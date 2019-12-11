Зачем нужен спорт высоких спортивных достижений?

Ну да, тот самый где все кушают допинг. В котором люди бегают, прыгают так, как в кино. А то и быстрее, выше, сильнее.



В моем понимании, такой спорт нужен всему остальному человечеству в качестве примера того, что может человек. Маленький человек, тренируясь, может совершать чудеса. Великие спортсмены есть пример трудолюбия, упорства, выдержки.

Великий спортсмен просто должен прыгать так, как никто другой. Чтобы мальчишки во дворах стремились походить на него в упорстве и целеустремленности.

Больше, в моем понимании, спорт высоких достижений ни для чего не нужен.

А для чего же он есть сейчас.