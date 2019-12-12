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Психология древнегреческого мифа

12:24. 12 декабря 2019 154 просмотра 2 коммент. Опубликовал:


Возвращаясь к клоаке ВШЭ.
Дизайнер Артемий Лебедев обнаружил чудесную книгу, представляющую из себя сборник статей ученого Зелинского, предисловие к которой написал яркий представитель клоаки ВШЭ Гусейнов.
Из всей книги "перу" Гусейнова принадлежит 24 страницы, что не мешает автору столь ярко представлять себя на обложке.


А если смотреть на корешок, то и вовсе можно подумать, что это книга Гусейнова.


И на первой странице тоже, можно найти прекрасное.

Отличный способ "научной" деятельности – написать предисловие для чужой книги и потом выдавать за свою. Хорошо хоть мелким шрифтом на обложке не забыли упомянуть настоящего автора.
Предвижу оправдания – Гусейнов не виноват, это издательство восхищенное его талантами, решило сделать его главным автором, вместо какого-то Зелинского.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5492115.html

Метки: гусейнов, идиоты, лебедев, юмор

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