — через все исторические времена, через века княжения, царствования, правления вождей. По этому световоду несётся историческая энергия, лучистый свет русской истории сопутствует всем восхитительным взлётам российского государства и его падениям в пучину времён. Этот световод доносит энергию и до наших дней, омывает и наращивает кристалл сегодняшнего Российского государства, ещё не окрепшего, нуждающегося в потоках животворной энергии. Световод русской истории во многих местах оказался разорванным, из этих разрывов происходит утечка драгоценной энергии. Если в трубе, по которой качают нефть или газ, происходит прорыв, то из этих дыр утекает топливо.

Правление Ивана Грозного, его великая идеология были вырваны из истории. Диверсанты взорвали световод и иссекли из него бесценный фрагмент — иссекли царствование Ивана Васильевича Грозного. Свыше четырёхсот лет российской истории имя царя замалчивалось, подвергалось хулению, клеветническому очернению. Из этого вырванного фрагмента светоносная энергия хлестала наружу и не достигала сегодняшних наших дней. Открытие памятника, возвращение в историю великого имени было восстановлением целостности этого световода. Народ Александрова и мы, приехавшие сюда, вживляли в разорванный световод, в разорванный кровеносный сосуд отсутствующий фрагмент, варили шов, возвращали русскому времени его целостность. Мы — историки, философы, представители общественных патриотических организаций, мы были ремонтниками, что выехали на ремонт повреждённого трубопровода, мы были ремонтники Господа Бога, который вдохновил нас на эту историческую работу. Почему нас, чем мы стали угодны провидению? Мы слабые, грешные, порой духовно немощные, самые обыденные люди. Почему именно на нас пал этот выбор?

Царь Иван Васильевич Грозный совершил великие деяния, коими жива сегодняшняя Россия, деяния, которые сегодняшним русским правителям служат уроком и назиданием. Царь создал и укрепил централистское государство, что позволяло русским людям концентрировать усилия среди величайших подъёмов и кромешных бед. Царь Иван Грозный — это символ российского имперского централизма. Иван Васильевич расширил территорию России до Тихого океана, присоединил Сибирь. Сегодняшние сибирские заводы, космодромы, газовые и нефтяные месторождения, всё это — плод царских деяний. Грозный царь сменил в государстве Российском элиту: боярскую, разложившуюся, сепаратистски настроенную, он сменил на новый класс худородных людей — дворян, и тем самым вывел из исторической тени могучую силу, которая потом верой и правдой служила России, подарила ей Суворова, Пушкина, Гумилёва.

Царь Иван Васильевич жестоко подавил антихристианскую «ересь жидовствующих» — мировоззрение, отрицавшее Христа, перечёркивающее учение о Царствии Небесном. Храм Василия Блаженного, возведённый царём на Красной площади, есть образ русского рая, восхитительный, неповторимой красоты райский цветник, сочетающий земное царство с Царствием Небесным.

Почему столько столетий имя Ивана Васильевича Грозного подвергалось проклятиям? Почему совершилось величайшее историческое предательство, когда созданный Иваном Грозным класс дворян предал своего благодетеля, отказался от него, вычеркнул его из истории? Почему все именитые российские историки: Карамзин, Ключевский, Костомаров, — писали так скверно и неблагодарно о великом царе? В чём загадка? Эту, как и многие другие загадки, нам предстоит разгадывать.

Нечто подобное произошло с именем Иосифа Сталина. Сталин отстранил от управления исчахшее, деградировавшее дворянское сословие и привёл к власти новые свежие силы — от земли, от сохи, от крестьянской почвы. Назвал это сословие «Орденом меченосцев». Этому сословию Сталин подарил знания, величие, передал ему дворянскую культуру: Пушкина, сталинский ампир, дивные русские оперы. И это новое сословие предало его, как и Ивана Васильевича Грозного, подвергло поруганию.

Россию в недалёком будущем ждут большие испытания, которые потребуют от народа глубокого сплочения, мужества, жертвенности, стоицизма. Нам нужна будет поддержка наших исторических великанов — отцов нашей государственности. Возвращение сегодня в русское сознание образа Ивана Васильевича Грозного — явление промыслительное. Он будет нам подспорьем в грядущих потрясениях.

Мне говорили, что на «Уралвагонзаводе», где строятся русские танки, сконструирован, прошёл испытания и в скором времени станет на конвейер новый могучий танк. Его броня отлита из метеоритного железа. Имя танку будет «Иван Грозный», так же, как в годы войны был создан танк, дробивший железные кости фашистским «Тиграм», — танк «Иосиф Сталин».

Источник: https://nstarikov.ru/aleksandr-prohanov-tank-ivan-groznyj-111319