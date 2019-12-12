Игры Матвиенко, Чайка и грибы, Преображение Поклонской // Галопом по Европам #127

В этом выпуске:

- Матвиенко предложила организовать в России альтернативные олимпийские игры;

- Из бюджета в этом году не смогли потратить триллион;

- В Тамбовской области работники Моршанской мануфактуры уже три месяца не получают зарплату;

- На празднование нового года средняя российская семья потратит 19,5 тысяч рублей;

- Интернет-шоппинг накрывают колпаком;

- Чайка-младший отказался от грибов ради мусора. Сын генпрокурора продал свою долю в компании



«Агро-регион»;

- Томские учёные научились диагностировать шизофрению на ранних стадиях;

- Россия вошла в тройку стран с самым мощным военно-морским флотом;

- Сенат США одобрил законопроект о признании России спонсором терроризма;

- Младший Трамп застрелил на охоте в Монголии редкого горного барана-архара;

- В Великобритании – досрочные парламентские выборы, на которых должно-таки решиться, выходит ли



страна из Евросоюза;

- Ватикан затыкает дыры в бюджете пожертвованиями для бедных;

- Около 700 журналистов со всего мира подписали открытое письмо в поддержку основателя Викиликс



Ассанжа.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rCPsL2361aE