Клуб забытых капитанов. Русские исследователи, о которых вы вряд ли помните

Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский

Василий Прончищев

Георгий Седов

Яков Санников

Если спросить россиян, чем знаменит Иван Федорович Крузенштерн, то большинство, скорее всего, вспомнят, что так назывался пароход, на котором плавала бабушка кота Матроскина.Так уж сложилось, что о Джеймсе Куке и Христофоре Колумбе в нашей стране знают больше, чем об отечественных путешественниках.Из россиян, пожалуй, вспомнят, благодаря школьной программе, Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, открывших Антарктиду. Николая Николаевича Миклухо-Маклая помнят из-за экспедиций в края экзотических для наших северных широт папуасов. Николай Михайлович Пржевальский остался в памяти россиян XXI века только благодаря одноименной лошади.Между тем, выдающихся русских путешественников — десятки и сотни. Какой же след в истории оставили те, о чьих подвигах сегодня вспоминают нечасто?Иван Федорович Крузенштерн, который при рождении носил имя Адам Иоганн фон Крузенштерн — русский Магеллан.Боевой морской офицер, отличившийся в нескольких сражениях, после стажировки в Великобритании предложил проект первой русской кругосветной экспедиции. Император Павел I отверг идею, однако сменивший его Александр I пересмотрел это решение и дал «добро» на кругосветное плавание.Экспедиция на кораблях «Надежда» и «Нева» стартовала из Кронштадта 26 июля 1803 года. Изначально руководителей у похода было двое — Крузенштерн и Николай Резанов, имя которого сегодня хорошо известно благодаря рок-опере «Юнона и Авось». Резанов получил от императора дипломатические полномочия, однако его миссия не слишком вязалась с планами Крузенштерна. В результате первая часть экспедиции превратилась в бесконечный конфликт между Крузенштерном и Резановым. Тем не менее, на борту «Надежды» Резанов добрался до Японии, где в течение полугода выполнял дипломатическую миссию. После этого корабль вернулся в российский Петропавловск, и участие Резанова в кругосветной экспедиции было завершено.Еще одним фактическим руководителем экспедиции был капитан шлюпа «Нева» Юрий Лисянский. Он открыл один из островов Гавайев, который ныне носит его имя, а также оставил первое подробное описание Гавайских островов.Кругосветная экспедиция Крузенштерна, в ходе которой русские моряки побывали на Канарах, в Бразилии, на острове Пасхи, на Гавайях, Аляске, в Японии, Китае, открыла целую эпоху больших русских экспедиций. Будущий первооткрыватель Антарктиды Фаддей Беллинсгаузен участвовал в экспедиции Крузенштерна и Лисянского в качестве офицера.В 1733-1743 годах в России осуществлялась Великая Северная экспедиция, целью которой было поставлено исследование севера России от Печоры до Чукотки и составление его географического, геологического, ботанического, зоологического и этнографического описания.Выполнение этой задачи было возложено на несколько отрядов, каждый из которых представлял собой отдельную экспедицию.Ленско-Енисейский отряд возглавил лейтенант Василий Прончищев. Экспедиции предстояло исследовать побережье Северного Ледовитого океана от устья Лены до устья Енисея.Участницей экспедиции стала и молодая жена лейтенанта Татьяна Прончищева. Случай по тем временам уникальный — женщин в состав подобных экспедиций не брали. Но Татьяна решила не расставаться с супругом.Экспедиция Прончищева была первой, которая составила точную карту русла реки Лена от Якутска до устья, а также карту побережья моря Лаптевых от дельты Лены до залива Фаддея. Общая длина описанной Прончищевым береговой линии составила около 500 километров.Вернуться из этого путешествия супругам было не суждено. В конце августа 1736 года лейтенант Прончищев умер. Многие годы считалось, что его погубила цинга, однако проведенная в 1999 году экспедиция, в ходе которой была вскрыта могила путешественника, достоверно установила, что Василий Прончищев умер от синдрома жировой эмболии вследствие открытого перелома большой берцовой кости левой ноги.Татьяна пережила мужа всего на 14 дней. Считается, что причиной смерти стала пневмония.Завершила свой поход экспедиция под командованием штурмана Семена Челюскина.Сегодня могила супругов Прончищевых находится рядом с якутским поселением Усть-Оленек.В 1912 году старший лейтенант русского флота Георгий Седов выступил с инициативой организовать первую отечественную экспедицию к Северному полюсу. Несмотря на то, что к тому времени Северный полюс уже был покорен экспедициями Фредерика Кука и Роберта Пири, Седов полагал необходимым опередить норвежцев во главе Руалем Амундсеном.Несмотря на то, что за плечами Седова был опыт нескольких полярных экспедиций, ряд исследователей полагают, что его затея изначально выглядела авантюрной. Он отвел себе крайне мало времени на подготовку, что привело в итоге к фатальным проблемам. Суда экспедиции были плохо отремонтированы, продовольствие оказалось некачественным, а вместо части подготовленных ездовых собак путешественникам подсунули дворняг, отловленных в Архангельске.Несмотря на колоссальные проблемы, после двух зимовок Седов в феврале 1914 года решил двинуться к Северному полюсу из бухты Тихой на Земле Франца-Иосифа. К тому времени начальник экспедиции был тяжело болен цингой, и стремительно терял силы. 20 февраля он умер среди льдов у острова Рудольфа. Его спутники похоронили командира и повернули назад. Пес Фрам предпочел разделить участь хозяина, оставшись на могиле Седова.Уцелевшие члены экспедиции Седова сумели вернуться домой в августе 1914 года.В 1937 году в районе Северного полюса начала работу первая научно-исследовательская дрейфующая станция «Северный полюс-1» под руководством Ивана Папанина. Впрочем, считать ее участников первыми нашими соотечественниками, достигшими полюса, можно с небольшой натяжкой — станция начала работу в 30 км от точки полюса. 23 апреля 1948 года в точке Северного полюса высадились участники советской Высокоширотной воздушной экспедиции «Север-2» под руководством начальника Главсевморпути Александра Кузнецова и в составе Павла Гордиенко, Павла Сенько, Михаила Сомова, Михаила Острекина и других. Эти полярники исполнили мечту Седова о «русском полюсе».Купец-зверопромышленник и полярный исследователь Яков Санников является автором самой большой русской географической загадки, известной как «Земля Санникова».В начале XIX века Яков Санников исследовал и описал входящие в архипелаг Новосибирских островов остров Столбовой и полуостров Фадеевский. Он принимал участие в экспедиции исследователя севера Сибири Матвея Геденштрома.В 1810 году Санников заявил, что к северу от Новосибирских островов существует «обширная земля», очертания которой он сам видел в одной из своих экспедиций. При этом исследователь обратил внимание, что в том направлении летят гуси. Этим птицам нужна была земля, причем достаточно теплая, и Санников заключил, что некий остров в том направлении действительно существует. Самому Якову Санникову достичь гипотетической земли, названной его именем, так и не удалось. Но другие исследователи, верившие в реальность «Земли Санникова», продолжали ее поиски более столетия.Лишь к 1940-м годам благодаря новым возможностям техники было доказано — Земли Санникова не существует. Впрочем, возможно, путешественник действительно видел некую землю. Но в действительности речь могла идти об ископаемом льду, на который был нанесен слой грунта. Со временем лед растаял и Земля Санникова исчезла.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9521531.html