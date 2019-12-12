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Меркель обвинили в капитуляции перед США

08:58. 12 декабря 2019 99 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Ситуация вокруг газопровода «Северный поток – 2» свидетельствует о капитуляции Германии перед США, заявил официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.

Он заявил, что «попытки торпедировать» такой важный для Германии проект должны были заставить кабмин и канцлера Германии Ангелу Меркель «немедленно закричать: «Нет, так не пойдет!».

Как отметил Котре, еще в 2018 году Меркель «четко дала понять», что газопровод является экономическим проектом, касающимся только Германии и России, теперь же Берлин капитулировал под давлением США, которые захотели «связать «Северный поток–2» с дестабилизированной ими же Украиной», передает РИА «Новости».

Представитель фракции подчеркнул, что стабильность Украины никак не связана «с другими экономическими проектами».

В АдГ заявили, что правительство Меркель не может не то что «отстаивать», но даже просто «представлять интересы Германии».

Напомним, Меркель заявляет о необходимости сохранить украинский транзит газа при «Северном потоке – 2».

Антон Антонов

Источник: http://voicesevas.ru/news/48798-merkel-obvinili-v-kapitulyacii-pered-ssha.html

Метки: новости / в мире

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