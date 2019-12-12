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В Москве прощаются с Лужковым — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

08:28. 12 декабря 2019 81 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
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В Москве прощаются с Лужковым — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Русская весна

Как сообщала «Русская Весна», 10 декабря в Мюнхене в возрасте 83 лет скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он руководил городом 18 лет — с 1992 по 2010 год.

Сегодня Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище в так называемом элитном секторе — рядом с ним покоятся политик Евгений Примаков и советский поэт Сергей Михалков.

Напомним, главврач немецкой клиники «Гроссхадерн» Карл-Вальтер Яух назвал причиной смерти Лужкова кровотечение коронарных сосудов, которое не удалось остановить после оперативного вмешательства.

В храме Христа Спасителя началась церемония прощания. Панихида продлится семь часов, в 11 утра начнётся отпевание, которое будет проводить патриарх Кирилл.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1576128509

Метки: Новости

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