Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год.

Такой вариант президент Украины назвал "более приемлемым".

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита "нормандской четверки".

"Этот закон есть, мы его продлим", - сказал президент.

По его словам, продлить действие закона на один год - "это нормальное предложение", поскольку неизвестно, какая ситуация будет через 5-10 лет. Зеленский также отметил, что более приемлемым вариантом станет именно продление закона. "Нам легче сейчас продлить этот документ и позже внести "формулу Штайнмайера", видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации", - пояснил он.

По словам Зеленского, закон об особом статусе Донбасса продолжит действовать как временный. Он пояснил, что существующий закон не нужно согласовывать в Трехсторонней контактной группе, где "нам могут выкручивать руки". "А этот закон уже есть, его продлим. Но он временный", - сказал Зеленский.

Действующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" действует с 18 октября 2014 года до 31 декабря 2019 года. Законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения на неподконтрольной Киеву территории Донбасса демократических выборов и вывода иностранных войск.

В коммюнике по итогам парижского саммита "нормандской четверки" говорится, что Украина согласна на постоянный особый статус для Донбасса.

Разведение войск.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что разведение сил и средств в Донбассе может занять от шести до восьми лет.

"За шесть месяцев мы развели [войска] в трех точках. Поэтому я сказал, что, если вы посчитаете 409 км линии соприкосновения, то мы [такими темпами] будем разводить 20 лет. Меня уже не будет. Поэтому мне кажется, что нам нужно решить проблему конфликта раньше. Если быстрее и большими участками, то мы можем развести за 6-8 лет", - сказал он.

Для начала, добавил Зеленский, разведение пойдет в "простых точках", исходя из интересов мирных жителей. "То есть не Счастье или Дебальцево, где мы не можем стратегически, политически... Поэтому мы говорили о трех гуманитарных точках: какой-то переход, какой-то мост, чтобы просто помочь людям", - сказал он.

По словам Зеленского, он уже сказал главнокомандующему Вооруженными силами Украины Руслану Хомчаку, что бы тот "подготовил три самые простые точки, которые помогут в гуманитарном направлении". Это будет, пояснил Зеленский, согласовываться на контактной группе в Минске. "Мы прописали, в какой срок, - до конца марта", - сказал он.