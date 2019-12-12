Психология древнегреческого мифа

Возвращаясь к клоаке ВШЭ.Дизайнер Артемий Лебедев обнаружил чудесную книгу, представляющую из себя сборник статей ученого Зелинского, предисловие к которой написал яркий представитель клоаки ВШЭ Гусейнов.Из всей книги "перу" Гусейнова принадлежит 24 страницы, что не мешает автору столь ярко представлять себя на обложке.А если смотреть на корешок, то и вовсе можно подумать, что это книга Гусейнова.И на первой странице тоже, можно найти прекрасное.Отличный способ "научной" деятельности – написать предисловие для чужой книги и потом выдавать за свою. Хорошо хоть мелким шрифтом на обложке не забыли упомянуть настоящего автора.Предвижу оправдания – Гусейнов не виноват, это издательство восхищенное его талантами, решило сделать его главным автором, вместо какого-то Зелинского.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5492115.html