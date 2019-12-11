СБН. НЕТ закону о насилии над семьёй!

С помощью лжи, манипуляций и международного давления готовится к принятию закон “О профилактике семейно-бытового насилия”, который якобы направлен на защиту жертв преступлений внутри семьи.



Правда в том, что этот закон не будет защищать реальных жертв насилия!



Настоящая цель закона – сделать наши семьи беззащитными перед любыми разрушительными действиями и идеями. Он позволит вмешиваться любому третьему лицу в наши семьи и наводить там свои порядки! Без доказательств, без суда, по одному наговору.



Его справедливо называют “законом о насилии над семьей” или “законом ведьм”.



Подобные законы по всему миру продвигают феминистки, ЛГБТ-лоббисты и международные структуры, заинтересованные в полной и повсеместной ликвидации института семьи!



НАШИ СЕМЬИ, НАША СТРАНА – В ОПАСНОСТИ!



К сожалению, многие уже обмануты и продолжают слепо верить в “благородные ” мотивы принятия закона о СБН…



ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕКСТОМ ЗАКОНОПРОЕКТА:

http://council.gov.ru/media/files/rDb…



Здесь разбор законопроекта:



https://vk.com/@sashablagih-razbor-za…



Здесь правовой анализ закона: http://www.familypolicy.ru/rep/rf-19-…



Здесь юридическое заключение по закону: https://vk.com/doc9945155_527139358?h…



МЫ ДЕЙСТВУЕМ! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1) Пишем в Совет Федерации: http://council.gov.ru/services/discus…



Пройдите регистрацию на сайте и вежливо, в корректной форме оставьте свой комментарий о том, что обсуждаемый законопроект неприемлем, это нельзя изменить никакими поправками, и Вы требуете немедленно и полностью прекратить его обсуждение и доработку, считая это единственным конструктивным предложением, отвечающим интересам общества.



2) Звоним и очень корректно выражаем свое мнение о законопроекте:



Глава рабочей группы сенатор Галина Николаевна Карелова: 8 (495) 986-65-58



Член рабочей группы сенатор Инна Юрьевна Святенко: 8 (495) 986-65-85



3) Активно голосуем здесь: https://citizengo.org/ru/fm/175798-ne…



Помните! Только от нас сейчас зависит, отстоим ли мы право на независимую жизнь наших семей!

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Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8pErECR-Tzg