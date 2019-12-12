В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) объявил об отстранении российских атлетов от участия в крупных международных спортивных соревнованиях. В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только "чистых" спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны. Также Россия на четыре года лишится права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

МОСКВА, 11 декабря — РИА Новости . Боксеры отечественной сборной отказались ехать на Олимпиаду в Токио без национального флага, заявил РИА Новости генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.



Ранее сообщалось, что страна подаст заявку на проведение чемпионата Европы по боксу 2021 года в Челябинске и Кубка мира в 2020 году.

"Думаю, нужно выйти на какое-то соглашение с WADA, чтобы и Кубок мира, и чемпионат Европы провести в России. Я много раз говорил, что Россия является великой спортивной державой, все турниры на территории нашей страны проводятся на самом высочайшем уровне. Такую планку мало кто выдерживает", — добавил Кремлев.

Он выразил мнение, что допинг не проблема России, а проблема всего мирового спорта, и обвинять нужно не страну, а "кого-то конкретно, либо конкретную федерацию".

Василий Конов — мл.



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