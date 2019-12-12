Когнитивный диссонанс в действии

Я уже описывал это обстоятельство, но поскольку где-то начиная с начала предыдущей недели (точнее, с саммита НАТО) ощущение стало особенно сильным, считаю полезным вернуться к теме. Суть описываемого явления очень простая: вся управленческая верхушка Запада (что чисто экономическая, что политическая) впала в состояние тяжёлого когнитивного диссонанса, очень похожего на тот, в котором пребывали советские функционеры в 1988-90 гг.

Они продолжают выполнять свои функции (например, атака на Россию за, якобы, совершённое в Германии убийство), они выстраивают какие-то комбинации (с газом и Украиной, например), они пытаются что-то спасти, какие-то процессы запустить, но, в общем и целом, делают это не просто неубедительно, но и с какой-то безнадёжностью в глазах.

Ну, действительно, посмотрим на саммит НАТО. Эта организация создавалась как форпост США в Западной Европе. Это не Евросоюз, она априори находится под контролем США, именно им принадлежит последнее слово. И вот на саммите, юбилейном саммите этой организации, президент США сбегает с главной пресс-конференции и вообще, с заключительных торжественных мероприятий. Понятное дело, что после такого демарша говорить об успехах и повышении авторитета не приходится.

И, самое главное, что говорить людям? Как объяснять такие коллизии? Трампу уже НАТО не интересно? А тогда кому оно интересно? И зачем в условиях кризиса и падения уровня жизни населения выделили дополнительные 130 миллиардов? Для войны с Россией? Про которую Трамп сказал, что с ней нужно дружить? Тут поневоле ум за разум заедет.

А с чеченцем, убитым в Берлине? Ну вспомните Скрипаля! Вся пресса Запада дружно начала вопить про «химические атаки» в центре «свободной Европы», про агрессию и чуть ли не войну, сотни высланных депутатов (чуть не написал «сто тысяч одних курьеров! »). Санкции, исследования… С Литвиненко тоже было похоже, хотя и там всё было шито белыми нитками. А сейчас?

А сейчас подкрепили всю историю только «базой в Альпах». Хиловато придумано, право слово, да и ресурс использован не весь. Где вопли фрау Меркель с ритуальным биением себя в грудь? Где высланные с Мальты, Болгарии и Словении российские дипломаты? Наконец, где многочисленные тайные базы России на островах арктической Канады? Или, может быть, в результате ссоры Трампа и Трюдо, в Канаде теперь не ищут российский «след»?

Нет, конечно, причина скандала с чеченцем, в общем, понятна, встреча в «Нормандском» формате, которая США вовсе не так интересна. Чтобы не сказать, что они выступают в этом споре не на украинской стороне (а ведь предупреждали хохлов, что добром дружба с Клинтонами не закончится!). Но, тем не менее, нельзя так профанировать серьёзные провокации, люди же смотрят и, в общем, недоумевают. В частности, они очень-очень хотят понять, в чём проблема: то ли Россия не совсем так «виновата», как в деле Скрипалей, то ли со Скрипалями сильно переборщили и теперь нужно отматывать дело назад, а не очень понятно как и, главное, кто это будет делать.

Вот в этом, собственно, и есть главная причина ошарашенного поведения либеральных (а есть в Евросоюзе другие?) чиновников. Они-то отлично знают, где они врали, где воровали (к слову, мы, тут по сравнению с ними чистые дети), где фальсифицировали документы и свидетельские показания (это Скрипаля можно было устранить довольно безболезненно, хотя до конца это ещё не очевидно, а с остальными делами как, чисто внутренними?). И они совершенно не хотят, чтобы разбираться со всеми этими делами пришли чужие…

А они придут. Поскольку кризис продолжается, уровень жизни народа падает, то, рано или поздно, придут другие функционеры (как это было у нас в 1991 году). И они встанут перед двумя важными вопросами: как сделать так, чтобы всю ответственность за предыдущие безобразия переложить на тех, кто уходит и как сделать так, чтобы никто не тыкал пальцем в них, когда они тоже будут немножко уносить бюджетных средств «в семью».

В Чехословакии эти же либеральные ребята предложили сделать закон о люстрациях. Точнее, предложили везде, но реализовали в ГДР и Чехии. Может ещё где, но я уже не помню. И проблема решилась автоматически, старых коммунистов нигде нет, воруй, не хочу. У нас, кстати, эти старые коммунисты много крови попортили либерал-демократам и «молодым реформаторам», всё время тыкая их носом в разного рода неблаговидные поступки. Так что либеральные функционеры очень хорошо понимают, что будет, если они ситуацию не удержат. Будет для них очень плохо, небольшая пенсия без льгот и добавок станет счастьем. Потому что многие не просто лишатся всего, но и просто сядут в тюрьму. Более того, не могут не сесть, во имя благополучия нового, не замаранного в связях с финансистами, поколения.

И такого никто из них не хочет. А их много, это весь чиновный аппарат Западной Европы, не забываем и аппарат пропагандистский, который, в общем, тоже на жаловании (никто же в здравом уме не читает тот бред, который они пишут). Они даже могут считать, что большая их часть не пострадает — но никто не даст гарантии, что не пострадает конкретный персонаж. И поэтому нужно продолжать тянуть уже безнадёжно устаревшую лямку, в надежде на чудо. Ну и, поглубже зарывать ранее унесённое в норку, вдруг что удастся сохранить…

Но согласования уже нет, поскольку говорить вслух со старыми друзьями опасно, своя рубашка ближе к телу. Да и выполнять прямые приказы начальства нужно осторожно, не провоцируя ситуацию и не демонстрируя свою близость к скоро станущему «кровавым» либеральному режиму. Или у кого-то есть иллюзии? Вот у меня их нет, какую-нибудь «делиберализацию» они точно устроят. А как иначе, если на «новой Ялте» будут заседать державы-победительницы финансового (то есть по идеологии — либерального) глобализма?

Нет, всё будет очень интересно и процесс только начался. А кто хочет почувствовать его получше — поищите старые, 89-90 года выпуски программы «Время», посмотрите их (на канале «Ностальгия» они были точно), и прикиньте на современную ситуацию. Будет очень познавательно!

Источник: https://nstarikov.ru/kognitivnyj-dissonans-v-dejstvii-111303