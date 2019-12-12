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1900-е. Транссиб

10:09. 12 декабря 2019 215 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Я обычно не выкладываю снимки, обезображенные логотипами, но эти очень хороши и редко встречаемые, поэтому пусть будут.

01. Порт Байкал



02. Порт Байкал

03. Порт Байкал

04. Слюдянка

05. Место не опознано

06. Место не опознано

07. Место не опознано

Источник: https://humus.livejournal.com/6980202.html

Метки: железная дорога, иркутская губерния, история, Россия, фото

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