Союз спасения

7 декабря в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его коллеги Александра Лукашенко, которые продлились более пяти с половиной часов и затронули целый ряд направлений, касающихся углубления интеграции Союзного государства, — от сельского хозяйства, связи, таможни до любимого всеми регулирования нефтяного рынка. Одновременно российский президент Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства.

20 лет прошло, самое время подвести некоторые итоги. К слову, автор этих строк, начиная с начала 2000-х годов лично принял участие в десятках форумов и конференций, прошедших как в России, так и в Белоруссии, посвятил этой тематике десятки статей и сотни комментариев в СМИ, поэтому не понаслышке представляет себе, как развивалось наше Союзное государство все эти 20 лет.

Условно говоря, подход к созданию Союзного государства может быть ответственным и безответственным. То есть может быть основанным на стратегическом видении, определяющем судьбы народов, глобальное развитие Евразии, влияющее на становление многополярного мира; а может исходить из мелочных, бытовых, корыстных задач, разменивая большие геополитические перспективы на мелкий гешефт.

Безответственной является та интеграция, когда с одной стороны — разговоры о дружбе, сближении и объединении, жёстко ограниченные форматом конференций и форумов, а с другой — поставки углеводородов по внутренним ценам и фактическое субсидирование экономики в таком объёме, что сама эта экономика становится социально ориентированной. Не хочется думать, что кто-то в руководстве наших стран хотя бы даже помышляет о таком безответственном подходе, поэтому перейдём к рассмотрению процесса серьёзной стратегической интеграции.

Собственно, все параметры интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии, подписанного в декабре 1999 года и вступившего в силу в 2000-м, описаны. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Исчерпывающе. И за прошедшие 20 лет это можно было реализовать во всей полноте, особенно с учётом того энтузиазма, с которым политические элиты двух государств были вовлечены в этот процесс. Но мы пока всё ещё толчёмся на экономическом сближении.

По большому счёту всё, что было прописано в Договоре о Союзном государстве, у нас уже и так было. А именно на момент распада СССР у нас было единое политическое, экономическое, военное, таможенное, валютное, юридическое, гуманитарное и культурное пространство. Оставалось только очистить его от идеологического налёта позднего советизма — и вот перед нами Союзное государство двух из 15 республик Советского Союза. Но что-то с самого начала пошло не так.

Основная причина фактического срыва интеграционных усилий последних 20 лет — жажда наживы, которой были движимы элиты наших стран.

Реальная же интеграция, как совершенно верно заметил глава правительства России Дмитрий Медведев, проходит при потере некоторой части суверенитета. Именно это создаёт прозрачность происходящего со стороны наднациональных интеграционных структур, которым сразу же становится видно, как всё происходит и куда и что перетекает.

Это реально катализирует интеграционные процессы, но вместе с тем мешает перетеканию части государственных средств в собственный карман. Но и это ещё не стратегический уровень, а так, прелюдия к нему.

Главной же целью интеграции России и Белоруссии является открытие процесса становления евразийского геополитического блока — одного из полюсов грядущего многополярного мира, идущего на смену западной однополярности, которая чуть было уже не стала данностью. И одной из помех, не давших однополярности сложиться, стало именно наше Союзное государство, пусть и существовавшее все эти годы лишь в виде концепта, но даже в этом виде представляющее собой альтернативу однополярной глобализации, а не инструмент включения в неё. И уже только это делает все прежние усилия ненапрасными.

Но сегодня однополярность — это уже списанный в утиль проект. Многополярная альтернатива стала данностью и стремительно разворачивается на наших глазах. А это означает, что грядёт время больших блоков — полюсов — где отдельное, суверенное, особенно небольшое государство просто не сможет существовать.

Оно либо будет поглощено большим блоком, либо будет просто уничтожено. Ни одно национальное государство (не государство-империя, а именно государство-нация) в нынешнем мире не способно отстоять свой суверенитет.

Ещё недавно альтернативы не было — либо ты присягаешь Западу, либо тебя сожрут, уничтожат, разорвут на части. Все примеры пролетели у нас перед глазами — от поглощённых ЕС и НАТО восточноевропейских государств до разорванных в клочья и залитых кровью арабских гордых «суверенитетов». Выжили только те, кто невольно, в ужасе от происходящего, прижался к России и как-то пересидел. Но сегодня евразийская альтернатива подкреплена реальным суверенитетом России, безопасностью, которую она гарантирует, и экономическими возможностями, которые, как мы видим, глядя на Украину, несопоставимы с тем, что предлагает тот же ЕС.

В этой связи любые ужимки, торги, попытки выгадать по мелочи и тем более грозить России уходом куда-то или даже шантажировать — это просто детская игра. Все понимают, что подобного рода угрозы — это понарошку, что в реальности стоит лишь на миллиметр сдвинуться к тому, о чём говорится, и от бывшего когда-то суверенным (но лишь номинально) государства останутся лишь рожки да ножки.

За примерами не стоит далеко ходить — достаточно взглянуть на Ближний Восток. На мощный и непоколебимый в своих устремлениях Ирак Саддама, на самостоятельный и тоталитарно устойчивый Египет Мубарака, на независимую, стоящую в авангарде африканской интеграции Ливию Каддафи, на тысячелетнюю государственность древней суверенной Сирии.

Да что Ближний Восток! Достаточно чихнуть, чтобы попасть в ставшую жертвой глобалистских стратегий Украину, в два счёта превращённую из самой богатой советской республики и самого большого государства Восточной Европы в раздираемую внутренними противоречиями, распадающуюся на фрагменты пылающую зловонную помойку.

А теперь представим на минуту, что всё, чем пугают Россию наши белорусские партнёры, вдруг стало реальностью. Договор о Союзном государстве признан несостоятельным и выброшен, Беларусь кинулась в объятия США, толкаясь с Украиной, а Россия больше не прикрывает её военным образом.

Такая полная независимость и суверенитет — то, за что ратует на фоне сочинских переговоров Путина и Лукашенко белорусская оппозиция, проводя в Минске акцию против углубления интеграции с Россией.

Дальше можно делать ставки на то, что произойдёт быстрее: белорусский «майдан», заезд кураторов ЦРУ в здание КГБ, падение белорусской экономики без российского субсидирования к высотам нынешней украинской, деиндустриализация, раскол государства, спровоцированный недовольством русских и других народов, не готовых к принудительной «белорусизации», или резня, устроенная националистами?

Оппозиция, конечно, будет вопить, что Беларусь ждёт совсем не это, а вхождение в НАТО и ЕС с последующей неизбежной жизнью як у Еўропе. Конечно. Обязательно. После Украины (она первая встала на европейский путь гидности). Украина же обязательно войдёт в ЕС, да? Да, но только после Турции. (А Турция, как известно, никогда, но об этом тсс!..) Конечно, можно представить себе сильную, суверенную, самостоятельную, независимую ни от России, ни от Европы Беларусь, стабильную и развивающуюся, самостоятельно обеспечивающую свою безопасность. Конечно, можно. Главное — как можно дольше не просыпаться.

Подводя итог — одни лишь разговоры об интеграции и Союзном государстве, ведущиеся в течение 20 лет, спасли Белоруссию от стагнации, развала, «майданов» и деребана со стороны местных и транснациональных олигархов, обеспечив субсидиями и даже дав возможность экономического роста. Не только Белоруссию, конечно, ещё и Казахстан, но это уже совсем другая история. Так что, безусловно, усилия наши, направленные на интеграцию (пусть и в формате пока что лишь теоретической проработки), были затрачены не зря.

Разговоры об интеграции уже спасли Белоруссию от распада и уничтожения, но их потенциал практически исчерпан. Наступает переломный момент, когда надо наконец определиться. Западные глобалисты уже в состоянии готовности номер один, их сети созданы и заряжены, методички написаны, сценарии опробованы (см. «Украина»). Есть относительно мягкий сценарий «майдана», а есть более жёсткий — ливийский сценарий от НАТО. Все застыли в ожидании, глядя на Россию. Уже можно? Ну? Или ещё нет?

Источник: https://nstarikov.ru/sojuz-spasenija-111276