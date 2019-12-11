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Зачем нужен спорт высоких спортивных достижений?

12:30. 11 декабря 2019 152 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Ну да, тот самый где все кушают допинг. В котором люди бегают, прыгают так, как в кино. А то и быстрее, выше, сильнее.


В моем понимании, такой спорт нужен всему остальному человечеству в качестве примера того, что может человек. Маленький человек, тренируясь, может совершать чудеса. Великие спортсмены есть пример трудолюбия, упорства, выдержки.

Великий спортсмен просто должен прыгать так, как никто другой. Чтобы мальчишки во дворах стремились походить на него в упорстве и целеустремленности.

Больше, в моем понимании, спорт высоких достижений ни для чего не нужен.

А для чего же он есть сейчас.


1. Это бизнес. Легальный: реклама, просмотры, медицина и прочее. И нелегальный: допинг, наркотики, коррупция спортивных чиновников и прочее.

2. Это политика. И большой международный спорт есть большая международная политика.

3. Это уничтожение и перемалывание выдающихся атлетов. А то и их прямое убийство. Возьмите к примеру растущую индустрию ММА.

4. Это лаборатория по исследованию разнообразных химических веществ. Это опыты на живых людях с их полного согласия.

5. И главное.

Это не для всех.

Даже не для всех стран. Нет у тебя денег, нет тебя и в спорте высоких достижений.

И чем дальше, тем больше не для всех.

В современом спорте, как и в современной эстраде наиболее ярко появляется антинациональная сущность этих явлений. Певцы ртом, бегуны ногами и борцы телами на определенном уровне вдруг перестают быть представителями своих стран. Они становятся "достоянием" всего мира.

И весь мир перемалывает их, съедает и берется за новых. Ибо они – просто индустрия.

Любой из них, на определенном этапе, проходит через ритуал отречения от собственных корней. Забывая о том, какая система и страна его вырастила. Многие радостно отрекаются и вливаются в стройные ряды "граждан мира". Отрекаются от национальных школ и тренеров, сделавших им имя и карьеру.

**


Усэйн Болт бегает с флагом Ямайки. И я сильно сомневаюсь, что он бы побежал в серой робе. А знаете почему?

Потому, что он с Ямайки.

И он гордится тем, что он с Ямайки. А Ямайка, бедная страна, гордится своим великолепным сыном.

И я буду гордится российскими спортсменами.

А кто эти люди в серых робах? Я их не знаю. И никто их не знает.

Почему?

Потому что их нет.



***


Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4785316.html

Метки: бизнес, здоровье, человек

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 11803 1093
    ХОХОЛ 11 декабря 2019 в 12:38

    Усэйн Болт бегает с флагом Ямайки. И я сильно сомневаюсь, что он бы побежал в серой робе. А знаете почему?

    Потому, что он с Ямайки.

    И он гордится тем, что он с Ямайки. А Ямайка, бедная страна, гордится своим великолепным сыном.
    ———-
    Если Ямиайке больше нечем гордиться кроме этого стероидного наркомана то это проблема Ямайки.
    Ведь Ямайка НЕ выигрывает ТОТАЛЬНО все олимпиады ШКОЛЬНИКОВ.
    Вот я ЗА олимпийское движение в НАУКЕ.
    И н без разницы спортсмены.
    Без НАРКОТИКОВ не победить тогда ЗАЧЕМ эти победы?

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  • 1962 1798
    Хан_Уман 11 декабря 2019 в 12:57

    Пипец мощная тётка с ракеткой!
    Да на ней пахать нужно!

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