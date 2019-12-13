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190 университетов мира бесплатно выложили в сеть сотни онлайн-курсов. Подборка ссылок

13:47. 13 декабря 2019 63 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Университеты по всему миру предлагают свои курсы онлайн бесплатно (или, по крайней мере, частично бесплатно). Эти курсы называются MOOCs (Massive Open Online Courses) или Большие открытые онлайн-курсы, пишет Quartz. Их распределили в список и разделили по следующим предметам: компьютерные науки, математика, программирование, наука о данных, гуманитарные науки, социальные науки, образование и обучение, здравоохранение и медицина, бизнес, развитие личности, инженерия, искусство и дизайн, и, наконец, наука.



Теперь у всех есть возможность получить качественные знания, не выходя из дома!

Программирование.

Введение в CS50 по разработке игр от Гарвардского университета;

Разработка мобильных приложений для CS50 с React Native от Гарвардского университета;

Веб-программирование CS50 с использованием Python и JavaScript от Гарвардского университета;

Функции, методы и интерфейсы в Go от Калифорнийского университета, Ирвин;


Начало работы с Go от Калифорнийского университета, Ирвин;

Вычислительные в Python I: основы и процедурное программирование от Технологического института Джорджии;

Вычислительные в Python IV: объекты и алгоритмы от Технологического института Джорджии;

Вычислительные в Python III: структуры данных от Технологического института Джорджии;

Вычислительные в Python II: структуры управления от Технологического института Джорджии;

Проект программирования (Java) от Политехнической Школы Лозанны;

Инженерия.

Анализ транспортных явлений I: математические методы от Массачусетского технологического института;

Строение космического челнока от Массачусетского технологического института;

Искусство структурной инженерии: хранилища от Принстонского университета;

Совместная безопасность роботов: проектирование и развертывание от Университета в Буффало;

Электроэнергетические системы от Университета в Буффало;

Современная робототехника, курс 5: Манипуляции с роботами и мобильные роботы на колесах от Северо-Западного университета;

Принцип полупроводниковых приборов Часть I: Полупроводники, PN-переходы и биполярные переходные транзисторы от Гонконгского университета науки и техники;

Разум Вселенной – Роботы в обществе: благословение или проклятие? от Делфтского технологического университета;

Hyperloop: изменение будущего транспорта от Делфтского технологического университета;

Электромобили: технология от Делфтского технологического университета;

Глазами инженеров – расширение видения: инженерная механика с помощью эксперимента, анализа и проектирования от Университета Нового Южного Уэльса;


Социальные науки.

Гражданская политика в Америке: общественное мнение, выборы, группы интересов и СМИ от Гарвардского университета;

Государственная политика США: социальная, экономическая и внешняя политика от Гарвардского университета;

Политические институты США: конгресс, президентство, суды и бюрократия от Гарвардского университета;

Изучение базового дохода в процессе обучения в изменяющейся экономике от Мичиганского университета;
Гражданские свободы от Принстонского университета;

Понимание гендерной идентичности: трансгендеры на рабочем месте от Открытого университета;

«Мысль Си Цзиньпина о социализме с китайскими характеристиками для новой эры» от Университета Цинхуа;

Изучение основных понятий психологии от Университета Цинхуа;

Введение в политическую теорию: основные понятия от Университета Федерико II в Неаполе;
Сравнительные политические системы от Университета Федерико II в Неаполе;

Современные проблемы мировой политики от Университета Федерико II в Неаполе;

Формы правления в мире от Университета Федерико II в Неаполе;

Психология личности: введение от Университета Федерико II в Неаполе;

Как проводить исследования в области социальных наук от Университета Федерико II в Неаполе;

Голосование за этику: практическое руководство для избирателей (выпускников) от Университета Санта-Клары;


Далее здесь

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9523427.html

Метки: вузы, курсы, образование

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