Боксеры отечественной сборной отказались ехать на Олимпиаду в Токио без национального флага
МОСКВА, 11 декабря — РИА Новости. Боксеры отечественной сборной отказались ехать на Олимпиаду в Токио без национального флага, заявил РИА Новости генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) объявил об отстранении российских атлетов от участия в крупных международных спортивных соревнованиях.
В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только "чистых" спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны. Также Россия на четыре года лишится права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.
"Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения. <…> Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии", — сказал Кремлев.
Ранее сообщалось, что страна подаст заявку на проведение чемпионата Европы по боксу 2021 года в Челябинске и Кубка мира в 2020 году.
"Думаю, нужно выйти на какое-то соглашение с WADA, чтобы и Кубок мира, и чемпионат Европы провести в России. Я много раз говорил, что Россия является великой спортивной державой, все турниры на территории нашей страны проводятся на самом высочайшем уровне. Такую планку мало кто выдерживает", — добавил Кремлев.
Он выразил мнение, что допинг не проблема России, а проблема всего мирового спорта, и обвинять нужно не страну, а "кого-то конкретно, либо конкретную федерацию".
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“Боксеры …” где буква “ё”? Пишите правильно будет и флаг и гимн )
Настоящие мужики! Вот с кого надо брать пример!
Прошлый раз много “патриотов” таки попёрли под белым флагом.
Посмотрим, как боксёры держат удар…
Они и с флагом не сильно стремились на олимпиады.
Им-бы в ПРОФИ прорваться а олимпиада в этом не помошник.
Не удивлюсь если и самбисты-дзюдоисты не поедут.
Им пример ХАБИБ…
Он ирландца ПОРВАЛ без гимна..
И сразу стал миллионером.
Или ГЛАВА Калмыкии Бату Хасиков.
Тоже без гимна ВСЕХ порвал.
Или Виталий Минаков зам.заг.собрания Брянска и выступает.
И ГИМН ему не нужен