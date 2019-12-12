Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Компания будет платить акционерам до 50% чистой прибыли по МСФО

Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания. Ее предстоит утвердить на совете директоров, дата которого пока неизвестна. Предполагается, что он пройдет в конце декабря. Если документ будет принят без принципиальных изменений, «Газпром» уже в следующем году начнет рассчитывать дивидендные выплаты исходя из финансовых показателей компании по МСФО. Концепция нового документа предполагает «выход на целевой уровень [дивидендных выплат в размере до] 50% чистой прибыли группы «Газпром» по МСФО» с учетом корректировок на неденежные статьи, сообщалось ранее. Перечень корректировок базы расчета дивидендов будет исчерпывающим, говорил замначальника департамента финансово-экономического департамента компании Алексей Фиников в конце ноября. Выходить на выплату 50% чистой прибыли «Газпром» будет в течение нескольких лет. «Какими шагами это будет достигнуто – решит правление», – сказал Фиников.

«Новая дивидендная политика «Газпрома» – это важный шаг навстречу акционерам и инвесторам, – цитирует компания предправления Алексея Миллера. – Уверен, акции компании, обладающие серьезным потенциалом для роста, станут еще более интересным активом для финансовых вложений». Рост дивидендов «Газпрома» планируется сделать равномерным, сообщила сегодня компания. В 2020 г. «Газпром» рассчитывает выплатить акционерам 30% от скорректированной чистой прибыли по МСФО (за 2019 г.), в 2021 г. – 40%, в 2022 г. – 50%. Если показатель скорректированного чистого долга к EBITDA по итогам года превысит 2,5, совет директоров может принять решение об уменьшении рекомендованного размера дивидендов, чтобы сохранить долговую нагрузку на комфортном для компании уровне, предупреждает компания.

Планы изменить подход к определению размера дивидендов «Газпром» впервые подтвердил в мае. Компания ставит себе задачей утвердить новый документ до конца этого года, с тем чтобы его можно было использовать для расчета выплат акционерам уже по итогам 2019 г., говорил тогда зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

Новая дивидендная политика должна быть «такого качества, чтобы инвесторы сами могли рассчитывать ожидаемые доходы по акциям», говорил топ-менеджер: «Тем самым мы планируем делиться нашими достижениями как с мажоритарными, так и с миноритарными акционерами. И делать их достаточно прозрачными, чтобы и без нас могли посчитать заранее».

Действующая дивидендная политика «Газпрома» принята в 2010 г. Она предусматривает, что на дивиденды может быть направлено от 17,5 до 35% чистой прибыли по РСБУ, но фактически механизм их расчета непрозрачен. Единственными ориентиром для инвесторов на протяжении нескольких лет оставался абсолютный размер дивидендных выплат и заявления топ-менеджмента. В конце 2017 г., например, Миллер сообщал, что вне зависимости от капитальных затрат компания планирует «сохранять сбалансированную дивидендную политику», поддерживая размер выплат на уровне около 190 млрд руб. в год.

Изменить подход госкомпаний (государство контролирует 50,2% «Газпрома». – «Ведомости») к выплате дивидендов правительство пытается несколько лет. В 2017 г. эта идея была публично поддержана президентом России Владимиром Путиным. Однако газовый холдинг раз за разом становился исключением из правила. В 2016, 2017 и 2018 гг. компания выплачивала около 190 млрд руб. дивидендов, что было эквивалентно 24%, 20% и 27% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год соответственно.

Неготовность повышать эту планку «Газпром» каждый раз объяснял большой инвестиционной программой. Два года подряд, в 2017 и 2018 гг., государство поднимало в последнем квартале налог на добычу полезных ископаемых для компании, что позволяло компенсировать недополученные бюджетом доходы. В апреле 2019 г. правление компании вопреки всем ожиданиям пересмотрело свою же рекомендацию по дивидендам, предложив увеличить их в 1,5 раз. «Газпром» утвердил размер выплат акционерам в размере 393,2 млрд руб., что стало максимальным значением за всю историю компании. В новой дивидендной политике выплаты в принципе не будут привязаны ни к абсолютным значениям прошлого года, ни к инвестпрограмме.

За два часа с момента открытия сегодняшних торгов на Московской бирже стоимость акций «Газпрома» к выросла до 252,8 руб. (+2%). Распространенное позднее сообщение об решении правления по новой дивидендной политике существенного влияния на их котировки пока не оказало.

«Принятие четкой дивидендной политики на фоне хаотичных выплат в прошлые годы достаточно важный разворот к инвесторам и шаг к превращению «Газпрома» в полноценную публичную компанию», – говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. При этом базовые принципы новой дивидендной политики уже были известны рынку и сенсацией, способной вызвать серьезный рост акций, не станут, считает аналитик.

Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/12/12/818558-pravlenie-gazproma?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews