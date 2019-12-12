Психология древнегреческого мифа
12:24. 12 декабря 2019 154 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Возвращаясь к клоаке ВШЭ.
Дизайнер Артемий Лебедев обнаружил чудесную книгу, представляющую из себя сборник статей ученого Зелинского, предисловие к которой написал яркий представитель клоаки ВШЭ Гусейнов.
Из всей книги "перу" Гусейнова принадлежит 24 страницы, что не мешает автору столь ярко представлять себя на обложке.
А если смотреть на корешок, то и вовсе можно подумать, что это книга Гусейнова.
И на первой странице тоже, можно найти прекрасное.
Отличный способ "научной" деятельности – написать предисловие для чужой книги и потом выдавать за свою. Хорошо хоть мелким шрифтом на обложке не забыли упомянуть настоящего автора.
Предвижу оправдания – Гусейнов не виноват, это издательство восхищенное его талантами, решило сделать его главным автором, вместо какого-то Зелинского.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5492115.html
И что?
Это СОВЕТСКИЕ традиции.
Так стали академиками ВСЕ крвсно-коричневые из РАН.
Артемий малаца! Падловил падлу. А вот хохол — нет. Это не совецкая традицея. И ты об этом знаешь.