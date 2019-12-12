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Боксеры отечественной сборной отказались ехать на Олимпиаду в Токио без национального флага

10:07. 12 декабря 2019 160 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

МОСКВА, 11 декабря — РИА Новости. Боксеры отечественной сборной отказались ехать на Олимпиаду в Токио без национального флага, заявил РИА Новости генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) объявил об отстранении российских атлетов от участия в крупных международных спортивных соревнованиях.

В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только "чистых" спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны. Также Россия на четыре года лишится права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

"Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения. <…> Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии", — сказал Кремлев.


Ранее сообщалось, что страна подаст заявку на проведение чемпионата Европы по боксу 2021 года в Челябинске и Кубка мира в 2020 году.

"Думаю, нужно выйти на какое-то соглашение с WADA, чтобы и Кубок мира, и чемпионат Европы провести в России. Я много раз говорил, что Россия является великой спортивной державой, все турниры на территории нашей страны проводятся на самом высочайшем уровне. Такую планку мало кто выдерживает", — добавил Кремлев.

Он выразил мнение, что допинг не проблема России, а проблема всего мирового спорта, и обвинять нужно не страну, а "кого-то конкретно, либо конкретную федерацию".


Василий Конов — мл.


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4785564.html

Метки: Европа, ои, отечество, Россия, символ, Япония

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 4304 3214
    Oleg 12 декабря 2019 в 10:22

    “Боксеры …” где буква “ё”? Пишите правильно будет и флаг и гимн )

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  • 191 171
    Coboclo 12 декабря 2019 в 11:14

    Настоящие мужики! Вот с кого надо брать пример!

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  • 11866 1080
    ХОХОЛ 12 декабря 2019 в 12:19

    Они и с флагом не сильно стремились на олимпиады.
    Им-бы в ПРОФИ прорваться а олимпиада в этом не помошник.
    Не удивлюсь если и самбисты-дзюдоисты не поедут.
    Им пример ХАБИБ…
    Он ирландца ПОРВАЛ без гимна..
    И сразу стал миллионером.
    Или ГЛАВА Калмыкии Бату Хасиков.
    Тоже без гимна ВСЕХ порвал.
    Или Виталий Минаков зам.заг.собрания Брянска и выступает.
    И ГИМН ему не нужен

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