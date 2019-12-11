СБН. НЕТ закону о насилии над семьёй!
С помощью лжи, манипуляций и международного давления готовится к принятию закон “О профилактике семейно-бытового насилия”, который якобы направлен на защиту жертв преступлений внутри семьи.
Правда в том, что этот закон не будет защищать реальных жертв насилия!
Настоящая цель закона – сделать наши семьи беззащитными перед любыми разрушительными действиями и идеями. Он позволит вмешиваться любому третьему лицу в наши семьи и наводить там свои порядки! Без доказательств, без суда, по одному наговору.
Его справедливо называют “законом о насилии над семьей” или “законом ведьм”.
Подобные законы по всему миру продвигают феминистки, ЛГБТ-лоббисты и международные структуры, заинтересованные в полной и повсеместной ликвидации института семьи!
НАШИ СЕМЬИ, НАША СТРАНА – В ОПАСНОСТИ!
К сожалению, многие уже обмануты и продолжают слепо верить в “благородные ” мотивы принятия закона о СБН…
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕКСТОМ ЗАКОНОПРОЕКТА:
http://council.gov.ru/media/files/rDb…
Здесь разбор законопроекта:
https://vk.com/@sashablagih-razbor-za…
Здесь правовой анализ закона: http://www.familypolicy.ru/rep/rf-19-…
Здесь юридическое заключение по закону: https://vk.com/doc9945155_527139358?h…
МЫ ДЕЙСТВУЕМ! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
1) Пишем в Совет Федерации: http://council.gov.ru/services/discus…
Пройдите регистрацию на сайте и вежливо, в корректной форме оставьте свой комментарий о том, что обсуждаемый законопроект неприемлем, это нельзя изменить никакими поправками, и Вы требуете немедленно и полностью прекратить его обсуждение и доработку, считая это единственным конструктивным предложением, отвечающим интересам общества.
2) Звоним и очень корректно выражаем свое мнение о законопроекте:
Глава рабочей группы сенатор Галина Николаевна Карелова: 8 (495) 986-65-58
Член рабочей группы сенатор Инна Юрьевна Святенко: 8 (495) 986-65-85
3) Активно голосуем здесь: https://citizengo.org/ru/fm/175798-ne…
Помните! Только от нас сейчас зависит, отстоим ли мы право на независимую жизнь наших семей!
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