Пожар на авианосце “Адмирал Кузнецов”

На авианосце "Адмирал Кузнецов", который проходит ремонт и модернизацию в Мурманске, вспыхнул пожар.Возгорание произошло в одном из внутренних помещений корабля из-за возгарания силовых кабелей во время проведения сварочных работ.На текущий момент сообщается о 6 пострадавших (в основном – отравление угарным газом), а также об 1 или 2 пропавших рабочих.Пожар пока не потушили. Площадь возгорания 600 квадратных метров.Ущерб планируют оценить после того, как потушат пожар.Разумеется, это так или иначе скажется на сроках завершения ремонта, даже если не рассматривать более серьезных последствий.В "Звездочке" оценивают ситуации достаточно оптимистично:UPD: На 13-30 сообщено, что пожар был локализован.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5492471.html