Колониальная конституция Российской Федерации



Этот странный документ нашего смутного прошлого продолжает тормозить развитие нашей страны. И большинство населения России стало воспринимать действующую либеральную Конституцию как устаревшую.

Две трети граждан России за пересмотр Конституции

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) недавно провёл опрос об отношении граждан РФ к Конституции. Был задан вопрос: «Следует или не следует, по вашему мнению, сегодня пересматривать Конституцию, вносить в неё поправки?»

Две трети (68%) ответили на него положительно. Наблюдается ежегодный рост выступающих за пересмотр Конституции. В 2018 году их было 66%, а в 2013-м – 44%.

Одновременно сокращается число выступающих против внесения в Конституцию какой-либо правки. В 2013 году таких было 25%, в 2018-м – 20%, а в 2019-м – только 17%.

Большинство (47%) опрошенных считает, что Конституция «не определяет жизнь нашей страны», что «это чисто формальный документ». В старших стратах населения, от 46 и старше 60 лет, таких 54%.

Такие же проценты (53-54%) видны среди этих возрастных групп и в ответах на вопрос: «Как вы считаете, Конституция помогает или не помогает рядовым гражданам, таким людям, как вы, защищать свои права?» Большинство не видит реальной помощи от действующей Конституции при защите своих прав. То есть считает Конституцию законом не прямого действия, а формальным и декларативным документом.

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Интересным фактом является и критичное отношение к Конституции женщин. За внесение сегодня различных поправок в Конституцию выступило 71% женщин и 63% мужчин. При большом количестве воздержавшихся у женщин 14%, у мужчин 15%.

За оставление Конституции в её сегодняшнем виде выступило меньшинство.

Пора принимать ответственные решения.

Современная Конституция отдаёт суверенитет международному законодательству

Со времени принятия Конституции в 1993 году Россия сильно изменилась. И ряд важнейших статей Основного закона сегодня уже не соответствует реалиям нашей государственности и настроениям наших граждан.

Например, пункт 4 статьи 15: «Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

Эта статья отдаёт большую часть национального суверенитета внешнему международному законодательству, признавая его верховенство по отношению к национальному законодательству. Это абсолютно недопустимо для независимого государства.

Или прямо вредная статья 76, в пункте 6 утверждающая, что «в случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным в соответствии с частью четвёртой настоящей статьи, действует нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации».

Это явно конфедеративная норма. Конституция признаёт верховенство субъекта Федерации в спорах с Федерацией, в том числе и отрицает право федеральной власти изменять территорию субъектов.

При этом, как правильно пишет глава Конституционного суда Валерий Зорькин, «права меньшинств могут быть защищены в той мере, в какой большинство с этим согласно. Нельзя навязывать всему обществу законодательную нормативность, отрицающую или ставящую под сомнение базовые ценности общего блага, разделяемые большинством населения страны».

Но в тексте самой Конституции нет понятия «большинство» или «русский народ». Есть только понятие «национальные меньшинства».

Не менее ужасна и статья 12, где декларируется, что «органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти». Здесь либеральная Конституция закладывает противостояние между административной вертикалью власти и местным самоуправлением, создавая альтернативную власть на местах. Это дистиллированный, антигосударственный и абсолютно неработающий либерализм.

Странна и статья 62: «1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод».

Конституционная статья вводит некую «мультипатриотичность», разрешая отдельным людям быть гражданами нескольких государств и иметь несколько патриотизмов. Статистика говорит, что таких «мультиграждан» у нас около 900 тысяч. И многие из них занимают ответственные посты на государственной службе. В отношении остальных 145 млн такое гражданское «многожёнство» является оскорбительным и весьма опасным.

В связи с этим вспоминаются слова покойного Бжезинского: «Я не вижу ни одного случая, в котором Россия могла бы прибегнуть к своему ядерному потенциалу, пока в американских банках лежит $500 млрд, принадлежащих российской элите. Вы ещё разберитесь, чья это элита – ваша или уже наша» (https://forbes.kz/blogs/blogsid_18963). Это было сказано в 2013 году.

Сколько сейчас денег нашей элиты за границей? Эту проблему не решить при политике «мультипатриотичности». На госслужбе России не должны состоять люди, имеющие иностранное гражданство.

Необходимые изменения в Конституции

Рано или поздно Конституцию обязательно изменят. Лучше раньше. Важные дела надо делать вовремя.

Наше государство законодательно должно стать исторически преемственным единством. Россия уже давно основана нашими предками и утверждена всенародными жертвами. Тысячелетняя история страны должна быть обозначена в преамбуле нового текста Конституции.

Любое общество создаётся сознанием его членов. Оно есть живое сознание нации или социальный организм идей. Именно поэтому государство должно иметь развитое гражданское мировоззрение. Нужно убрать запрет на государственную идеологию.

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Основной закон (Конституция) страны должен отображать базовые национальные мировоззренческие установки:

1. Необходимо юридически закрепить в законодательстве национальное стремление объединить все разделённые части Русского мира в единое государство. Раскол русского народа должен быть преодолён сначала идейно, законодательно.

В Конституции это общенациональное желание может быть закреплено, как это было сделано, например, в Основном законе ФРГ после разделения немецкого народа. Статья 23 гарантировала всем немецким землям право вхождения в состав объединённой Германии и распространение действия Основного закона на остальные земли Германии.

В нашей Конституции должно быть записано такое же потенциальное право для всех русских земель войти в состав России. Необходима конституционная констатация, что общий Основной закон «в остальных частях объединённой России вступит в силу после их присоединения».

2. Нужно юридически убрать все препятствия перед первенствующим и господствующим положением русского языка в государстве. Русский язык есть язык общегосударственный и обязателен в армии, во флоте и во всех государственных и общественных установлениях. Необходимо также законодательно определить статус кириллического алфавита как государственного и обязательного для употребления в русском и других языках нашего государства.

3. Необходимо юридически защитить семью и поставить её под особое покровительство государства. Нужно внести в законодательство формулировку, что «брак может быть заключаем исключительно между одним мужчиной и одной женщиной». И в будущем стремиться к конституционному запрету убийства младенцев (аборт) во чреве матери. Ввести запрет на подписание любых международных договоров, в которых бы содержались пункты антисемейной направленности.

Новая Конституция не должна быть либеральной, она должна стать документом страны, видящей своё будущее на исторических путях своего имперского величия.