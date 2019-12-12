Звенья гибридной войны против народов России и планеты

22 мая 2019 года швейцарской телерадиокомпанией SRF 1 было передано сообщение о низком качестве спермы мужчин Швейцарии. Таково положение дел не только в Швейцарии. За последние 50 лет во всем мире снизилось качество семенной жидкости мужчин, при этом показатели в разных странах имеют существенные различия.

Причины снижения рождаемости неясны, и наука не знает, как объяснить этот спад. Обычно среди причин называют курение, алкоголизм, стресс, загрязненность окружающей среды гормональными препаратами, а также пищевые продукты.

С одной стороны, передача SRF создает впечатление, что на ухудшение ситуации влияет множество разных факторов, и ни один из них нельзя назвать определяющим. Согласно этому сообщению, когда дело доходит до установления причин ухудшения качества семенной жидкости мужчин, наука якобы все еще блуждает в потемках. Но как мы сейчас увидим, это далеко не так.

Однако, с другой стороны, в упомянутом сообщении игнорируется важная причина, имевшая место в последние 20 лет. Результаты исследований, касающихся электросмога, на протяжении десятилетий предупреждают людей о таких последствиях. Более пристальный взгляд на воздействие электросмога дает ясно понять, что радиоизлучение и мобильная связь также оказывают негативное влияние на выработку спермы и ее качество.

Заметное снижение всего лишь на протяжении 38 лет количества вырабатываемых в организме мужчин сперматозоидов заставляет людей прислушаться:



Во-первых, исследователи подсчитали, что среднее количество сперматозоидов на миллилитр семенной жидкости у мужчин, проживающих в странах Запада, с 1973 по 2011 год снижалось на 1,4 процента в год.



Во-вторых, общее количество спермы на семяизвержение у европейских мужчин на 59,3 процента меньше, чем в начале 1970-х годов.



Кроме того, в справочной базе данных ВОЗ имеется около 60 исследований, которые проводились с 2009 года и выявили, в частности, следующие основные виды вреда от мобильной связи и радиоизлучения:



изменение и повреждение нитей ДНК;



снижение количества и качества сперматозоидов;



ухудшение подвижности сперматозоидов;



повреждение головки сперматозоидов;



снижение уровня тестостерона в организме [тестостерон = мужской половой гормон].



Но еще задолго до появления мобильной радиосвязи люди знали о негативном влиянии микроволн на качество спермы. Вот два примера:

1. На международной конференции "Расположение антенн мобильной радиосвязи в жилых районах", состоявшейся в июне 2000 года в Зальцбурге, профессор Чжэцзянского университета в Китае Хуай Чианг выступила с докладом, содержащим следующее разъяснение:

"В прошлом китайцы облучали свои яички микроволнами для уничтожения спермы с целью контроля рождаемости, пока мы не поняли, что эту технологию можно использовать и для телефонной связи. Мужчины жаловались на расстройства потенции".

2. Более ранние данные свидетельствуют о нарушениях фертильности, вызванных микроволнами и рентгеновскими лучами, у солдат, подвергшихся воздействию радиолокационных высокочастотных излучений на службе. Вред, причиненный потомству в результате изменения генетического материала, также доказан.

Профессор Гланц Калифорнийского университета Стэнтон на основании исследований приходит к следующему выводу:

"Рассматривая всю информацию, которую мы (…) обсуждали в отношении радиотелефонов и спермы, мы можем с уверенностью предположить, что радиотелефонное излучение оказывает негативное влияние на сперму".

Из опыта работы врачей-экологов Иоахима Муттера и Питера Хенсингера можно извлечь следующие уроки:

"Мышьяк, свинец, ртуть, ПВХ и различные пластификаторы, а также продукты питания, загрязненные пестицидами, уже довольно долгое время фигурируют в списке причин повреждения спермы.



Однако в последнее время стали использоваться низкоинтенсивные электромагнитные поля, подобные тем, которые используются в смартфонах и планшетных компьютерах. Они часто используются вблизи репродуктивных органов, к примеру, ноутбук на коленях. Большинство мужчин носят смартфоны в карманах брюк. [...]



Производители не без основания предупреждают в инструкциях по эксплуатации, что эти устройства не следует носить вблизи тела, а на определенном расстоянии от него.



Растущее воздействие излучения на живые организмы и связанные с ним риски обусловлены переходом на цифровое вещание и расширением сети Wi-Fi в детских садах и школах, использованием "Интернета вещей", переводом автомобилей в цифровой формат и повсеместным распространением "горячих точек" сети Wi-Fi. Оцифровка по радиоканалу при помощи 5G затрагивает все живые существа, с ней должны работать даже медицинские учреждения".

Управляемое промышленностью освещение происходящего в средствах массовой информации, представляется весьма фрагментарным. Однако люди не могут избежать таких прогнозов, как "плохое качество семенной жидкости мужчин из-за мобильного излучения", поскольку эти предупреждения уже стали измеримой реальностью.

Сейчас в связи с этим возникает два вопроса:

1) Возможно ли, что сокрытие причин является частью плана?

2) Почему так много результатов исследований показывает, что мобильная радиосвязь может стать основной причиной преднамеренного снижения рождаемости?

Внимание и способность находить взаимосвязи позволяют заметить следующее:

Существуют "Десять правил разумного века" которые вырезаны на Скрижалях Джорджии на восьми языках – это 120-тонный гранитный памятник, авторы которого скрываются за строгой анонимностью.

Два из этих правил формально напрашиваются в качестве ответа на два наших вопроса:

1) "Пусть земное население никогда не превышает 500.000.000, пребывая в постоянном равновесии с природой".

2) "Разумно регулируйте рождаемость, повышая ценность жизненной подготовки и многообразия человечества".

Еще один фрагмент из текстов Скрижалей показывает, что репродукция уже не может быть исключительно личным делом:

"Общество должно иметь право голоса и право регулирования в этом жизненно важном вопросе… “

Здесь круг смыкается! Туман рассеивается, когда речь заходит о том, почему нас, судя по всему, хотят ввести в заблуждение.

Отдельный человек позволяет «обществу» диктовать ему условия принадлежности к этому обществу. Важнейшим инструментом здесь является широкое использование мобильных телефонов. С использованием новой технологии 5G излучение становится интенсивнее, и все это "во имя безопасности и для упрощения жизни". Но цена для человечества высока, потому что репродуктивность мужчин уже находится под угрозой.

Поэтому низведение статуса опасностей, связанных с использованием мобильных телефонов, до уровня безобидных, может служить двум целям: сокращению численности населения, как это высечено на камне, и, одновременно, утолению экономической ненасытности некоторых.

А что с народом?

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ВОЗ: вакцина от полиомиелита вызывает это заболевание чаще, чем «дикий» вирус



Несколько африканских стран сообщили о новых случаях заболевания полиомиелитом вследствие пероральной вакцины. Тем временем, отчеты ВОЗ показывают, что в настоящее время дети чаще становятся парализованными из-за вируса, вызванного вакциной, чем из-за дикого вируса.

В отчете, опубликованном в конце прошлой недели, Всемирная организация здравоохранения и ее партнеры отметили девять новых случаев заболевания полиомиелитом, вызванного вакциной: в Нигерии, Конго, Центральноафриканской Республике и в Анголе. Еще в семи африканских странах произошли аналогичные вспышки, также несколько случаев заболевания были зарегистрированы в Азии, в том числе в странах, где полиомиелит остается эндемическим заболеванием: в Афганистане и в Пакистане.

В редких случаях живой вирус, содержащийся в пероральной вакцине против полиомиелита, может мутировать и спровоцировать новые вспышки заболевания. Все текущие случаи заболевания полиомиелитом вследствие вакцины вызваны содержащимся в ней вирусом второго типа. Дикий вирус второго типа был ликвидирован несколько лет назад.

Полиомиелит — это высокоинфекционное заболевание, передающееся через воду или пищу и обычно поражающее детей в возрасте до 5 лет. В одном случае из 200 инфекция приводит к параличу, а в редких случаях к смерти, если наступает паралич дыхательных мышц.

На прошлой неделе спонсоры планировали направить 2,6 млрд. долл. США на борьбу с полиомиелитом в рамках инициативы по его ликвидации, которая началась еще в 1988 году, а к 2000 году полиомиелит планировалось полностью искоренить, но с тех пор сроки неоднократно переносились.

Считается, что для ликвидации полиомиелита более 95% населения должно быть вакцинировано, для чего ВОЗ и ее партнеры используют пероральные вакцины, поскольку они проще в применении, являются недорогими и требуют всего порядка двух капель на одну дозу, однако они же являются более опасными, поскольку содержат живой вирус. В западных странах используют более дорогую вакцину, вводимую при помощи инъекции и содержащую инактивированный вирус, не способный вызвать полиомиелит.

Независимый совет по мониторингу, учрежденный ВОЗ для оценки ситуации с полиомиелитом, в своем докладе в этом месяце предупредил, что производный от вакцин вирус полиомиелита «неконтролируемо распространяется в Западной Африке, пересекает географические границы и ставит фундаментальные вопросы и проблемы для всего процесса ликвидации заболевания».

Группа заявила, что чиновники уже «сильно не справляются» с достижением недавно утвержденной цели — остановить все вспышки полиомиелита, вызванные вакцинами, в течение 120 дней после обнаружения. Отношение ВОЗ и ее партнеров к борьбе с полиомиелитом, вызванным вакцинацией, в докладе охарактеризовано как «расслабленное» и рекомендовано «новое мышление» для поиска путей решения проблемы.

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«Фейсбук» и «Инстаграм» помогут ВОЗ распространять достоверную информацию о вакцинах

Представители ВОЗ и «Фейсбука» несколько месяцев вели переговоры и в итоге выработали механизмы, которые позволят донести правдивую информацию о прививках до миллионов людей. Информация ВОЗ публикуется на нескольких языках, что позволит распространять данные о вакцинах во всех регионах мира.

«С помощью вакцин можно предотвратить многие опасные заболевания. Это корь, дифтерия, гепатит, полиомиелит, холера, желтая лихорадка, грипп, – говорится в заявлении Генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса. – Крупные цифровые компании несут ответственность перед своими пользователями, и они должны сделать все возможное для того, чтобы у людей был доступ к достоверным данным о вакцинах».

По данным ВОЗ, прививки помогают спасти до 3 миллионов жизней ежегодно. Очень важную роль в распространении информации о вакцинах сегодня играют социальные сети. К сожалению, отмечают в ВОЗ, эта роль часто оказывается негативной – в соцсетях нередко публикуются искаженные и ложные данные об иммунизации. В итоге родители отказываются вакцинировать своих детей. Ежегодно около 20 миллионов детей в мире остаются без прививок.

«Ложная информация о вакцинах – так же, как и заболевания, которые они предотвращают, – может распространяться очень быстро, особенно в интернете. И после этого очень трудно убедить родителей в необходимости вакцинации», – сказала глава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор на июньской встрече высокого уровня в штаб-квартире ООН, которая была посвящена проблемам, связанным с отказом от иммунизации.

Фор привела в пример недавний случай в Пакистане, когда группа активистов, выступающих против вакцинации, распространила в интернете сфабрикованное видео, доказывающее, что прививки от полиомиелита якобы вызывают серьезные побочные эффекты. В результате около миллиона детей не получили вакцину от этого опасного заболевания.

В ВОЗ напоминают, каких успехов удалось достичь международному сообществу в сфере общественного здравоохранения благодаря иммунизации.

«Сегодня мы очень близки к тому, чтобы полностью покончить с полиомиелитом. Смертность от кори сократилась на 80 процентов. Столбняк среди новорожденных детей удалось победить почти во всех странах, за исключением 13-ти», – сказала Фор.

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Не пей, козлёночком станешь…

Фторирование воды было провозглашено американскими центрами по контролю и профилактике заболеваний как одно из главных достижений общественного здравоохранения 20-го века, но новое исследование ставит вопрос о роли фтора в качестве потенциального нейротоксина, разрушающего мозг ребенка прямо в утробе матери, пишет KTLA.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Pediatrics в понедельник, 19 августа, показало, что повышенные уровни воздействия фтора во время беременности были связаны со снижением IQ у детей.

Несколько подобных исследований, сделанных в предыдущие годы, получили те же самые выводы, однако данное исследование первое, в котором оценивается влияние фтора на население, получающее 0,7 миллиграмма фтора на литр питьевой воды. Эта концентрация фтора, как считает Служба общественного здравоохранения США, является ОПТИМАЛЬНОЙ и содержится в питьевой воде многих стран, например в Соединенных Штатах и Канаде.

Авторы нового исследования оценили 601 канадскую пару матерей и детей, отслеживая воздействие фтора на 512 матерей и, в качестве показателя пренатального воздействия фтора, рассматривая среднюю концентрацию фтора в образцах мочи, взятых на протяжении беременности. Авторы также оценили ежедневное потребление фтора матерями, изучая потребление ими напитков, включая водопроводную воду.

Далее, по достижения возраста от 3 до 4 лет все дети, рожденные от изученных матерей, были проверены на IQ. В результате авторы исследования обнаружили, что на каждый дополнительный 1 миллиграмм на литр концентрации фторида в моче матери у мальчиков наблюдалось снижение IQ на 4,5 пункта. Падение IQ было обнаружено и у девочек, но не в столь значительной степени.

Причина подобного расхождения результатов неизвестна, поэтому ученые говорят, что необходимы дальнейшие исследования на предмет того, являются ли мальчики более уязвимыми для нейротоксичности фтора, особенно учитывая тот факт, что у мальчиков более высокая распространенность расстройств нервного развития, таких как аутизм и синдром дефицита внимания.

Исследователи также измерили потребление фтора у 400 матерей по показателям IQ детей. Они говорят, что эта мера может отражать постнатальное воздействие фтора, потому что ребенок, вероятно, потребляет воду того же типа, что и мать во время беременности.

«Если интерполировать результаты воздействия фтора на всё население, то получается кошмарный интеллектуальный сдвиг. То есть речь идет о потере уровней IQ миллионами людей!», – говорит Кристина Тилл, доцент кафедры психологии Йоркского университета в Торонто, одна из авторов исследования.

На сегодняшний день не менее 66% всех жителей США получают фторированную воду: фтор добавляется в питьевую воду с начала 1950-х. С самого начала этого “нововведения” оно было спорным и подвергалось резкой критике, однако систематические выступления разного рода “научных светил” полностью исключили проблему из научной дискуссии и сегодня всех, кто пытается говорить о вреде фтора для интеллекта называют “маргиналами” и “теоретиками “заговора”.

В этой ситуации и редакция журнала JAMA Pediatrics, решившаяся на публикацию, и авторы исследования совершили настоящий научный подвиг, поскольку сейчас на них набросились с критикой все маститые педиатры Канады и США.



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