Американские авиационные власти еще год назад знали, что новые лайнеры компании «Боинг» могут быть опасны

Авиационные власти в США ещё год назад знали, что новые лайнеры компании «Боинг» могут быть опасны, но ничего не сделали, чтобы остановить полеты. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на документы, которые были представлены на слушаниях в Конгрессе. Из бумаг следует, что авиарегулятор, по сути, самоустранился от сертификации нового самолета и понадеялся производителя. В итоге — две авиакатастрофы и сотни погибших.

Родные погибших в двух катастрофах лайнера «Боинг-737» МАХ принесли в Конгресс фотографии тех, кого уже не вернуть. 346 человек стали жертвами, как выясняется, целой системы просчетов и ошибок в американской авиаотрасли. Вопросы теперь не только к «Боингу», но и к авиарегулятору. Wall Street Journal выяснила: в федеральном авиационном управлении США знали, что самолет небезопасен уже после первой катастрофы.

«Внутренний анализ Федерального управления гражданской авиации показывает, что невмешательство могло приводить к катастрофе каждые два или три года».

Но власти США почему-то не посчитали выводы достаточно серьезными, чтобы немедленно приземлить самолеты. В итоге через пять месяцев произошла ещё одна катастрофа.

«Федеральное управления гражданской авиации, по сути, играло безопасностью пассажиров, и позволило 737 MAXу продолжать полеты. В управлении не знали, не могли или не хотели активизировать, регулировать и обеспечивать надлежащий надзор за «Боингом», — отметил председатель Комитета по транспорту и инфраструктуре Питер Дефазио.

Сотни тысяч документов, собранных Конгрессом, в том числе внутренняя переписка между авиауправлением и «Боингом», показали: органы надзора, по сути, самоустранились от сертификации нового самолета, передав большую часть полномочий самому авиагиганту. Даже при том, что установленная на лайнерах совершенно новая система улучшения характеристик маневренности — МКАС уже при тестировании давала сбой. Причем техники об этом знали — это понятно из опубликованной New York Times их смс-переписки.

Марк Форкнер: «Мне кажется, в симуляторе система МКАС ведет себя, как безумная. Выходит, я в основном врал регуляторам (по незнанию)».

Патрик Густавсон: «Это не ложь, никто не сказал нам, что в этом все дело».

Марк Форкнер: «Я выравниваюсь на высоте 4000 футов, 230 узлов, а самолет сопротивляется, как сумасшедший».

Техники лгали, потому что авиагиганту нужно было быстрее сертифицировать новый самолет. В итоге систему, которая работала со сбоями, даже не стали упоминать в инструкции. Пилоты возмутились этим на встрече с руководством «Боинга» после первой катастрофы.

Пилот: «Эти ребята даже не знали, что эта чертова система была установлена».

Вице-президент компании «Боинг»: «Не уверен, что если бы они знали о ней, это бы что-то изменило».

«После катастрофы в Индонезии представители «Боинг» пришли ко мне в офис и сказали, что это следствие ошибки пилота. А теперь выясняется, что у тех пилотов не было никаких шансов. У пассажиров не было шансов. Они находились в летающих гробах, потому что «Боинг» решил скрыть информацию о МКАС», — отметил сенатор от штата Коннектикут Ричард Блументаль.

Только после того как детали расследования всплыли в прессе, руководитель «Боинга» все же принес извинения родным погибших.

«От себя лично и от лица компании «Боинг» — нам очень жаль. Мы глубоко сожалеем», — сказал Деннис Мюленбург.

Авиагиганта засыпали судебными исками и родственники жертв, и авиакомпании, которые несут убытки из-за простаивания самолетов. «Боинг» планирует возобновить полеты новых лайнеров в начале следующего года, утверждая, что доработал электронную систему, и лайнер теперь безопасен. Но можно ли этому верить?

По мнению аналитиков, корпорация ещё долго не сможет преодолеть кризис доверия. В частности из-за этого, по данным американских СМИ, «Боинг-737» в этом году впервые уступил статус самого продаваемого самолета европейскому «Эйрбасу».

На обложке: Фото Jordan Tan / Shutterstock.com

Источник: https://nstarikov.ru/amerikanskie-aviacionnye-vlasti-eshhe-god-nazad-znali-chto-novye-lajnery-kompanii-boing-mogut-byt-opasny-111309