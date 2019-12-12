Современный человек живёт в океане страхов

Современный человек живет или, как принято сейчас говорить, существует в океане страхов. Они такие разные, что описать их детально и объективно невозможно. Есть мелкие, но от этого не менее болезненные бытовые страхи. Про них в народе образно говорят, что мелкая оса больнее кусает… Они ближе к сердцу и душе, оттого и страшней. Другие страхи, побольше – коллективные и глобальные. Они давят на подсознание, действуют исподволь, но в итоге нарастают через сплетни и масс-медиа. Эти, последние, создают фон неутихающей боли и постоянного ожидания чего-то ужасного, неотвратимого… Многим из нас хорошо знакома эта депрессивная ситуация.

Православие за 1000 лет своего развития вполне выяснило природу страхов. Но не просто выяснило, а благодаря откровению Божию и опыту Святых Отцов, выработала безупречную рецептуру борьбы с любыми страхами. Была установлена природа или главный источник страхов. Он не внешний, он идет не от правительств и даже не от стихий. Он внутренний, коренящийся в самом центре человеческой души. Это страх смерти – тот корень, из которого, как из семени, вырастает дерево страхов. Православие также установило, что, впрочем, вполне естественно и разумно, такую истину: лечить дерево страхов бесполезно, протирая его листья. Надо врачевать корень. Но можно ли победить безотчетный и всесильный страх смерти?

И здесь каждому из нас надо понять, что смерть в человеческой жизни не одна. Их две, как и ипостасей в человеке. Первая – плотская и видимая. Физическая. Ее осознают и боятся все, однако большинство старается не думать о ней. Внутренне они убеждены, что можно её избежать. Верующий человек не верит в смерть. Он воспринимает её как переход из земной жизни – краткой и скорбной – в жизнь вечную, где не будет ни страха, ни скорби, ни плача, ни воздыханий. Преподобные отцы полагали, что, хотя страха телесной смерти избежать невозможно, его можно уменьшить, если понимать условность первой смерти и готовиться к ней, очищая тело и душу для суда Божьего. Достигается это исполнением заповедей, прежде всего, постом и молитвой.

Вторая и самая страшная – духовная – смерть может настичь человека раньше, чем смерть физическая, ибо она связана с омертвением души под ударами грехов. «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов», — сказал Спаситель, когда его у него попросили разрешения отлучиться, чтобы похоронить отца. Православие знает, что именно грехом обе смерти пришли в мир. Но знает и то, что Господь, по человеколюбию своему, не проклял согрешивших и даже не пощадил сына своего Иисуса ради искупления падшего человечества. Второй Адам, наш Спаситель, победил смерть на кресте, поправ её смертью и пригвоздив к древу все грехи.

Каждый из нас может превозмочь духовную смерть. Но душа боится её – особенно, если она к ней не готова. Тогда при мысли о смерти она не ведает покоя. Эти муки испытывают и самые успешные, самые богатые из «сильных мира сего». Причина одна – душа точно знает, что ее ожидает суд, но не готова предстать перед Всевышним, и от того мается. Её колотит изнутри.

Наш путь к исправлению души затруднен ещё одной преградой. Незримые и могущественные враги рода человеческого не дремлют. Речь идет о воинстве дьявола. Наверное, «просвещенные» обитатели 21 века недоуменно поднимут брови: «Какой ещё дьявол, что за сказки? ». Но это реальность, самая неумолимая. Демоны живут тысячу лет и знают все наши слабости. Они ежедневно бомбардируют нас огненными стрелами-прилогами или мыслями-провокаторами.

Их число несметно. Не борясь с ними, мы обрекаем себя на вторую смерть и поражение. Как бороться с ними, чтобы не пропасть навек? Это целая наука, преподанная нам Христом. Многое в земной жизни отвлекает нас от этой науки. Но нам необходимо осознавать ценность православного наследия лично для каждого угнетённого страхами, подлыми прилогами.

Источник: https://nstarikov.ru/sovremennyj-chelovek-zhivjot-v-okeane-strahov-111305