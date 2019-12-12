Пожар на авианосце “Адмирал Кузнецов”
13:19. 12 декабря 2019 299 просмотров 9 коммент. Опубликовал: feedmatic
На авианосце "Адмирал Кузнецов", который проходит ремонт и модернизацию в Мурманске, вспыхнул пожар.
Возгорание произошло в одном из внутренних помещений корабля из-за возгарания силовых кабелей во время проведения сварочных работ.
На текущий момент сообщается о 6 пострадавших (в основном – отравление угарным газом), а также об 1 или 2 пропавших рабочих.
Пожар пока не потушили. Площадь возгорания 600 квадратных метров.
Ущерб планируют оценить после того, как потушат пожар.
Разумеется, это так или иначе скажется на сроках завершения ремонта, даже если не рассматривать более серьезных последствий.
В "Звездочке" оценивают ситуации достаточно оптимистично:
При проведении огневых работ в первом энергооотсеке крейсера, в трюме отсека произошло возгорание. В настоящее время в ликвидации этого возгорания заняты пожарные расчеты. Все наши работники с корабля выведены. По нашим сведениям на текущий момент пострадавших нет. Но мы эту информацию еще уточняем. В настоящий момент «Кузнецов» разобран практически весь, с него выгружено четыре пятых всего оборудования. Основной объем оборудования отправлен в ремонт. Корабль и сам находится на ремонте, так что мы даже не предполагаем, что в связи с этим возгоранием, кораблю будет причинен какой-то серьезный ущерб. Причем, подчеркиваю, в данном случае абсолютно неуместно использовать термин «пожар». Это всего лишь именно возгорание.
UPD: На 13-30 сообщено, что пожар был локализован.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5492471.html
Билят когда уж они прикончат этот корабль,спихнут потом задешево китайцам.
Спихнули твои земляки ))
Ты опять попутал что теба надо притворяться Нежитомирцем ))
И тебе не кашлять обизян,кто тихоокеанский флот распродал в курсе?
Таджики наверное сваривали
“У “Адмирала Кузнецова”, возможно, последний день в его многострадальной истории. Точнее, точка. Сегодня на нем очередное (четвертое за историю) возгорание. 10 человек пострадали. Профессиональные моряки, ведущие профильный телеграм-канал уже весьма горько сыронизировали:
“Очаг пожара локализован в пределах корпуса корабля”,
или как правильно дешифровать информацию департамента массовых галлюцинаций.
“Задымление” – сильный пожар
“Возгорание” – очень сильный пожар
“Очаг пожара локализован” – горит, и пока не тушится
“Получили неопасные для жизни травмы” – до госпиталя довезли живых
“Произведена эвакуация” – кто смог, тот убежал
“Боеприпасов и вооружения нет” – черт его знает, что там догорает.”
Штаб по ликвидации пожара принял решении о затоплении горящего отсека. В другом профильном канале новость комментируют так – “Это конец”.
Может, и правда, лучше так, чем тихо сгнить у стенки.”
https://el-murid.livejournal.com/
Ну Вы на Украине можете праздновать ПОБЕДУ.
Уряяяяя
Вы потопили русский авианосец ))
Обизян,я к хохляндии отношения не имею,хотя бандерлоги меня официально во враги и записали на “миротворце”.т.ч. мимо.
Так я не пойму, Путин виноват или нет?
Это с какой стороны посмотреть.