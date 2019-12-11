Трамп оценил встречу с Лавровым (ФОТО)

10 декабря в Вашингтоне днём позже встречи в «нормандском формате» в Париже состоялась встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Она была закрытой для прессы, а после ее завершения глава Белого дома написал в Twitter, что очень доволен итогами.

«Только что провёл очень хорошую встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России. Обсудили многие вопросы, включая торговлю, Иран, Северную Корею, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Надеемся на продолжение диалога в ближайшем будущем», — написал Трамп.

Как сообщала «Русская Весна», Сергей Лавров уже после визита в Вашингтон рассказал, чего Москва ждёт от Владимира Зеленского.

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