Российские СМИ искажают ситуацию о Японии и России

Интернет-издание LifeNews или LIFE#Новости заявляет о себе как о информационном портале, имеющем не только офис-студию в Москве, но и региональные редакции в городах России и странах СНГ. А значит, являющимся изданием, имеющим немалую читательскую аудиторию. Тем более огорчительно, что в сегодняшней своей информации оно допустило, к сожалению, распространенное среди российских СМИ искажение существа российско-японских отношений, в частности, по поводу так называемой проблемы заключения между двумя государствами мирного договора.

Вот информация LifeNews:

«Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в ходе пресс-конференции заявил, что совершит визит в Россию с 17 по 21 декабря. Глава дипведомства проведёт переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. На встрече он будет отвечать за проработку мирного договора между странами. Напомним, из-за территориального вопроса Россия и Япония уже более полувека не могут подписать мирный договор и формально находятся в состоянии войны» Скорее всего, просто по незнанию журналисты издания последовали простой житейской логике. Раз мирного договора нет, то и мира, получается, нет. А, значит, состояние войны продолжается, что, конечно же, через почти 75 лет после капитуляции Японии «ненормально». Тем более что именно с таким определением в свое время к немалому удовлетворению японского премьер-министра Абэ Синдзо согласился и президент РФ Владимир Путин. «У нас с президентом Путиным совпадают мнения о том, что это ненормальная ситуация», — не раз заявлял Абэ.

А что, собственно говоря, «ненормально», если учесть, что, вопреки утверждению плохо разбирающихся в истории российско-японских отношений СМИ, между двумя странами никакого «формального состояния войны» нет, что называется, и в помине?

Повторим ещё раз для берущихся комментировать российские отношения журналистов и политологов: «Состояние войны между СССР (ныне Россией) и Японией официально прекращено 63 года назад, в 1956 году». В первой статье Советско-японской совместной декларации от 19 сентября 1956 года провозглашается:

«Состояние войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения»

Вслед за первой следует статья вторая:

«Между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией восстанавливаются дипломатические и консульские отношения. При этом имеется в виду, что оба государства незамедлительно обменяются дипломатическими представителями в ранге Посла, а вопрос об учреждении консульств соответственно на территории СССР и Японии будет разрешен в дипломатическом порядке»

Неужели пишущие о «состоянии войны» люди даже не задумываются, как в таком случае могут существовать в обеих странах дипломатические, торгово-экономические и иные представительства, осуществляться ежедневное авиасообщение и прочее?

Те, кто все же даст себе труд хотя бы бегло прочитать текст ратифицированной в декабре 1956 года парламентами двух стран Совместной декларации, легко убедятся, что в этом документе отражены все, обычно составляющие содержание мирных договоров положения, включая и пункт о пограничном размежевании.

Так в чем же лидеры двух стран видят обязательность скорейшего подписания ещё одного, по сути, дублирующего документа? Что касается разъяснений российской стороны, то они сводятся якобы к необходимости интенсифицировать обмен с Японией по всем направлениям, особенно торгово-экономические связи. Но эти связи развиваются и без мирного договора. Подписание договора ничего не изменит, ибо крупный капитал Японии сдерживает не отсутствие ещё одного документа, а все ещё не совсем удовлетворяющий его инвестиционный климат на российском Дальнем Востоке и в Сибири. Что же касается тех отраслей, где японские компании могут получать устойчивую и надежную прибыль, то сотрудничество в них развивается без влияния политических факторов.

А вот в Японии не скрывают, что мирный договор нужен Токио с единственной целью, а именно, вписать в него отказ Москвы от законно ей принадлежащих Курильских островов, на которые незаконно, вопреки международным документам военного и послевоенного периодов, претендует японское правительство. Побуждая руководство Российской Федерации и лично президента Путина «устранить ненормальность», премьер Абэ и настаивает на подписании мирного договора на японских условиях. Повторим, никакой необходимости в заключении мирного договора между двумя странами, кроме удовлетворения необоснованных территориальных притязаний Токио, ни для нашей страны, ни для Японии нет. Кстати, японцы при прямой постановке вопроса о целях и смысле мирного договора, это подтверждают.

А потому неграмотные с точки зрения истории утверждения российских СМИ о «сохранении состояния войны с Японией» вводят наших людей в заблуждение, дают, желают этого авторы таких утверждений или нет, неверный посыл, сеют ненужные сомнения

В связи с этим хотелось бы вновь поддержать наконец-то занятую МИД РФ четкую позицию о том, что, соглашаясь продолжать переговоры о заключении мирного договора, Москва вовсе не имеет в виду подвергать сомнению законность владения нашей страной по итогам войны всеми Курильскими островами.

Автор: Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, политический обозреватель ИА REGNUM

Источник: https://nstarikov.ru/rossijskie-smi-iskazhajut-situaciju-o-japonii-i-rossii-111301