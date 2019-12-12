Следственный комитет отчитался о посадках чиновников

Глава Национального антикоррупционного комитета, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов предложил сажать коррупционеров и казнокрадов на 25 лет с возможностью УДО лишь после возмещения ущерба государству.



Чуть ранее СКР рассказал о том, с какими результатами подошел к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечался 9 декабря.

Почти 80 тыс. уголовных дел о коррупции было направлено в суд с момента создания Следственного комитета, сообщается в докладе ведомства. Только в 2019 году было раскрыто 11 664 преступления такого рода в рамках почти 6,5 тыс. уголовных дел. Главным образом это дача и получение взятки, мошенничество, присвоение и растрата.



Согласно статистике ведомства, среди силовиков самыми подверженными коррупции оказались полицейские — с начала года перед судом предстали 752 бывших сотрудника МВД.



За ними в списке следуют ФСИН (181 привлеченный к ответственности), Служба судебных приставов (84 сотрудника), МЧС (51 сотрудник) и таможня (за державу оказалось не обидно 34 служащим). Замыкает позорный реестр прокуратура с девятью проштрафившимися.

Ведомство Александра Бастрыкина сообщило и о предполагаемых коррупционерах из числа самих следователей СК.

«Позиция руководства ведомства по поводу нарушений закона работниками Следственного комитета является принципиальной (…) В текущем году направлены в суд уголовные дела в отношении 27 сотрудников ведомства», — говорится в докладе.

За отчетный период, по данным ведомства, расследованы дела в отношении 476 представителей органов местной власти.

Особняком идут 308 человек, в отношении которых в силу закона применялся особый порядок расследования. В их число входят 120 глав муниципальных образований, 50 адвокатов, шесть судей.

Отдельно отмечаются в докладе резонансные уголовные расследования, завершившиеся обвинительными приговорами. Среди тех, кого настигла кара закона, «бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер и его соучастники; бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев; заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов; бывший руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан Кубасай Кубасаев; бывший врио председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов».