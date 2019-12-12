Исследователи считают, что храм «Ангкор Ват» в Камбодже построила технически развитая цивилизация

Гигантский храмовый комплекс Ангкор Ват находится в Камбодже недалеко от современного города Сиемреап. По официальной версии, он был построен в честь бога Вишну во время правления кхмерского короля Сурьявармана II (первая половина XII века). Обнаруженный археологами в 1860 году, этот храм в настоящее время входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь поражает исключительно все, начиная от размеров храмового комплекса (200 гектаров площади) и его монументальной красоты и заканчивая тем фактом, что такое грандиозное каменное великолепие было возведено всего за сорок лет.

Фото из открытых источников

Дело в том, что на это масштабное строительство ушло 5 миллионов тонн песчаника, который добывался в 40 километрах отсюда. Для того чтобы его получить, перевезти, разрезать на блоки, отшлифовать до уровня полированного мрамора и затем осуществить бесшовную укладку, нужны были по меньшей мере проектный институт, металлургическая и машиностроительная промышленность (камнерезные машины, тягачи, краны, погрузчики), не говоря уже об уникальной технологии самой укладки, которая не по плечу современным строителям. Даже с использованием техники XXI века и бетонного раствора (а не ювелирной подгонки плит) для этого потребовались бы столетия, а ведь ни о какой промышленной индустрии в королевстве Сурьявармана II не упоминается…

Фото из открытых источников

Более того, все поверхности храмового комплекса (а это квадратные километры) покрыты тончайшей барельефной резьбой, изображающей всевозможные сцены. Причем, как установлено, она появилась уже после возведения стен, колонн, перемычек и так далее. То есть камнерезы не имели права на ошибку, ведь иначе пришлось бы разбирать, к примеру, полстены. На такое не согласился бы ни один нынешний архитектор!..

Фото из открытых источников

Далее, считается, что каменные блоки выламывались из скалы ломами, перевозились на лодках, шлифовались путем притирания камня к камню и поднимались по земляной насыпи с помощью бревен и силовой тяги слонов. Земля же под фундамент утрамбовывалась до степени монолита едва ли не палками. Даже школьнику понятно, что это абсурд. Попробуйте притереть друг к другу до идеально гладкой поверхности даже два небольших камня, и вы поймете, что это невозможно. А где в то время взяли столько металлических ломов (ведь мартеновских печей и литейного производства не было) для того, чтобы выломать миллионы тонн песчаника? А при помощи чего, наконец, удалось собрать из отдельных блоков такой колоссальный комплекс?

Фото из открытых источников

Уточним, что храм Ангкор Ват был построен не для посещения верующих, в него допускались лишь высшие служители культа. Напрашивается вывод, что он возведен для богов и, видимо, их же усилиями. Потому что только участием в этом строительстве неких высших сил (скорее всего, инопланетян или представителей более развитой земной цивилизации) и можно объяснить фантастические технологии, которые здесь использовались. Именно это позволило воздвигнуть исполинский храмовый комплекс (смотрите подробнее видео об этом) во всем его величии и красоте в сроки, которые современным строителям кажутся немыслимыми.

Фото из открытых источников

Непонятным пока остается главное: для чего был возведен храм? Для того чтобы местное население поклонялось всемогущим богам или же здесь осуществлялось обучение жрецов, призванных нести сакральные знания грядущим поколениям? Либо это просто архитектурное послание землянам будущего (то есть нам с вами) – послание, над которым не властны столетия, – загадка и одновременно ключ к пониманию истинной истории Земли?